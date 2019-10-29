Экономика

ИзвестияИзвестияРоссийские инвесторы заинтересовались IPO Saudi Aramco

Ряд российских банков, негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) заинтересовались IPO саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco.
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