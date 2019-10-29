Экономика
ИзвестияРоссийские инвесторы заинтересовались IPO Saudi Aramco
Ряд российских банков, негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) заинтересовались IPO саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco.
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Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Авто
Опытную партию новых Lada 4х4 собрали на АвтоВАЗе
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Единоборства
212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд
Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.
Происшествия
Фигуранта «дела 27 июля» Губайдулина объявили в международный розыск
Фигурант «дела 27 июля» Айдар Губайдулин, ранее покинувший Россию, объявлен в международный розыск.
Общество
Преподаватель ВШЭ назвал убогим современный русский язык
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.
Шоу-бизнес
Зрители ушли с «пьяного концерта» Наргиз
Происшествия
Россиянку, впавшую в кому в Турции, доставили в Петербург
Жительницу Санкт-Петербурга, которая попала в больницу на отдыхе в Турции, доставили спецбортом санавиации в Северную столицу, сообщила вице-губернатор Анна Митянина.
Общество
Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов
Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Кино
Дети Киркорова, Шпицы, Большовой и Сергея Жукова посмотрели фильм «Робо»
Армия и оружие
Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы
Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Политика
Кремль назвал условие для договоренностей с Украиной по газу
Ранее во вторник депутат Верховной Рады Олег Волошин выразил уверенность в том, что Киев проиграет в «газовой войне» с Россией, поэтому Украине не стоит доводить ситуацию с транзитом топлива до критического состояния.
Армия и оружие
США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии
Недвижимость
Глава ФНС разъяснил для бизнеса порядок сбора налога на имущество
Поправка призвана синхронизировать определение налоговой базы по кадастровой стоимости у организаций, если имущество перешло от физлица, подчеркнул глава ФНС.
Политика
Путин открыл памятник Евгению Примакову
Общество
Медведев поручил представить меры по повышению доверия бизнеса к судам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил силовым органам совместно с Минэкономразвития подготовить предложения, реализация которых повысит доверие бизнеса к правоохранительной и судебной системам.
Армия и оружие
Шойгу заявил о досрочном отводе подразделений курдов в Сирии
На северо-востоке Сирии досрочно завершился отвод вооруженных подразделений из зоны безопасности, заявил министр обороны Сергей Шойгу на переговорах с армянским коллегой Давидом Тонояном.
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение
Кино
Появился первый трейлер сериала «Дракула»
Экономика
Минэк предложил увеличить число экспортеров российского СПГ
Минэкономразвития предложило расширить число проектов, которым разрешено экспортировать из России СПГ, за счет Арктики.
Космос
NASA: изменение климата происходит из-за смещения орбиты Земли
Еще в 1958 году NASA провели исследование воздействия изменения орбиты Земли и её оси на климат планеты.
Происшествия
Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»
Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Шоу-бизнес
Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным
Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Происшествия
Жителя Архангельска обвинили в каннибализме
Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
Общество
Ургант прокомментировал слова Поперечного о цензуре в своем шоу
Телеведущий Иван Ургант прокомментировал слова комика Данилы Поперечного о шутке, вырезанной из эфира «Вечернего Урганта» на Первом канале.
Гаджеты
Смарт-часы Moto 360 возвращаются, но их запускает не Motorola
Оригинальные Moto 360 второго поколения были одними из самых привлекательных смарт-часов на момент выхода на рынок в 2015 году.
Фигурное катание
Трусова и Ханю не сразу исполнили параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, как у нее получился параллельный четверной тулуп с олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.
Политика
В Кремле прокомментировали страх россиян перед произволом властей
Недавний социальный опрос Левада-центра показал, что одним из самых частых страхов у россиян является боязнь произвола со стороны властей.
Авто
На заводе Haval в России будут производить Great Wall Hover H5
В первом квартале 2020 года на автомобильном заводе Haval в Тульской области будет запущено производство Great Wall Hover H5.