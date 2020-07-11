Армия и оружие
ИзвестияРоссийские истребители поднялись для перехвата самолета-разведчика США
Российские истребители Су-35С и МиГ-31БМ поднялись для перехвата самолета-разведчика США RC-135 над Японским морем. Об этом в субботу, 11 июля, сообщили в Минобороны России.
Читать в источнике
Оценить393
с чего всё началось
Средства ПВО обнаружили самолет-разведчик ВВС США RC-135 над Японским морем. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. На перехват в воздух подняли истребители Су-35с и МиГ-31бм из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа.РИА Новости07:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 12:58, Ашберн
Космос
SpaceX перенесла запуск Falcon 9 со спутниками Starlink
Rambler News Service 10:28
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии, Квят стал 14-м
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон завоевал "поул-позишн" на втором этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Штирии, который проходит в Австрии.
РИА Новости 11:20
Фигурное катание
Тутберидзе признали лучшим тренером мира в фигурном катании
Международный союз конькобежцев (ISU) признал Этери Тутберидзе лучшим тренером мира в фигурном катании.
РБК 10:55
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Политика
Трамп отверг идею вывода США из НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет выхода Соединенных Штатов из НАТО.
Страна Советов on-line 10:55
Происшествия
Популярная российская мотоблогер погибла в Подмосковье
В Московской области в результате ДТП погибла популярная российская мотоблогер Ксения Никитина.
Газета.Ru 11:37
Происшествия
В Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей
"Угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около четырех миллионов рублей", — говорится в сообщении.
РИА Новости 12:12
Общество
Участников испытаний вакцины от COVID-19 выпишут на следующей неделе
В середине июня Минздрав информировал, что выдал разрешение на проведение клинических исследований двух форм вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной ФГБУ НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
РИА Новости 12:31
Общество
Собянин заявил, что большинство больниц вернулись к обычной работе
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в настоящее время большинство коронавирусных стационаров в Москве вернулись к плановому приёму пациентов.
RT на русском 12:32
Общество
Россиян освободили от расходов на электросчетчики
Потребители освобождены от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии.
Интерфакс 10:27
Происшествия
Число погибших в ДТП в Ростовской области выросло до пяти
Количество погибших при столкновении двух автомобилей под Ростовом-на-Дону увеличилось с четырех до пяти, умер пострадавший водитель одной из машин.
ТАСС 06:55
Общество
В Казани две девушки станцевали тверк на фоне мечети Кул-Шариф
На голых людей, гулявших по Баумана, не было такой реакции, как на мою жопу, которая потряслась на десятисекундном видео, и там вдалеке где-то была мечеть.
Подъём вчера в 10:51
Авто
«АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada
В пятницу, 10 июля, компания "АвтоВАЗ" официально объявила о запуске производства Chevrolet Niva под новым названием Lada Niva на заводе "Лада Запад Тольятти".
Новые автомобили 10:47
Политика
Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского.
Вести.Ru 11:36
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
Футбол
«Сельта» упустила ничью в матче с «Осасуной», Смолов не сыграл
Для «Сельты» встреча стала уже пятой подряд, в которой команда из Виго не смогла добыть победу — с 27 июня Смолов и его партнеры трижды сыграли вничью, а также проиграли «Мальорке» со счетом 1:5. С 36 очками «Сельта» занимает 16-е место в турнирной таблице.
Матч ТВ 12:56
Спорт
EA анонсировала дату релиза UFC 4 — 14 августа
Чемпионат 12:06
Происшествия
Обвиняемых в убийстве 8-летней девочки арестовали на Сахалине
Южно-Сахалинский городской суд постановил отправить в СИЗО обвиняемых в похищении и убийстве восьмилетней девочки.
Газета.Ru 09:17
Политика
Эрдоган прокомментировал мнение других стран по собору Святой Софии
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мнение других стран не повлияет на намерение властей сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле.
RT на русском 11:01
Экономика
Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
RT на русском 09 июля в 11:21
Футбол
«Сочи» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 28-го тура РПЛ
Тренерские штабы «Сочи» и «Спартака» объявили стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ, который состоится в Сочи.
Metaratings 12:40
Шоу-бизнес
Айза Анохина рассталась с Олегом Майами
Отношения блогера Айзы Анохиной и певца Олега Майами оказались не такими уж и долговечными.
Kleo.ru 04:59
Биатлон
Майгуров избран президентом Союза биатлонистов России
Коммерсантъ 05:43
Общество
Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
Организатором несогласованных акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала выступила команда политика.
Известия 06:20
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru вчера в 07:00
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев нецензурно ответил на слухи о романе с Малиновским
Популярный российский музыкальный исполнитель Сергей Лазарев отреагировал на недавно появившуюся в СМИ информацию о том, что он и Алекс Малиновский являются парой.
CT news вчера в 16:38
Авто
Great Wall выпустит рамный внедорожник под маркой WEY
В настоящее время марка Wey представлена только на китайском рынке.
SpeedMe вчера в 10:04