Армия и оружие
BFM.ruРоссийские истребители перехватили самолет ВВС США над Японским морем
Российские истребители Восточного военного округа вылетали для сопровождения самолета-разведчика ВВС США над Японским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.
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Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
6. Прокуратура назначила проверку дела о смерти туристов в феврале прошлого года Новой проверкой по выяснению причин трагедии прокуратора занялась в феврале 2019 года из-за обращений, поступающих от родственников погибших туристов.
Lenta.ru 08:07
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
Происшествия
Суд арестовал депутата Народного собрания Ингушетии Белхороева
Суд заключил под стражу бывшего управляющего регионального отделения Фонда социального страхования Ингушетии, депутата регионального парламента Якуба Белхороева по делу о растрате.
ТАСС 08:10
Политика
В Польше почтили память жертв Волынской резни
Память жертв Волынской резни почтили в Польше в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08:21
Финансы
Рубль падает к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти
На открытии торгов в пятницу, 10 июля, рубль снижался к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 03:15
Экономика
Кабмин планирует изменить порядок начисления зарплат в бюджетной сфере
Правила начисления зарплаты для работников бюджетной сферы в будущем могут претерпеть изменений.
Актуальные Новости 08:15
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
Единоборства
Магомедшарипов считает Яна фаворитом в бою с Алдо на UFC 251
Российский полулегковес UFC Забит Магомедшарипов сделал прогноз на поединок за звание чемпиона UFC в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и бразильцем Жозе Алдо.
Metaratings 01:50
Армия и оружие
Украина и НАТО договорились усилить присутствие альянса в Черном море
Министр обороны Украины Андрей Таран и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время телефонного разговора договорились об усилении присутствия сил и средств альянса в Черном море.
Lenta.ru 09 июля в 11:42
Шоу-бизнес
240-килограммовый сын Никаса Сафронова решил похудеть
240-килограммовый сын Никаса Сафронова решил похудеть Лука Затравкин задумался о лишнем весе, едва не покалечив любовницу.
Экспресс газета 03:06
Политика
Абхазия выразила готовность открыть границу и принимать российских туристов
Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что республика готова открыть границу с Россией и начать принимать организованные группы туристов, цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru 06:35
Автоспорт
Третья тренировка Гран-при Штирии «Формулы-1» отменена из-за дождя
Третья свободная практика "Гран-при Штирии" "Формулы-1" в Австрии отменена из-за дождя, сообщается в Twitter команды "Альфа Таури".
РИА Новости 06:59
Экономика
Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
RT на русском 09 июля в 11:21
Общество
Международное авиасообщение в России может возобновиться с 15 июля
Снятие введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений на международное авиасообщение в России может начаться 15 июля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 13:54
Футбол
Стадион «Баварии» окрасят в цвета ЛГБТ-флага
Стадион "Альянс Арена", на котором выступает мюнхенская "Бавария" в субботу будет подсвечен в цвета флага ЛГБТ-движения.
МК-Спорт 07:58
Политика
Греция пригрозила Турции санкциями из-за Собора Святой Софии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершил «историческую ошибку», превратив Собор Святой Софии из музея в мечеть.
Новостной фронт 07:39
Происшествия
В Николаеве выстрелили в голову активисту-бандеровцу
Сегодня утром в Николаеве (Украина) неизвестный совершил выстрел в голову представителя организации «Тризуб им. Степана Бандеры» *.
Свободная Пресса 05:59
Наука
Уровень сахара в крови может влиять на риск смерти от COVID-19
Высокий уровень сахара в крови может негативно влиять на сосуды, а также способствовать образованию тромбов и развитию воспалительных процессов.
Российская газета 05:21
Общество
В Крыму зарегистрировано 24 новых случая коронавирусной инфекции
Вчера в Республике Крым за минувшие сутки зарегистрировано 16 случаев коронавируса.
Вести.Севастополь 03:01
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Политика
Два крымских водохранилища свяжут между собой трубопроводом
RT на русском 05:28
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о «коммерциализации» ДТП семьей погибшего
Эльман Пашаев, адвокат попавшего в ДТП с погибшим актера Михаила Ефремова, раскрыл детали переговоров о компенсации с семьей погибшего в аварии экспедитора Сергея Захарова.
АБН 06:14
Армия и оружие
Focus: ЗРК С-500 опережает западные аналоги на 15 лет
Российский ЗРК С-500 опережает западные технологии на 15 лет. Оружие может использоваться даже в космосе.
Российская газета 01:45
Здоровье
Президент Казахстана поинтересовался вспышкой «пневмонии неизвестной природы»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поинтересовался у министра здравоохранения Алексея Цоя возможной вспышкой в стране «пневмонии неизвестной природы».
Lenta.ru 06:15
Происшествия
Число погибших в ДТП в Ростовской области выросло до пяти
Количество погибших при столкновении двух автомобилей под Ростовом-на-Дону увеличилось с четырех до пяти, умер пострадавший водитель одной из машин.
ТАСС 06:55
Общество
Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае
Коронавирусная инфекция в мае стала главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти.
RT на русском вчера в 10:48
Автоспорт
Сотрудникам Формулы 1 пригрозили тюрьмой за нарушение карантина
Гонщиков, инженеров и механиков смогут отправить в тюрьму, если они нарушат обязательный карантин на Гран При Венгрии.
Motorsport.com Россия 07:41