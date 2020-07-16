В июле, после снятия вызванных пандемией ограничений, заемщики российских банков, погасившие ипотеку, столкнулись с длительными задержками при возврате им закладных на недвижимость.

с чего всё началось

Выплатившие ипотеку клиенты российских банков в июле столкнулись с задержками при возврате им закладных на недвижимость. Как пишет РБК, об этом заявили заемщики Сбербанка, ВТБ, «Альфа-банка», «Открытия», банка «Дом.рф», причем эти организации уже признали проблемы в работе с бумажными закладными.

Российские ипотечники пожаловались на проблемы с возвратом закладных

Политика Песков заявил о грубом давлении США на европейский бизнес Угрозу санкций США против "Северного потока-2" и второй ветки "Турецкого потока" в Кремле назвали продолжением недобросовестной конкуренции и грубым давлением на европейский бизнес.

Происшествия В Николаеве сожгли машину главаря местного «Нацкорпуса» В ночь на 16 июля в Николаеве неизвестные сожгли автомобиль Volvo, принадлежащий главарю местного «Нацкорпуса» Денису Янтарю.

Общество Мосгорсуд оставил хабаровского губернатора Фургала под арестом Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного суда о заключении под арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. 197

Кино Дженнифер Грей готовит возможный сиквел культовой мелодрамы Американская актриса Дженнифер Грей, известная по роли Фрэнсис Хаусман (Бэби) в культовой музыкальной мелодраме 1987 года «Грязные танцы», займётся производством нового фильма о танцах для компании Lionsgate. 1

Экономика «АЛРОСА» снизила полугодовую добычу на 22% Во II квартале 2020 года "АЛРОСА" снизила добычу алмазов на 29% к январю-марту и на 42% в годовом выражении, до 5,7 млн карат. 1

Политика Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 355

Здоровье В Роспотребнадзоре предложили бессрочное продление масочного режима По мнению руководителя одного из отделов Роспотребнадзора, маски нужно носить в местах, где скапливаются много людей. 426

Экономика Минфин пообещал не изымать накопления россиян Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов. 424

Общество В Тульской области число жертв коронавируса достигло 166 Пять пациентов в возрасте от 58 до 83 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев в регионе увеличилось до 166, сообщает областное правительство. 758

Общество Мошенники научились отправлять СМС через сервис Сбербанка Мошенники научились использовать сервисы Сбербанка, чтобы отправлять СМС-сообщения с официального номера банка 900 для подтверждения подлинности звонка. 16

Общество Российскую вакцину от коронавируса протестируют на Ближнем Востоке Вторая фаза тестирования российской вакцины от коронавируса, которую разработал Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, завершится 3 августа, рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев на брифинге, передает корреспондент РБК. 17

Политика Депутат Госдумы пояснил, какие объекты Турция должна передать России В интервью "Парламентской газете" Гаврилов уточнил, что к объектам, которые стоит передать Москве, относятся не только храмы, но также подворья, паломнические центры и гостиницы, которые строились русскими и принадлежали дореволюционной России. 8

Кино В свежем ролике HBO Max показали кадры сериала Ридли Скотта В новом ролике стримингового сервиса HBO Max продемонстрировали кадры сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками».