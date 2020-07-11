Средства ПВО обнаружили самолет-разведчик ВВС США RC-135 над Японским морем. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. На перехват в воздух подняли истребители Су-35с и МиГ-31бм из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа.

с чего всё началось

Российские истребители Восточного военного округа вылетали для сопровождения самолета-разведчика ВВС США над Японским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

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