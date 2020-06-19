Армия и оружие
ИзвестияРоссийские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем
Всё время полета у российских границ американские самолеты сопровождали отечественные истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31. Как уточнили в Национальном центре управления обороной России, 19 июня российские самолеты были подняты в воздух именно для перехвата бомбардировщиков США.
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Политика
В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
Если Украина попытается добыть углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма, ее действия будут пресечены, заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Газета.Ru 04:27
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
Общество
В PwC предсказали введение налога на искусственный интеллект
Через десять лет в России могут ввести налог на технологию искусственного интеллекта, считают эксперты.
Retail & Loyalty 07:21
Общество
В США скончался сын Никиты Хрущева
Новая газета 00:33
Общество
Тульская «медсестра в купальнике» стала моделью
Как сообщало ИА REGNUM, фотографии тульской медсестры, которая из-за жары и необходимости соблюдения всех мер защиты в коронавирусном госпитале была вынуждена надеть под рабочий защитный комбинезон купальник, появились не только в российских.
REGNUM 06:13
Политика
Берлин может принять новые меры против России по делу Хангошвили
Берлин будет принимать решение о возможных новых мерах против России по делу об убийстве гражданина Грузии в Германии в августе 2019 года с оглядкой на решение суда, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
РИА Новости 09:04
Общество
Коронавирус был в Италии уже в декабре прошлого года
По словам местных вирусологов, следы COVID-19 были обнаружены в образцах сточных вод, взятых в Милане и Турине еще в декабре прошлого года.
Российская газета 05:55
Общество
Суд оштрафовал «Эхо Москвы» за распространение фейка
Судебный участок мирового судьи № 416 Москвы оштрафовал радиостанцию «Эхо Москвы» из-за распространения недостоверной информации, создавшего угрозу жизни или здоровью, решение судьи опубликовано в карточке дела.
Ведомости 06:19
Транспорт
Оператор запустит прямой поезд из Москвы в Севастополь
Rambler News Service 06:47
Авто
Появились снимки нового седана Geely на платформе Volvo
Компания Geely готовит к дебюту новый среднеразмерный седан на платформе CMA от Volvo.
Автоновости дня вчера в 08:46
Культура
Скончался актер Василий Стоноженко
Заслуженный артист России, актер Василий Стоноженко скончался в возрасте 61 года, сообщила пресс-служба Союза театральных деятелей РФ со ссылкой на председателя организации Александра Калягина.
Rambler News Service 07:26
Политика
ЕС призвал Белоруссию немедленно освободить Бабарико
«ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына Эдуарда из предварительного заключения и гарантировать полное соблюдение верховенства закона, включая право на честное и прозрачное расследование и право на адвоката», — приводит TUT.BY заявление внешнеполитической службы ЕС.
RT на русском 07:40
Общество
В Свердловской области отменили ограничения на продажу алкогольной продукции
20 апреля Свердловская область первой в Уральском федеральном округе ограничила продажу алкогольной продукцию.
ТАСС 08:51
Кино
Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм
Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
Газета.Ru 08:11
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5% годовых
Центробанк России снизил ключевую ставку на 100 б.п, до 4,5% годовых впервые с 2015 года.
Газета.Ru 06:35
Политика
The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне
Газета.Ru вчера в 14:10
Экономика
Набиуллина назвала сроки возвращения ВВП России на уровень 2019 года
Полное возвращение ВВП России на уровень 2019 года произойдёт только в первом полугодии 2022 года, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
RT на русском 08:29
Общество
Стала известна дата похорон экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева
Бывшего главу Чувашии Михаила Игнатьева, умершего на 59-м году жизни, похоронят 21 июня в Чебоксарах.
РБК 08:33
Общество
Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд.
RT на русском 08:56
Политика
МИД Литвы вызвал российского дипломата в посольство и выразил протест
МИД Литвы выразил протест представителю посольства России из-за законопроекта, инициированного депутатом Госдумы Алексеем Журавлевым.
Sputnik Литва вчера в 09:40
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com вчера в 22:31
Футбол
Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой
Sport.ru 05:59
Шоу-бизнес
Илона Маска обвинили в групповом сексе с Эмбер Херд и Карой Делевинь
Где свидетель - друг и сосед Деппа - показал, что троица, состоящая из Маска, Херд и актрисы и модели Кары Делевинь, которую с Эмбер связывают близкие отношения, была замечена им в пентхаусе Деппа в центре Лос-Анджелеса 2016-м.
Российская газета 05:15
Политика
Власти решили отменить Восточный экономический форум в 2020 году
Об отмене Восточного экономического форума, запланированного на 2-5 сентября, РБК рассказали источник, близкий к одному из партнеров форума, и два участника мероприятия.
РБК 09:13
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
«По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
RT на русском вчера в 15:28