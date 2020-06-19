Армия и оружие

ИзвестияИзвестияРоссийские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем

Всё время полета у российских границ американские самолеты сопровождали отечественные истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31. Как уточнили в Национальном центре управления обороной России, 19 июня российские самолеты были подняты в воздух именно для перехвата бомбардировщиков США.
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Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем

Известия09:10

В Совфеде объяснили пролёт самолётов США у российской границы проверкой системы ПВО

Говорит Москва05:22

Российские истребители осуществили перехват американских бомбардировщиков

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В Совфеде прокомментировали пролет бомбардировщиков ВВС США у границы

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Минобороны показало видео перехвата американских бомбардировщиков

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ТАСС03:32

Российские истребители сопроводили американские бомбардировщики В-52H над Охотским морем

RT на русском03:38
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Автоматически обработаны 7234 источника, обновлено в 09:22, Ашберн
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Экономика

Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
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Общество

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REGNUM 06:13
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Общество

Суд оштрафовал «Эхо Москвы» за распространение фейка

Судебный участок мирового судьи № 416 Москвы оштрафовал радиостанцию «Эхо Москвы» из-за распространения недостоверной информации, создавшего угрозу жизни или здоровью, решение судьи опубликовано в карточке дела.
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Политика

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«ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына Эдуарда из предварительного заключения и гарантировать полное соблюдение верховенства закона, включая право на честное и прозрачное расследование и право на адвоката», — приводит TUT.BY заявление внешнеполитической службы ЕС.
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Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм

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Полное возвращение ВВП России на уровень 2019 года произойдёт только в первом полугодии 2022 года, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
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Стала известна дата похорон экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева

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Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд.
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Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram

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