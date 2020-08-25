Российские инженеры предложили танк будущего на смену «Армате»

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Перспективный танк, который после 2040 года сможет заменить Т-14 "Армата", презентован на Международном форуме "Армия-2020". Концепцию разработали специалисты 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и техники, сообщает агентство ТАСС.