Экономика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейРоссийские ипотечники пожаловались на проблемы с возвратом закладных

Выплатившие ипотеку клиенты российских банков в июле столкнулись с задержками при возврате им закладных на недвижимость. Как пишет РБК, об этом заявили заемщики Сбербанка, ВТБ, «Альфа-банка», «Открытия», банка «Дом.рф», причем эти организации уже признали проблемы в работе с бумажными закладными.
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с чего всё началось

У выплативших ипотеку возникли проблемы с выводом квартир из-под залога

В июле, после снятия вызванных пандемией ограничений, заемщики российских банков, погасившие ипотеку, столкнулись с длительными задержками при возврате им закладных на недвижимость.
РБКвчера в 23:00

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Выплатившие ипотеку россияне пожаловались на проблемы с возвратом закладных

Телеканал 360°03:50

Россияне, погасившие ипотеку, не могут вывести квартиры из залога

URA.Ru02:07

Российские ипотечники пожаловались на проблемы с возвратом закладных

Национальная служба новостей01:29

Ипотечники столкнулись с проблемой. Пронько не сдержался: "Банкиры и чиновники, вы не обнаглели?"

Царьград01:27

Выплатившие ипотеку заемщики столкнулись с трудностями вывода квартир из залога

Банки.ру01:18

Выплатившие ипотеку столкнулись с задержками при возврате закладных на недвижимость

Коммерсантъ00:59

У выплативших ипотеку возникли проблемы с выводом квартир из-под залога

РБКвчера в 23:00
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Политика

Песков заявил о грубом давлении США на европейский бизнес

Угрозу санкций США против "Северного потока-2" и второй ветки "Турецкого потока" в Кремле назвали продолжением недобросовестной конкуренции и грубым давлением на европейский бизнес.
Российская газета 06:08
Происшествия

В Николаеве сожгли машину главаря местного «Нацкорпуса»

В ночь на 16 июля в Николаеве неизвестные сожгли автомобиль Volvo, принадлежащий главарю местного «Нацкорпуса» Денису Янтарю.
Rusvesna.su 05:42
Общество

Мосгорсуд оставил хабаровского губернатора Фургала под арестом

Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного суда о заключении под арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Вести.Ru 05:38
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Кино

Дженнифер Грей готовит возможный сиквел культовой мелодрамы

Американская актриса Дженнифер Грей, известная по роли Фрэнсис Хаусман (Бэби) в культовой музыкальной мелодраме 1987 года «Грязные танцы», займётся производством нового фильма о танцах для компании Lionsgate.
RT на русском вчера в 09:30
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Армия и оружие

Объединять КБ Микояна и Гуревича с КБ Сухого не планируют

Инженерные школы "МиГа" и "Сухого" остаются и продолжают развиваться в рамках каждого конструкторского бюро.
РИА Новости 04:39
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Экономика

Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes

По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ 04:30
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Экономика

«АЛРОСА» снизила полугодовую добычу на 22%

Во II квартале 2020 года "АЛРОСА" снизила добычу алмазов на 29% к январю-марту и на 42% в годовом выражении, до 5,7 млн карат.
Интерфакс 04:14
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Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
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Политика

Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ

Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
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Здоровье

В Роспотребнадзоре предложили бессрочное продление масочного режима

По мнению руководителя одного из отделов Роспотребнадзора, маски нужно носить в местах, где скапливаются много людей.
Лезги газет 00:49
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Кино

Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

В топ-5 вошли боевик «Призрачная шестерка» и комедийная картина «Загадочное убийство».
Evo-rus.com 01:36
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Футбол

Федун предложил создать хэштег о судействе «Спартака»

Москва, 15 июля 2020, 23:23 — REGNUM Владелец московского «Спартака» Леонид Федун призвал всех арбитров судить «красно-белых», как «Зенит» из Санкт-Петербурга.
REGNUM вчера в 16:23
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Экономика

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ вчера в 07:56
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Общество

В Тульской области число жертв коронавируса достигло 166

Пять пациентов в возрасте от 58 до 83 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев в регионе увеличилось до 166, сообщает областное правительство.
РИА Новости вчера в 04:21
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Общество

Белоруссия закупила у США второй танкер с 80 тыс. тонн нефти

Белоруссия закупила у США второй танкер с 80 тыс. тонн нефти, которая поступит в республику в августе.
Газета.Ru 03:19
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Происшествия

В подъезде жилого дома в Севастополе нашли артиллерийский снаряд

Общественная служба новостей 05:31
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Общество

Мошенники научились отправлять СМС через сервис Сбербанка

Мошенники научились использовать сервисы Сбербанка, чтобы отправлять СМС-сообщения с официального номера банка 900 для подтверждения подлинности звонка.
Коммерсантъ вчера в 08:57
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Происшествия

В Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика

Газета.Ru 05:32
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Шоу-бизнес

Авербух строит особняк для Лизы Арзамасовой

НТВ 04:42
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Общество

Российскую вакцину от коронавируса протестируют на Ближнем Востоке

Вторая фаза тестирования российской вакцины от коронавируса, которую разработал Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, завершится 3 августа, рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев на брифинге, передает корреспондент РБК.
РБК 05:58
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Общество

В Минске заявили, что арестовали счета жены замглавы Минфина России

В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестованы счета жены заместителя министра финансов России Андрея Круглова.
RT на русском 00:55
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Игры

Коробочная версия Microsoft Flight Simulator выйдет на 10 DVD-дисках

Компания Aerosoft, которая займётся выпуском физических копий Microsoft Flight Simulator, рассказала, что коробочная версия выйдет на 10 DVD-дисках.
3DNews 02:11
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Политика

Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц

Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным.
РИА Новости вчера в 14:27
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Происшествия

Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

Российская газета 04:17
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Общество

Авиасообщение между Россией и Турцией возобновится с 15 июля

Россия и Турция договорились о возобновлении авиасообщения с 15 июля, сообщает Anadolu со ссылкой на Минтранс Турции.
Дождь вчера в 06:12
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Общество

В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
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Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при подрыве БТР в Сирии

Сусанин 14 июля в 08:11
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Политика

Депутат Госдумы пояснил, какие объекты Турция должна передать России

В интервью "Парламентской газете" Гаврилов уточнил, что к объектам, которые стоит передать Москве, относятся не только храмы, но также подворья, паломнические центры и гостиницы, которые строились русскими и принадлежали дореволюционной России.
Московский Комсомолец вчера в 19:32
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Кино

В свежем ролике HBO Max показали кадры сериала Ридли Скотта

В новом ролике стримингового сервиса HBO Max продемонстрировали кадры сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками».
Игромания.ру вчера в 07:43
Шоу-бизнес

Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину

Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ.
CT news вчера в 21:06
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