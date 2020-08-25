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Вести.Ru
Вести.Ru

Российские инженеры предложили танк будущего на смену «Армате»

Перспективный танк, который после 2040 года сможет заменить Т-14 "Армата", презентован на Международном форуме "Армия-2020". Концепцию разработали специалисты 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и техники, сообщает агентство ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Минобороны предложили заменить «Армату» двухзвенным «танком будущего»

Специалисты Минобороны России разработали концепцию двухзвенного "танка будущего", который после 2040-х годов должен прийти на смену "Армате".
ТАСС20:25
Подробнее о событии
RT на русском

В Минобороны представили концепцию перспективного двухзвенного танка

RT на русском21:06
Российская газета

В РФ разработали проект двухзвенного танка для замены «Арматы»

Российская газета00:21
Известия

Минобороны предложило заменить «Армату» двухзвенным «танком будущего»

Известия00:13
РБК

В Минобороны разработали концепцию «танка будущего» на смену «Армате»

РБК02:07
Коммерсантъ

«Армату» могут заменить двухзвенным «танком будущего» после 2040 года

Коммерсантъ20:54
News.ru

В Минобороны придумали замену «Армате»

News.ru20:47
ТАСС

В Минобороны предложили заменить «Армату» двухзвенным «танком будущего»

ТАСС20:25

В Минпросвещения не поддержали идею о переносе начала учебного года

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов (ЛДПР) предложил отложить начало учебного года в учреждениях дошкольного, начального, основного и среднего специального образования до 1 октября.
RT на русском06:17
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В России предложено ввести ежегодную выплату на сборы детей в школу

На каждого ребёнка, собираемого в школу к 1 сентября, из федерального бюджета предлагается выплачивать 10 тысяч рублей — после того, как родители подадут соответствующее заявление в МФЦ или Пенсионный фонд.
Премьер-новости за неделю04:10
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Путин и Лукашенко договорились об испытании вакцины на белорусах

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко договорился о проведении испытаний вакцины от коронавируса на гражданах Белоруссии, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 14:02
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Россия и Китай проектируют неатомную подводную лодку нового поколения

Ранее руководитель делегации госкорпорации "Ростех" на выставке Airshow China 2018 Виктор Кладов заявил РИА Новости, что Россия заключила контракт на поставку в Китай оружия в трех сферах: вода, воздух, земля.
РИА Новости02:07
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