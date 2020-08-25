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Вести.Ru
Вести.Ru

Российские инженеры предложили танк будущего на смену «Армате»

Перспективный танк, который после 2040 года сможет заменить Т-14 "Армата", презентован на Международном форуме "Армия-2020". Концепцию разработали специалисты 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и техники, сообщает агентство ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Минобороны предложили заменить «Армату» двухзвенным «танком будущего»

Специалисты Минобороны России разработали концепцию двухзвенного "танка будущего", который после 2040-х годов должен прийти на смену "Армате".
ТАСС20:25
Подробнее о событии
News.ru

В Минобороны придумали замену «Армате»

News.ru20:47
Российская газета

В РФ разработали проект двухзвенного танка для замены «Арматы»

Российская газета00:21
Известия

Минобороны предложило заменить «Армату» двухзвенным «танком будущего»

Известия00:13
RT на русском

В Минобороны представили концепцию перспективного двухзвенного танка

RT на русском21:06
Коммерсантъ

«Армату» могут заменить двухзвенным «танком будущего» после 2040 года

Коммерсантъ20:54
РБК

В Минобороны разработали концепцию «танка будущего» на смену «Армате»

РБК02:07
ТАСС

В Минобороны предложили заменить «Армату» двухзвенным «танком будущего»

ТАСС20:25

Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения в адрес российских властей в причастности к случившемуся с оппозиционером Алексеем Навальным, госпитализированным с интоксикацией.
Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального
Lenta.ru06:01
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Счетная палата выявила нарушения с выплатой пенсий россиянам

Из-за несвоевременного поступления сведений о смерти и снятия средств с банковского счета родственниками умершего пенсионера, переплаты пенсий только в двух территориальных органах ПФР составили более 377 млн руб.
Газета.Ru02:51
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Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей по делу Навального

Глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников подверг сомнению выводы врачей немецкой клиники «Шарите» о предполагаемом отравлении основателя ФБК Алексея Навального.
Ведомости05:50
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