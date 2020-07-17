Российские истребители перехватили самолет-разведчик ВВС Норвегии
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Разведывательный самолет Р-3С "Орион" ВВС Норвегии зафиксировали российские средства контроля воздушного пространства. Ранее, 14 июля, над Черным и Баренцевым морями были обнаружены самолеты-разведчики НАТО, принадлежащие США и Норвегии.В источнике
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