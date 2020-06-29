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Политика Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов В Белом доме заявили, что ни президент, ни вице-президент не получали от разведки подобные данные, что говорит об ошибках, допущенных журналистам The New York Times.

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