Российские инженеры предложили танк будущего на смену «Армате»
Перспективный танк, который после 2040 года сможет заменить Т-14 "Армата", презентован на Международном форуме "Армия-2020". Концепцию разработали специалисты 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и техники, сообщает агентство ТАСС.В источнике
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В Минобороны предложили заменить «Армату» двухзвенным «танком будущего»
Специалисты Минобороны России разработали концепцию двухзвенного "танка будущего", который после 2040-х годов должен прийти на смену "Армате".
ТАСС20:25
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