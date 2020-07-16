Общество

Национальная служба новостейНациональная служба новостейРоссийские ипотечники пожаловались на проблемы с возвратом закладных

Выплатившие ипотеку клиенты российских банков в июле столкнулись с задержками при возврате им закладных на недвижимость. Как пишет РБК, об этом заявили заемщики Сбербанка, ВТБ, «Альфа-банка», «Открытия», банка «Дом.рф», причем эти организации уже признали проблемы в работе с бумажными закладными.
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с чего всё началось

У выплативших ипотеку возникли проблемы с выводом квартир из-под залога

В июле, после снятия вызванных пандемией ограничений, заемщики российских банков, погасившие ипотеку, столкнулись с длительными задержками при возврате им закладных на недвижимость.
РБКвчера в 23:00

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Финэксперт объяснила возникновение проблем с выводом квартир из залога у выплативших ипотеку

Говорит Москва09:08

Росреестр объяснил задержки с закладными ограничениями работы МФЦ

РИА Новости08:10

Российские ипотечники пожаловались на проблемы с возвратом закладных

Национальная служба новостей01:29

Россияне, погасившие ипотеку, не могут вывести квартиры из залога

URA.Ru02:07

Росреестр объяснил проблемы с закладными по ипотеке режимом работы МФЦ

РБК08:59

Выплатившие ипотеку заемщики столкнулись с трудностями вывода квартир из залога

Банки.ру01:18

Выплатившие ипотеку столкнулись с задержками при возврате закладных на недвижимость

Коммерсантъ00:59
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 15:21, Ашберн
Армия и оружие

Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции

Lenta.ru 10:26
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Общество

Адвокат Сафронова заявил об отсутствии имени гражданина Чехии в деле

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в разведывательном сообществе сообщал, что гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым неоднократно встречался Сафронов, является сотрудником чешских спецслужб.
РБК 12:56
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Экономика

Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года

Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении.
REGNUM 12:40
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Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Piter.tv вчера в 08:12
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Единоборства

Россиянка Джоджуа впервые победила в UFC

Лиана Джоджуа, девушка-боец из РФ, смогла наконец-то одержать первую победу в рамках UFC. Ее соперницей была уроженка Румынии Диана Белбицэ.
Discover24 08:33
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Политика

Глава РФПИ отверг обвинения в краже разработок вакцин у Великобритании

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отверг обвинения Лондона в попытке украсть данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости 12:43
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Общество

В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России

Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
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Политика

В партии Зеленского определились с кандидатом на пост мэра Киева

В партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского определились с кандидатом на пост мэра Киева.
Lenta.ru 13:55
Здоровье

Власти Норильска заявили о сокрытии масштабов эпидемии

Мэр Ринат Ахметчин заявил, что в Норильске бушует эпидемия коронавируса, мест в госпитале практически не осталось, а краевые власти якобы не заботятся об оснащении больниц.
Коммерсантъ 13:34
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Наука

Назван главный признак осложнений от коронавируса

Французские ученые назвали главную отличительную черту пациентов, для которых высок риск тяжелых осложнений COVID-19.
Lenta.ru вчера в 23:46
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Энергетика

Газпром окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

В ходе телефонной конференции «Газпрома» начальник управления департамента компании Алексей Андреев сообщил, что руководство приняло решение о повышении цен на российский газ.
Live24 вчера в 11:40
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Общество

Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала

Evo-rus.com 10:19
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Общество

В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл.
REGNUM 10:51
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Армия и оружие

Россия впервые заложит «Мистрали» на судостроительном заводе в Крыму

Впервые в современной истории России закладываются два корабля нового класса — "вертолетоносец", типа российские "Мистрали", говорит источник.
iReactor 01:15
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Происшествия

Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о торговле детьми

Газета.Ru 14:39
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Здоровье

Забайкалье заняло 4 место по выживаемости больных раком в стране

Процент выживаемости больных раком в Забайкальском крае составляет 58,7%, это четвёртый результат по стране.
Zabnews.ru 09:11
Кино

Идрис Эльба выступил против цензуры расистских проектов

Идрис Эльба («Лютер») выступил против цензуры и запрета различных фильмов и сериалов, где есть расистские темы или высказывания.
Игромания.ру 08:43
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Футбол

Слуцкий назвал издевательским штраф РФС за неправильное ношение маски

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий назвал издевательским штраф за нарушение регламента возобновления чемпионата России, который он получил от контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) за неправильное ношение защитной маски.
РИА Новости 13:57
Происшествия

Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику

Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
Общество

В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

BFM.ru 09:05
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Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
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Спорт

Фетисов предложил руководству РУСАДА на время отойти от обязанностей

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что топ-менеджерам Российского антидопингового агентства (РУСАДА) стоит на время отойти от своих обязанностей, чтобы не дискредитировать работу организации.
РИА Новости 13:56
Экономика

Крупные банки в США отказались кредитовать нефтегазовый сектор страны

Крупнейшие американские банки не хотят давать кредиты нефтегазовым компаниям страны, испытывающим финансовые проблемы после резкого падения цен на углеводороды.
Российская газета вчера в 19:52
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Армия и оружие

Российские военные пострадали после удара турецкого беспилотника в Сирии

Утро.ru 13:34
Происшествия

В Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика

Как минимум семь человек погибли в ночь на 16 июля в результате крушения самолета служб безопасности в провинции Ван на востоке Турции, сообщил министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу.
Газета.Ru 05:32
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Происшествия

Источник сообщил о задержании начальника отдела МВД в Москве

В Москве задержали начальника шестого отдела МВД по борьбе с наркотиками Сергея Дмитриева, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 12:56
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Автоспорт

Квят поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Венгрии

Российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят (на фото) поделился ожиданиями от следующего этапа Формулы-1, который пройдёт на трассе "Хунгароринг" в Венгрии с 17 по 19 июля.
Sport.ru вчера в 06:59
Общество

Около 6 тыс. жителей Аляски выступили за сохранение памятника Баранову

Ситка, США, 14 июля 2020, 03:11 — REGNUM Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах собрал почти шесть тысяч подписей против предложения убрать из американского города Ситки (штат Аляска) памятник правителю Русской Америки Александру Баранову (1747−1819).
REGNUM 13 июля в 20:11
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Экономика

Суд отклонил иск кредиторов к Рустаму Тарико о взыскании ₽3,3 млрд

Pala и Aleia просили суд взыскать с ответчиков 3,3 млрд руб. в качестве компенсации за ненадлежащие сделки, снижающие, по мнению истцов, стоимость пакета акций «Русского стандарта», заложенного по дефолтным облигациям.
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Гаджеты

Представлена цифровая дальномерная камера Leica M10-R

Как и ожидалось, Компания Leica Camera AG представила цифровую дальномерную камеру Leica M10-R, предварительные сведения о которой появились некоторое время назад.
iXBT.com 10:49
Как работают Яндекс.Новости?
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