Общество
Национальная служба новостейРоссийские ипотечники пожаловались на проблемы с возвратом закладных
Выплатившие ипотеку клиенты российских банков в июле столкнулись с задержками при возврате им закладных на недвижимость. Как пишет РБК, об этом заявили заемщики Сбербанка, ВТБ, «Альфа-банка», «Открытия», банка «Дом.рф», причем эти организации уже признали проблемы в работе с бумажными закладными.
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с чего всё началось
В июле, после снятия вызванных пандемией ограничений, заемщики российских банков, погасившие ипотеку, столкнулись с длительными задержками при возврате им закладных на недвижимость.РБКвчера в 23:00
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Российские ипотечники пожаловались на проблемы с возвратом закладных
Национальная служба новостей01:29
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Футбол
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Сочи, Краснодарский край, 16 июля 2020, 16:22 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» не сыграет против «Тамбова» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги из-за вспышки коронавиурса, говорится в заявлении РПЛ.
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ProUfu.ru 06:55
Политика
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RT на русском 09:53
Политика
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Председатель ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней.
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Политика
Польский президент оценил звонок российских пранкеров
Дуда заподозрил неладное во время разговора с ними. Польский президент Анджей Дуда оценил звонок российских пранкеров.
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В Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика
Как минимум семь человек погибли в ночь на 16 июля в результате крушения самолета служб безопасности в провинции Ван на востоке Турции, сообщил министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу.
Газета.Ru 05:32
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Глава украинского минздрава Максим Степанов, 15 июля 2020 года, в ходе интервью для РБК-Украина сообщил о продлении карантина в стране до 31 августа.
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Общество
Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова
Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда.
Газета.Ru 09:37
Происшествия
Уголовное дело возбудили из-за смерти женщины при липосакции в Москве
Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека, из-за гибели пациентки во время пластической операции в одной из частных столичных клиник.
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Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
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Горбачев ответил Пушкову на обвинения в «геополитической капитуляции»
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15.10, Москва \Tochka Zрения\ 16 июля в Верховной Раде состоится торжественное заседание по случаю 30-летия принятия декларации об украинской независимости.
Tochka Zрения вчера в 09:21
Политика
Глава Дагестана произвел кадровые перестановки в правительстве региона
В последний раз глава Дагестана Владимир Васильев произвел в правительстве республики новые кадровые назначения 15 июня этого года.
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Президент Азербайджана освободил от должности главу МИД
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В Роспотребнадзоре предложили бессрочное продление масочного режима
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В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев
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Автоспорт
Шумахер предложил Racing Point уволить Стролла вместо Переса
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По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
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Футбол
Роспотребнадзор не нашел нарушений сотрудников в отношении клубов РПЛ
Роспотребнадзор попросил Российский футбольный союз предоставить данные после заявлений футбольного клуба "Ростов" о якобы договорённостях неназванных лиц с ведомством об участии в чемпионате России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 07:54