Армия и оружие

BFM.ruBFM.ruРоссийские истребители перехватили самолет ВВС США над Японским морем

Российские истребители Восточного военного округа вылетали для сопровождения самолета-разведчика ВВС США над Японским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.
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Опубликовано видео перехвата самолета-разведчика ВВС США над Японским морем

Lenta.ru08:56

Перехват американского самолета-разведчика у границ РФ попал на видео

Известия08:55

Видео сопровождения самолёта-разведчика ВВС США российскими истребителями над Японским морем

RT на русском08:31

Появилось видео перехвата самолета-разведчика США у границ России

РБК08:48

Опубликовано видео перехвата самолета ВВС США российскими истребителями

РИА Новости08:25

Опубликованы кадры перехвата истребителями ВКС РФ самолета-разведчика ВВС США над Японским морем

ТК Звезда08:22

Российские истребители вылетали на перехват самолета-разведчика США над Японским морем

ТАСС07:03
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