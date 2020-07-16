В июле, после снятия вызванных пандемией ограничений, заемщики российских банков, погасившие ипотеку, столкнулись с длительными задержками при возврате им закладных на недвижимость.

с чего всё началось

Жалобы ипотечных заемщиков на невозможность вывести недвижимость из-под залога после выплаты кредита, вероятнее всего, связаны с ограничениями в работе многофункциональных центров (МФЦ) из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении Росреестра, поступившем в РБК.

Росреестр объяснил проблемы с закладными по ипотеке режимом работы МФЦ

Футбол Андрей Федун оценил шансы «Спартака» в матче с «Зенитом» Андрей Федун, член совета директоров «Спартака», поделился мнением о предстоящем матче с «Зенитом» в полуфинале Кубка России.

Политика Президент Азербайджана освободил от должности главу МИД Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности главу МИД Эльмара Мамедъярова, соответствующее распоряжение глава республики подписал в четверг. 15

Общество Мосгорсуд оставил в силе арест журналиста Сафронова Мосгорсуд утвердил решение об аресте спецкора «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова по делу о госизмене (ст. 275 УК), передает корреспондент РБК. 87

Политика Российские пранкеры разыграли польского президента Анджея Дуду Переизбранному на второй срок президенту Польши Анджею Дуде позвонил генеральный секретарь ООН, бывший премьер министр Португалии Антониу Гуттериша. 823

Политика Суд ЕС запретил передавать персональные данные в США Решение суда может вынудить тысячи компаний отказаться от хранения персональных данных на граждан ЕС на серверах в США. 1

Политика Путин поручил восстановить российский рынок труда в 2021 году «Вновь подчеркну, задача полного восстановления рынка труда в 2021 году должна быть выполнена», — заявил президент на совещании по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов. 129

Гаджеты Запуск Qualcomm Snapdragon 875G состоится в первом квартале 2021 года Интересно, что в документе указан только один флагманский процессор Snapdragon 875G, который появится на рынке в первом квартале следующего года.

Политика Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировал ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.

Здоровье В Роспотребнадзоре предложили бессрочное продление масочного режима По мнению руководителя одного из отделов Роспотребнадзора, маски нужно носить в местах, где скапливаются много людей. 463

Политика Памфилова допустила перенос единого дня голосования Председатель ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней. 367

Общество Объяснены причины ошибок тестов на коронавирус Тесты на коронавирус могут быть ошибочными, так как не всегда способны определить состояние вируса. 155

Политика Великобритания обвинила Россию во вмешательстве в выборы в 2019 году Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.

Футбол Кокорин сообщил, что не болен коронавирусом Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин рассказал о своём состоянии здоровья после выявления в команде вспышки коронавирусной инфекции.

Общество Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей». 800