Nord Stream 2 подала обоснование апелляции на решение регулятора ФРГ

Сообщается, что 14 сентября компания Nord Stream 2 «представила обоснование своей апелляции (поданной 15 июня 2020 года) в Высший региональный суд Дюссельдорфа на решение Федерального сетевого агентства ФРГ об отклонении заявки компании на освобождение от действия изменённой Газовой директивы ЕС».