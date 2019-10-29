Экономика
ИзвестияРоссийские инвесторы заинтересовались IPO Saudi Aramco
Ряд российских банков, негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) заинтересовались IPO саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco.
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Российские пенсионные фонды и инвестбанки интересуются участием в IPO Saudi Aramco
Вести.Финансвчера в 05:22
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Общество
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Россиянам грозит голод из-за экспорта продуктов, считают специалисты
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