Общество
Национальная служба новостейРоссийские ипотечники пожаловались на проблемы с возвратом закладных
Выплатившие ипотеку клиенты российских банков в июле столкнулись с задержками при возврате им закладных на недвижимость. Как пишет РБК, об этом заявили заемщики Сбербанка, ВТБ, «Альфа-банка», «Открытия», банка «Дом.рф», причем эти организации уже признали проблемы в работе с бумажными закладными.
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с чего всё началось
В июле, после снятия вызванных пандемией ограничений, заемщики российских банков, погасившие ипотеку, столкнулись с длительными задержками при возврате им закладных на недвижимость.РБКвчера в 23:00
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Российские ипотечники пожаловались на проблемы с возвратом закладных
Национальная служба новостей01:29
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Общество
Адвокат Сафронова заявил об отсутствии имени гражданина Чехии в деле
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в разведывательном сообществе сообщал, что гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым неоднократно встречался Сафронов, является сотрудником чешских спецслужб.
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Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении.
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Россиянка Джоджуа впервые победила в UFC
Лиана Джоджуа, девушка-боец из РФ, смогла наконец-то одержать первую победу в рамках UFC. Ее соперницей была уроженка Румынии Диана Белбицэ.
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В партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского определились с кандидатом на пост мэра Киева.
Lenta.ru 13:55
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Мэр Ринат Ахметчин заявил, что в Норильске бушует эпидемия коронавируса, мест в госпитале практически не осталось, а краевые власти якобы не заботятся об оснащении больниц.
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Наука
Назван главный признак осложнений от коронавируса
Французские ученые назвали главную отличительную черту пациентов, для которых высок риск тяжелых осложнений COVID-19.
Lenta.ru вчера в 23:46
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В ходе телефонной конференции «Газпрома» начальник управления департамента компании Алексей Андреев сообщил, что руководство приняло решение о повышении цен на российский газ.
Live24 вчера в 11:40
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В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл.
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Армия и оружие
Россия впервые заложит «Мистрали» на судостроительном заводе в Крыму
Впервые в современной истории России закладываются два корабля нового класса — "вертолетоносец", типа российские "Мистрали", говорит источник.
iReactor 01:15
Здоровье
Забайкалье заняло 4 место по выживаемости больных раком в стране
Процент выживаемости больных раком в Забайкальском крае составляет 58,7%, это четвёртый результат по стране.
Zabnews.ru 09:11
Кино
Идрис Эльба выступил против цензуры расистских проектов
Идрис Эльба («Лютер») выступил против цензуры и запрета различных фильмов и сериалов, где есть расистские темы или высказывания.
Игромания.ру 08:43
Футбол
Слуцкий назвал издевательским штраф РФС за неправильное ношение маски
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий назвал издевательским штраф за нарушение регламента возобновления чемпионата России, который он получил от контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) за неправильное ношение защитной маски.
РИА Новости 13:57
Происшествия
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Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
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В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Спорт
Фетисов предложил руководству РУСАДА на время отойти от обязанностей
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что топ-менеджерам Российского антидопингового агентства (РУСАДА) стоит на время отойти от своих обязанностей, чтобы не дискредитировать работу организации.
РИА Новости 13:56
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Крупные банки в США отказались кредитовать нефтегазовый сектор страны
Крупнейшие американские банки не хотят давать кредиты нефтегазовым компаниям страны, испытывающим финансовые проблемы после резкого падения цен на углеводороды.
Российская газета вчера в 19:52
Происшествия
В Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика
Как минимум семь человек погибли в ночь на 16 июля в результате крушения самолета служб безопасности в провинции Ван на востоке Турции, сообщил министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу.
Газета.Ru 05:32
Происшествия
Источник сообщил о задержании начальника отдела МВД в Москве
В Москве задержали начальника шестого отдела МВД по борьбе с наркотиками Сергея Дмитриева, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 12:56
Автоспорт
Квят поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Венгрии
Российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят (на фото) поделился ожиданиями от следующего этапа Формулы-1, который пройдёт на трассе "Хунгароринг" в Венгрии с 17 по 19 июля.
Sport.ru вчера в 06:59
Общество
Около 6 тыс. жителей Аляски выступили за сохранение памятника Баранову
Ситка, США, 14 июля 2020, 03:11 — REGNUM Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах собрал почти шесть тысяч подписей против предложения убрать из американского города Ситки (штат Аляска) памятник правителю Русской Америки Александру Баранову (1747−1819).
REGNUM 13 июля в 20:11
Экономика
Суд отклонил иск кредиторов к Рустаму Тарико о взыскании ₽3,3 млрд
Pala и Aleia просили суд взыскать с ответчиков 3,3 млрд руб. в качестве компенсации за ненадлежащие сделки, снижающие, по мнению истцов, стоимость пакета акций «Русского стандарта», заложенного по дефолтным облигациям.
РБК 13:53
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Представлена цифровая дальномерная камера Leica M10-R
Как и ожидалось, Компания Leica Camera AG представила цифровую дальномерную камеру Leica M10-R, предварительные сведения о которой появились некоторое время назад.
iXBT.com 10:49