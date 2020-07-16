В июле, после снятия вызванных пандемией ограничений, заемщики российских банков, погасившие ипотеку, столкнулись с длительными задержками при возврате им закладных на недвижимость.

с чего всё началось

Выплатившие ипотеку клиенты российских банков в июле столкнулись с задержками при возврате им закладных на недвижимость. Как пишет РБК, об этом заявили заемщики Сбербанка, ВТБ, «Альфа-банка», «Открытия», банка «Дом.рф», причем эти организации уже признали проблемы в работе с бумажными закладными.

Российские ипотечники пожаловались на проблемы с возвратом закладных

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