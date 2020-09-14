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РИА Новости
РИА Новости

Российские истребители перехватили самолеты ВВС США над Черным морем

Российские истребители Су-27 и Су-30 поднимались на перехват трех бомбардировщиков ВВС США над Черным морем, нарушения границы РФ не допущено, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.В источнике
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Газета.Ru

Истребители РФ «перехватили» 3 бомбардировщика США над Черным морем

Газета.Ru13:58
Фонтанка.Ру

Кошки-мышки с НАТО. Российские истребители перехватили три американских бомбардировщика над Чёрным морем, норвежские ВВС сопроводили Ту-160 на севере

Фонтанка.Ру13:50
ТАСС

Четыре российских истребителя перехватили три бомбардировщика B-52 США над Черным морем

ТАСС13:23
RT на русском

Российские истребители перехватили самолёты США над Чёрным морем

RT на русском13:46
Интерфакс

Российские истребители поднимались на «перехват» бомбардировщиков США

Интерфакс13:43
РИА Новости

Российские истребители перехватили самолеты ВВС США над Черным морем

РИА Новости13:35
Lenta.ru

Российские истребители перехватили бомбардировщики США со стороны Украины

Lenta.ru13:49

Гимназию в Краснодаре закрыли на карантин из-за коронавируса

Карантин ввели в краснодарской гимназии № 25 до 28 сентября из-за угрозы распространения коронавируса в связи со случаями заражения, учащихся перевели на дистанционное обучение, сообщили ТАСС в понедельник в учебном заведении.
Гимназию в Краснодаре закрыли на карантин из-за коронавируса
ТАСС10:49
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Nord Stream 2 подала обоснование апелляции на решение регулятора ФРГ

Сообщается, что 14 сентября компания Nord Stream 2 «представила обоснование своей апелляции (поданной 15 июня 2020 года) в Высший региональный суд Дюссельдорфа на решение Федерального сетевого агентства ФРГ об отклонении заявки компании на освобождение от действия изменённой Газовой директивы ЕС».
Nord Stream 2 подала обоснование апелляции на решение регулятора ФРГ
RT на русском11:23
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Метцельдер признал вину в деле о распространении детской порнографии

Бывший защитник сборной Германии по футболу Кристоф Метцельдер признал вину по делу о распространении детской и подростковой порнографии, сообщает Spiegel со ссылкой на заявление суда Дюссельдорфа.
РИА Новости12:40
4

Российский радиолюбитель поймал сигнал китайского космического корабля

Сигнал от секретного объекта, который вывели на околоземную орбиту с помощью китайского многоразового космического корабля, поймал российский радиолюбитель Дмитрий Пашков.
Политическая Экспертиза05:21
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Генпрокуратура РФ направила в Германию новый запрос по делу Навального

Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, 14 сентября ведомство на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам передала в компетентные органы юстиции Германии очередной запрос о правовой помощи, касающийся материалов проверки следственных органов МВД РФ по делу Навального.
RuNews24.ru11:37
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Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомости12:42
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От коронавируса защитит новая маска из графена: она имеет высокую антибактериальную эффективность

Группа исследователей из Университета Гонконга предложила уникальные медицинские маски, которые способны эффективно защищать от таких инфекций, как коронавирус.
Экология Регионов03:09