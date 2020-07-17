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Газета.Ru
Газета.Ru

Российские истребители перехватили самолет-разведчик ВВС Норвегии

Разведывательный самолет Р-3С "Орион" ВВС Норвегии зафиксировали российские средства контроля воздушного пространства. Ранее, 14 июля, над Черным и Баренцевым морями были обнаружены самолеты-разведчики НАТО, принадлежащие США и Норвегии.В источнике
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РБК

Российские ВВС перехватили над Баренцевым морем норвежский самолет

РБК09:33
ТАСС

Российские истребители сопроводили самолет-разведчик ВВС Норвегии над Баренцевым морем

ТАСС08:30
Газета.Ru

Российские истребители перехватили самолет-разведчик ВВС Норвегии

Газета.Ru08:44
RT на русском

Российские истребители перехватили самолёт-разведчик Норвегии

RT на русском08:37
Lenta.ru

Россия перехватила норвежский самолет-разведчик

Lenta.ru08:32
РИА Новости

Российские истребители перехватили норвежский самолет-разведчик

РИА Новости08:52
Sputnik Литва

На видео показали перехват самолетов НАТО российскими истребителями

Sputnik Литвавчера в 23:30
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Foreign Policy: В борьбе с КНР Индии пора отвернуться от России к США

Гангули обращает внимание на то, что Индии нужно смириться с новыми реалиями: прежняя система передачи оружия между Россией и Индией — «пережиток прошлого», тогда как США, даже несмотря на непостоянство главы Белого дома Дональда Трампа, разделяют опасения Нью-Дели по поводу Китая.
ИА Красная Весна03:03
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В Калмыкии начальник колонии задержан за пособничество террористам

Элиста, 17 июля 2020, 16:38 — REGNUM Начальник исправительной колонии № 2 в Республике Калмыкия задержан по подозрению в пособничестве террористам — террористическая ячейка была создана заключенными и действовала прямо на территории колонии.
REGNUM09:38
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Петербургское УФАС проверит законность повышения тарифов на ЗСД

В пятницу, 17 июля, стало известно, что петербургское управление ФАС России начало проверку формирования тарифов АО «Западный скоростной диаметр» (ЗСД) и ООО «Магистраль Северной столицы» (МСС).
Форпост Северо-Запад06:07
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В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Киева от выполнения Минских договоренностей может отбросить стороны от перспектив урегулирования конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru10:36
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Суд в Москве оставил под арестом губернатора Хабаровского края Фургала

Суд в Москве оставил под арестом губернатора Хабаровского края Фургала Басманный районный суд Москвы отказался изменить меру пресечения губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу и оставил его в СИЗО.
Медиазонавчера в 05:19
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Рабочие «Лахта Центра» в Петербурге завершили забастовку

Ранее в пресс-службе компании РИА Новости сообщили, что рабочие, большинство из которых трудовые мигранты, в пятницу устроили забастовку в районе "Лахта Центра" в Петербурге, требуя выплат, выходящих "за рамки трудовых договоров".
РИА Новости09:48
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В офисе ФБК проходят обыски в рамках дела Навального о клевете

Обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) проходят в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного в отношении Алексея Навального, сообщил РИА Новости адвокат директора ФБК Ивана Жданова Владимир Воронин.
РИА Новости09:43
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