Армия и оружие

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Российские истребители Су-35С и МиГ-31БМ поднялись для перехвата самолета-разведчика США RC-135 над Японским морем. Об этом в субботу, 11 июля, сообщили в Минобороны России.
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Российские истребители перехватили самолет ВВС США над Японским морем

Средства ПВО обнаружили самолет-разведчик ВВС США RC-135 над Японским морем. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. На перехват в воздух подняли истребители Су-35с и МиГ-31бм из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа.
РИА Новости07:04

Подробнее о событии

Истребители РФ сопроводили самолет ВВС США над Японским морем

Газета.Ru11:56

Перехват американского самолета-разведчика у границ РФ попал на видео

Известия08:55

Российские истребители вылетали на перехват самолета-разведчика США над Японским морем

ТАСС07:03

Видео сопровождения самолёта-разведчика ВВС США российскими истребителями над Японским морем

RT на русском08:31

Опубликовано видео перехвата самолета ВВС США российскими истребителями

РИА Новости08:25

Опубликованы кадры перехвата истребителями ВКС РФ самолета-разведчика ВВС США над Японским морем

ТК Звезда08:22

Появилось видео перехвата самолета-разведчика США у границ России

РБК08:48
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SpaceX перенесла запуск Falcon 9 со спутниками Starlink

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Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон завоевал "поул-позишн" на втором этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Штирии, который проходит в Австрии.
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Трамп отверг идею вывода США из НАТО

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В Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей

"Угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около четырех миллионов рублей", — говорится в сообщении.
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Собянин заявил, что большинство больниц вернулись к обычной работе

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в настоящее время большинство коронавирусных стационаров в Москве вернулись к плановому приёму пациентов.
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Россиян освободили от расходов на электросчетчики

Потребители освобождены от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии.
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Происшествия

Число погибших в ДТП в Ростовской области выросло до пяти

Количество погибших при столкновении двух автомобилей под Ростовом-на-Дону увеличилось с четырех до пяти, умер пострадавший водитель одной из машин.
ТАСС 06:55
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Общество

В Казани две девушки станцевали тверк на фоне мечети Кул-Шариф

На голых людей, гулявших по Баумана, не было такой реакции, как на мою жопу, которая потряслась на десятисекундном видео, и там вдалеке где-то была мечеть.
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Авто

«АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada

В пятницу, 10 июля, компания "АвтоВАЗ" официально объявила о запуске производства Chevrolet Niva под новым названием Lada Niva на заводе "Лада Запад Тольятти".
Новые автомобили 10:47
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Политика

Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского.
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Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

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Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

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Футбол

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EA анонсировала дату релиза UFC 4 — 14 августа

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Обвиняемых в убийстве 8-летней девочки арестовали на Сахалине

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Газета.Ru 09:17
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Политика

Эрдоган прокомментировал мнение других стран по собору Святой Софии

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мнение других стран не повлияет на намерение властей сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле.
RT на русском 11:01
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Экономика

Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
RT на русском 09 июля в 11:21
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Футбол

«Сочи» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 28-го тура РПЛ

Тренерские штабы «Сочи» и «Спартака» объявили стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ, который состоится в Сочи.
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Айза Анохина рассталась с Олегом Майами

Отношения блогера Айзы Анохиной и певца Олега Майами оказались не такими уж и долговечными.
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Майгуров избран президентом Союза биатлонистов России

Коммерсантъ 05:43
Общество

Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

Организатором несогласованных акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала выступила команда политика.
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Происшествия

Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей

Коммерсантъ 10:49
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«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов

В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
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Шоу-бизнес

Сергей Лазарев нецензурно ответил на слухи о романе с Малиновским

Популярный российский музыкальный исполнитель Сергей Лазарев отреагировал на недавно появившуюся в СМИ информацию о том, что он и Алекс Малиновский являются парой.
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Great Wall выпустит рамный внедорожник под маркой WEY

В настоящее время марка Wey представлена только на китайском рынке.
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