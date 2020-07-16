Общество

Национальная служба новостейНациональная служба новостейРоссийские ипотечники пожаловались на проблемы с возвратом закладных

Выплатившие ипотеку клиенты российских банков в июле столкнулись с задержками при возврате им закладных на недвижимость. Как пишет РБК, об этом заявили заемщики Сбербанка, ВТБ, «Альфа-банка», «Открытия», банка «Дом.рф», причем эти организации уже признали проблемы в работе с бумажными закладными.
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с чего всё началось

У выплативших ипотеку возникли проблемы с выводом квартир из-под залога

В июле, после снятия вызванных пандемией ограничений, заемщики российских банков, погасившие ипотеку, столкнулись с длительными задержками при возврате им закладных на недвижимость.
РБКвчера в 23:00

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Финэксперт объяснила возникновение проблем с выводом квартир из залога у выплативших ипотеку

Говорит Москва09:08

Росреестр объяснил задержки с закладными ограничениями работы МФЦ

РИА Новости08:10

Выплатившие ипотеку столкнулись с задержками при возврате закладных на недвижимость

Коммерсантъ00:59

Россияне, погасившие ипотеку, не могут вывести квартиры из залога

URA.Ru02:07

Российские ипотечники пожаловались на проблемы с возвратом закладных

Национальная служба новостей01:29

Выплатившие ипотеку заемщики столкнулись с трудностями вывода квартир из залога

Банки.ру01:18

Росреестр объяснил проблемы с закладными по ипотеке режимом работы МФЦ

РБК08:59
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Футбол

ФК «Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за вспышки коронавируса

Сочи, Краснодарский край, 16 июля 2020, 16:22 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» не сыграет против «Тамбова» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги из-за вспышки коронавиурса, говорится в заявлении РПЛ.
REGNUM 09:22
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Политика

Глава МИД ФРГ: Санкции США нарушают суверенитет Европы

В размещенном на сайте МИД ФРГ заявлении Маас отмечает, что "США нарушают суверенитет Европы решать, где и как получать энергию".
Российская газета 09:59
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Минобороны Азербайджана пригрозило ракетным ударом по АЭС в Армении

РБК 09:09
Политика

Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах

Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировал ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК 09:06
Общество

В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

BFM.ru 09:05
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Политика

МИД Британии обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы

Газета Evening Standard отмечает, что о вероятной причастности России к попытке вмешательства в выборы Рааб сообщил в своем письменном заявлении в Палату общин.
РБК 09:22
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Общество

Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике

Россияне смогут бесплатно получить земельные участки в Арктике размером до одного гектара.
Lenta.ru 07:23
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Кино

Фильм «Цой» Алексея Учителя выйдет в прокат 27 августа

Интерфакс 09:25
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Общество

В Башкирии произошла утечка данных, собранных во время карантина

Например, Башкирия вошла в список регионов, где произошла утечка информации, собранных во время карантина, включая диагноз и другие медицинские сведения, адреса, номера телефонов.
ProUfu.ru 06:55
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Политика

Британия обвинила Россию в кибератаках на создателей вакцин от COVID-19

Ведомства утверждают, что хакеры «атаковали различные организации, участвовавшие в разработке вакцины против COVID-19 в Канаде, США и Соединённом Королевстве».
RT на русском 09:53
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Политика

Памфилова допустила перенос единого дня голосования

Председатель ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней.
Коммерсантъ 08:37
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Наука

Микропластик от шин автомобилей повлиял на таяние льдов Арктики

Исследователи обнаружили, что микропластик размером 2,5 микрометра и меньше переносится через атмосферу в океан и лед.
Популярная механика 07:38
Политика

Польский президент оценил звонок российских пранкеров

Дуда заподозрил неладное во время разговора с ними. Польский президент Анджей Дуда оценил звонок российских пранкеров.
Деловое.ТВ 04:14
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Происшествия

В Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика

Как минимум семь человек погибли в ночь на 16 июля в результате крушения самолета служб безопасности в провинции Ван на востоке Турции, сообщил министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу.
Газета.Ru 05:32
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Здоровье

Карантинные ограничения в Украине будут продлены до 31 августа

Глава украинского минздрава Максим Степанов, 15 июля 2020 года, в ходе интервью для РБК-Украина сообщил о продлении карантина в стране до 31 августа.
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Общество

Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда.
Газета.Ru 09:37
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Происшествия

Уголовное дело возбудили из-за смерти женщины при липосакции в Москве

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека, из-за гибели пациентки во время пластической операции в одной из частных столичных клиник.
Известия 09:23
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Шоу-бизнес

Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину

Кристина Асмус А тут еще и новые поводы для сплетен: день рождения Ляйсан Утяшевой, на которой Гарик был гостем, и день рождения самого Гарика.
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Политика

Горбачев ответил Пушкову на обвинения в «геополитической капитуляции»

Бывший президент СССР Михаил Горбачев ответил сенатору Алексею Пушкову, который обвинил его в «геополитической капитуляции».
Телеканал 360° 07:07
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Политика

16 июля Зеленский выступит на торжественном заседании Рады

15.10, Москва \Tochka Zрения\ 16 июля в Верховной Раде состоится торжественное заседание по случаю 30-летия принятия декларации об украинской независимости.
Tochka Zрения вчера в 09:21
Политика

Глава Дагестана произвел кадровые перестановки в правительстве региона

В последний раз глава Дагестана Владимир Васильев произвел в правительстве республики новые кадровые назначения 15 июня этого года.
ТАСС 09:57
Политика

Президент Азербайджана освободил от должности главу МИД

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности главу МИД Эльмара Мамедъярова, соответствующее распоряжение глава республики подписал в четверг.
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Здоровье

За сутки в Свердловской области выявили 349 случаев коронавируса

На 16 июля в Свердловской области у 16 984 человек выявлен коронавирус. За последние сутки по выздоровлению выписаны 323 человека.
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В Роспотребнадзоре предложили бессрочное продление масочного режима

По мнению руководителя одного из отделов Роспотребнадзора, маски нужно носить в местах, где скапливаются много людей.
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Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев

В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.
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Автоспорт

Шумахер предложил Racing Point уволить Стролла вместо Переса

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Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
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Происшествия

Суд продлил арест фигуранту дела Фургала Мистрюкову до 18 октября

ТАСС 09:33
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Футбол

Роспотребнадзор не нашел нарушений сотрудников в отношении клубов РПЛ

Роспотребнадзор попросил Российский футбольный союз предоставить данные после заявлений футбольного клуба "Ростов" о якобы договорённостях неназванных лиц с ведомством об участии в чемпионате России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 07:54
Шоу-бизнес

Илья Авербух строит новый дом для Лизы Арзамасовой

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