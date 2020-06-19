Армия и оружие

ИзвестияИзвестияРоссийские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем

Всё время полета у российских границ американские самолеты сопровождали отечественные истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31. Как уточнили в Национальном центре управления обороной России, 19 июня российские самолеты были подняты в воздух именно для перехвата бомбардировщиков США.
Читать в источнике
Комментировать538

Подробнее о событии

Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем

Известия09:10

В Совфеде объяснили пролёт самолётов США у российской границы проверкой системы ПВО

Говорит Москва05:22

Минобороны показало видео перехвата американских бомбардировщиков

РБК04:37

В Совфеде прокомментировали пролет бомбардировщиков ВВС США у границы

РИА Новости05:58

Российские истребители осуществили перехват американских бомбардировщиков

Комсомольская правда04:01

Российские истребители поднимали на перехват бомбардировщиков ВВС США над Охотским морем

ТАСС03:32

Российские истребители сопроводили американские бомбардировщики В-52H над Охотским морем

RT на русском03:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7235 источников, обновлено в 13:52, Ашберн
Общество

В Крыму нашли большие запасы пресной воды

Lenta.ru 08:57
1K
Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
419
Политика

Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма

Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru 00:40
363
Шоу-бизнес

Илон Маск опроверг секс втроем с Карой Делевинь и Эмбер Херд

Публикации гласили, что Маск закрутил роман с актрисой Эмбер Херд еще во времена ее недолгого брака с Джонни Деппом.
Московский Комсомолец вчера в 14:29
26
Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить свои полномочия

REGNUM 09:45
559
Общество

ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса

Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:29
521
Здоровье

Врач объяснила, как определить рак по запаху пота

ФАН вчера в 18:04
44
Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию о смягчении требований

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, занимающаяся всеми процессами, связанными с газопроводом «Северный поток-2», обратилась к Дании с просьбой о смягчении требований к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
Городовой 07:39
190
Политика

Пашинян не поедет на парад Победы в Москву

"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения.
Вестник Кавказа 09:54
276
Кино

Дополнительные съемки «Дюны» Вильнева пройдут в августе

iReactor 07:48
1
Общество

Инфекционист объяснила вспышки коронавируса на рынках

Инфекционист объяснила, почему коронавирус нового типа часто обнаруживают на рынках.
Вести.Ru 12:43
Автоспорт

Алекc Дзанарди попал в дорожно-транспортное происшествие

Бывший гонщик Формулы 1 и чемпион американской серии CART 1996 года Алекс Дзанарди попал в дорожно-транспортное происшествие и срочно доставлен в больницу.
Autosport.com.ru 12:43
Политика

Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят в Кремль

О своих внуках Путин впервые рассказал в 2017 году.
Discover24 вчера в 13:03
1,9K
Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
5,8K
Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
850
Футбол

«Ахмат» разгромил «Крылья Советов» в первом матче после паузы

REGNUM 13:21
Авто

Kia официально анонсировала новый минивэн Kia Carnival

Актуальная версия Kia Carnival представлена на рынке с 2014 года, а новое поколение уже получит серьёзно, но не кардинально измененную внешность, где появится фирменная решетка радиатора, большие колеса, новые светодиодные ходовые огни и другое.
Tvoe-avto.com вчера в 08:33
18
Здоровье

В Пермском крае продлили режим самоизоляции

Власти Пермского края продлили режим самоизоляции в регионе до конца июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 12:56
23
Общество

Солнечное затмение произойдёт 21 июня

Кольцеобразное затмение Солнца произойдёт 21 июня. Максимальная фаза наступит в 9:40 по Москве.
Новое Время 31 04:23
4
Экономика

Минэкономразвития оценивает падение ВВП России в мае в 10,9%

По данным Минэкономразвития, численность занятого населения с исключением сезонного фактора в мае снизилась на 248,1 тыс. человек, в годовом выражении снижение ускорилось до -2,1% после -1,6% в апреле.
ТАСС 13:03
Энергетика

Нефть перешла к уверенному росту

Москва, 18 июня 2020, 16:00 — REGNUM Торги на нефтяном рынке 18 июня с утра открылись противоречиво, цены колебались от слабого падения к слабому повышению, но к вечеру рынок перешёл к уверенному росту, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
REGNUM вчера в 09:00
13
Политика

Верховный суд не принял иск против Путина о голосовании по поправкам

Напомним, Путин назначил проведение голосования по поправкам в Конституции на 1 июля.
Муксун.fm вчера в 08:52
10K
Футбол

Неймар проиграл суд «Барселоне» и должен будет заплатить клубу

Как сообщает источник, суд отклонил требование 28-летнего бразильца выплатить ему 22 миллиона евро в качестве бонуса, который, по мнению стороны игрока, не был выплачен.
Спорт-Экспресс 07:46
Происшествия

В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика

Коммерсантъ вчера в 08:56
153
Общество

В Подмосковье 25 июня заработают музеи, выставочные залы и зоопарки

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, разрешающее с 25 июня возобновить деятельность музеев, выставочных залов, зоопарков и этнопарков с ограничением по числу посетителей, сообщается в Telegram-канале главы региона.
РИА Новости 13:16
4
Общество

В Оренбургской области отменили режим самоизоляции

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отменил режим самоизоляции в регионе, введенный для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 13:17
17
Общество

Симферополь обеспечен питьевой водой минимум на три месяца

Симферополь обеспечен питьевой водой минимум на три месяца. Об этом заявил Сергей Аксёнов в интервью федеральному телеканалу «Россия 24».
Крым 24 09:47
9
Политика

Путин опубликовал статью о Второй мировой войне

Военное дело вчера в 16:42
3,4K
Игры

Авторы Persona 4 Golden остались довольны продажами игры в Steam

REGNUM 04:24
4
Политика

Путину доложили о ликвидации последствий разлива топлива в Норильске

РИА Новости 08:00
597
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное