Политика Турция вызвала посла США из-за резолюции о признании геноцида армян Посол Соединённых Штатов в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с принятием в палате представителей конгресса США резолюции о признании геноцида армян.

Здоровье Врач-онколог опроверг миф о канцерогенности шашлыка Если у человека есть какая-то предрасположенность к раку, и она попала в условия, способствующие развитию болезни, и все это еще наложилось на временное состояние организма, например на снижение иммунитета, то развивается опухоль.

Общество Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".

Политика В Кремле прокомментировали страх россиян перед произволом властей Недавний социальный опрос Левада-центра показал, что одним из самых частых страхов у россиян является боязнь произвола со стороны властей.

Общество Ночь в Москве оказалась самой холодной с начала осени Прошедшая ночь на 30 октября стала в столице самой холодной с начала осени, сообщила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Общество В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты В поселке Алча Астраханской области на 125-м году жизни скончалась Танзиля Бисембеева, сообщил РИА Новости глава Байбекского сельсовета Эльман Такиев.

Общество РБК: Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами уголовных дел по «экономическим статьям», пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Виктора Гриня бизнес-омбудсмену Борису Титову от 15 октября.