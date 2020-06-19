Армия и оружие
ИзвестияРоссийские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем
Всё время полета у российских границ американские самолеты сопровождали отечественные истребители Су-30, Су-35 и МиГ-31. Как уточнили в Национальном центре управления обороной России, 19 июня российские самолеты были подняты в воздух именно для перехвата бомбардировщиков США.
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Общество
В Крыму нашли большие запасы пресной воды
Lenta.ru 08:57
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
Политика
Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма
Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru 00:40
Шоу-бизнес
Илон Маск опроверг секс втроем с Карой Делевинь и Эмбер Херд
Публикации гласили, что Маск закрутил роман с актрисой Эмбер Херд еще во времена ее недолгого брака с Джонни Деппом.
Московский Комсомолец вчера в 14:29
Общество
ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса
Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:29
Здоровье
Врач объяснила, как определить рак по запаху пота
ФАН вчера в 18:04
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию о смягчении требований
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, занимающаяся всеми процессами, связанными с газопроводом «Северный поток-2», обратилась к Дании с просьбой о смягчении требований к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
Городовой 07:39
Политика
Пашинян не поедет на парад Победы в Москву
"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения.
Вестник Кавказа 09:54
Кино
Дополнительные съемки «Дюны» Вильнева пройдут в августе
iReactor 07:48
Общество
Инфекционист объяснила вспышки коронавируса на рынках
Инфекционист объяснила, почему коронавирус нового типа часто обнаруживают на рынках.
Вести.Ru 12:43
Автоспорт
Алекc Дзанарди попал в дорожно-транспортное происшествие
Бывший гонщик Формулы 1 и чемпион американской серии CART 1996 года Алекс Дзанарди попал в дорожно-транспортное происшествие и срочно доставлен в больницу.
Autosport.com.ru 12:43
Политика
Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят в Кремль
О своих внуках Путин впервые рассказал в 2017 году.
Discover24 вчера в 13:03
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
Авто
Kia официально анонсировала новый минивэн Kia Carnival
Актуальная версия Kia Carnival представлена на рынке с 2014 года, а новое поколение уже получит серьёзно, но не кардинально измененную внешность, где появится фирменная решетка радиатора, большие колеса, новые светодиодные ходовые огни и другое.
Tvoe-avto.com вчера в 08:33
Здоровье
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Власти Пермского края продлили режим самоизоляции в регионе до конца июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 12:56
Общество
Солнечное затмение произойдёт 21 июня
Кольцеобразное затмение Солнца произойдёт 21 июня. Максимальная фаза наступит в 9:40 по Москве.
Новое Время 31 04:23
Экономика
Минэкономразвития оценивает падение ВВП России в мае в 10,9%
По данным Минэкономразвития, численность занятого населения с исключением сезонного фактора в мае снизилась на 248,1 тыс. человек, в годовом выражении снижение ускорилось до -2,1% после -1,6% в апреле.
ТАСС 13:03
Энергетика
Нефть перешла к уверенному росту
Москва, 18 июня 2020, 16:00 — REGNUM Торги на нефтяном рынке 18 июня с утра открылись противоречиво, цены колебались от слабого падения к слабому повышению, но к вечеру рынок перешёл к уверенному росту, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
REGNUM вчера в 09:00
Политика
Верховный суд не принял иск против Путина о голосовании по поправкам
Напомним, Путин назначил проведение голосования по поправкам в Конституции на 1 июля.
Муксун.fm вчера в 08:52
Футбол
Неймар проиграл суд «Барселоне» и должен будет заплатить клубу
Как сообщает источник, суд отклонил требование 28-летнего бразильца выплатить ему 22 миллиона евро в качестве бонуса, который, по мнению стороны игрока, не был выплачен.
Спорт-Экспресс 07:46
Происшествия
В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика
Коммерсантъ вчера в 08:56
Общество
В Подмосковье 25 июня заработают музеи, выставочные залы и зоопарки
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, разрешающее с 25 июня возобновить деятельность музеев, выставочных залов, зоопарков и этнопарков с ограничением по числу посетителей, сообщается в Telegram-канале главы региона.
РИА Новости 13:16
Общество
В Оренбургской области отменили режим самоизоляции
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отменил режим самоизоляции в регионе, введенный для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 13:17
Общество
Симферополь обеспечен питьевой водой минимум на три месяца
Симферополь обеспечен питьевой водой минимум на три месяца. Об этом заявил Сергей Аксёнов в интервью федеральному телеканалу «Россия 24».
Крым 24 09:47
Политика
Путин опубликовал статью о Второй мировой войне
Военное дело вчера в 16:42