Армия и оружие

BFM.ruBFM.ruРоссийские истребители перехватили самолет ВВС США над Японским морем

Российские истребители Восточного военного округа вылетали для сопровождения самолета-разведчика ВВС США над Японским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.
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Российские истребители перехватили самолет ВВС США над Японским морем

Средства ПВО обнаружили самолет-разведчик ВВС США RC-135 над Японским морем. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. На перехват в воздух подняли истребители Су-35с и МиГ-31бм из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа.
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