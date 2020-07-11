Армия и оружие
BFM.ruРоссийские истребители перехватили самолет ВВС США над Японским морем
Российские истребители Восточного военного округа вылетали для сопровождения самолета-разведчика ВВС США над Японским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.
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Происшествия
В Башкирии машина скатилась с горы и протаранила палаточный лагерь
Российская газета 09:41
Общество
Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ вчера в 06:45
Происшествия
В Петербурге произошло вооруженное ограбление банка
Около 16:40 мск в отделение банка на проспекте Ветеранов, 107, вошел мужчина, который прокричал несколько слов, произвел выстрелы и скрылся.
Известия 11:11
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Сенатор Алексей Пушков предлагает ввести «черный список» деятелей искусства, которые негативно настроены против России.
CT news вчера в 05:46
Общество
Клишас осудил адвокатов по делу Ефремова за общение со СМИ
Полномочный представитель Совфеда в Конституционном суде Андрей Клишас предупредил адвокатов сторон в деле Михаила Ефремова, что у юристов могут быть проблемы, если они станут превращать судебное разбирательство в шоу.
Невские Новости 02:33
Футбол
«Ахмат» и «Зенит» объявили составы на матч чемпионата России
Грозненский "Ахмат" и петербургский "Зенит" определились с составами на матч 28-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 10:31
Фигурное катание
Тутберидзе признана лучшим тренером года по версии ISU
RT на русском 10:46
Общество
В России предложили изменить размер автомобильных штрафов
Глава группы «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов, предложил повысить повысить штрафы за ряд правонарушений.
Территория новостей вчера в 03:54
Политика
Пресс-секретарь Зеленского назвала фейком данные о беременности от него
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель назвала фейком сообщения о своей беременности от главы государства.
РБК 11:09
Происшествия
При захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек
Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга.
REGNUM 08:10
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Единоборства
Ян и Алдо показали одинаковый вес перед турниром UFC 251
По итогам взвешивания бойцы показали одинаковый вес — 61,2 кг. Ян и Алдо оспаривают вакантный титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:11
Автоспорт
Третья свободная практика «Гран-при Штирии» отменена из-за ливня
Третья сессия свободных заездов «Гран-при Штирии» не состоится из-за ливня. Проведение квалификации все еще остается под вопросом.
Спорт-Экспресс 07:52
Общество
Власти США рекомендовали своим гражданам в Китае опасаться задержаний
Риск задержаний и депортации американцев, находящихся в Китае, вырос.
ИА Красная Весна 10:03
Общество
ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами
Автомобили с иностранными госзнаками теперь тщательно "отслеживаются" инспекторами ГИБДД, особенно "под прицелом" находятся машины с армянскими номерами.
Новые автомобили вчера в 09:27
Футбол
Гол Луценко принёс «Арсеналу» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ
RT на русском 10:56
Гаджеты
Android 10 стала самой быстро распространяемой версией ОС Google
Google смогла достичь значительного прогресса в соответствующем направлении, поскольку актуальная сборка Android 10 достигает девайсов пользователей на 28% быстрее, чем это случалось при работе с Android 9. Спустя 5 месяцев с момента официального старта работы Android 10 новая версия ОС установлена на 100 млн девайсов во всем мире.
Дни24 вчера в 08:03
Кино
Сериал «Леденящие душу приключения Сабрины» досрочно прекратил Netflix
В сериале сюжет разворачивается вокруг полуведьмы Сабрины Спеллман, пожелавшей жить как и все остальные подростки.
Evo-rus.com вчера в 03:53
Армия и оружие
ВС Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе
ТАСС 09 июля в 12:17
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета вчера в 08:57
Кино
Съемки сериала «Властелин колец» возобновятся в Новой Зеландии
ToDay News Ufa вчера в 07:12
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
Футбол
«Фенербахче» хочет приобрести Дзюбу
Стамбульский "Фенербахче" рассматривает вариант приобретения нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбу, сообщает Takvim.
Газета.Ru 09:03
Общество
В Ростовской области с 13 июля возобновят работу кинотеатры и бани
6 июля власти Ростовской области пошли на смягчение ограничений, действующих в регионе из-за пандемии.
ТАСС 10:16
Наука
Фитопланктон в Северном Ледовитом океане увеличился на 57 процентов
Исследователями Стэнфордского университета в США провели исследование, которое выявило увеличение численности фитопланктона в Северном Ледовитом океане на 57 процентов за последние два десятка лет.
МедиаПоток 08:57
Политика
В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода
Российская газета 03:35
Экономика
Кудрин заявил о застое в российской экономике
Низкий уровень долговой нагрузки России — хороший резерв для борьбы с кризисом, считает господин Кудрин.
Коммерсантъ 08:56
Происшествия
Гражданин Грузии открыл стрельбу по пограничникам в Южной Осетии — КГБ
Цхинвал, 11 июля 2020, 17:24 — REGNUM Гражданин Грузии, нарушивший границу и стрелявший в пограничников, задержан в Южной Осетии.
REGNUM 10:24
Армия и оружие
США одобрили продажу Японии 105 самолетов F-35
США продадут Японии 105 истребителей пятого поколения F-35. Как сообщает Reuters, общая сумма контракта составила свыше $23 млрд.
Деловое.ТВ вчера в 02:54