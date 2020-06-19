Российские истребители из состава дежурных сил ПВО поднимались на перехват американских бомбардировщиков В-52Н над Охотским морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.

Российские истребители поднимали на перехват B-52 над Охотским морем

Экономика Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко 18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.

Здоровье 19 июня. Главное за сутки Коронавирус в России За последние сутки в России выявлено 7 790 новых случаев заражения COVID-19 (общее число заразившихся составляет 561 091 человек). 9

Авто Показали обновленный Chevrolet Colorado Компания Chevrolet опубликовала фотографии рестайлингового пикапа Colorado.

Политика В Кремле прокомментировали задержание соперника Лукашенко на выборах Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал внутренним делом Белоруссии задержание экс-главы Белгазпромбанка и соперника действующего лидера Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.

Общество В России ожидается аномальное похолодание Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о погоде на предстоящие дни. 829

Политика Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 4K

Игры Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4 Редвуд-Сити, США, 19 июня 2020, 04:40 — REGNUM Electronic Arts во время онлайн-трансляции EA Play 2020 показала кадры, с большой степенью вероятности относящиеся к четвёртой игре в серии Dragon Age. 2

Кино «Ведьмак» исправится во втором сезоне Лорен Шмидт Хиссрич рассказала одном из интервью, что во втором сезоне «Ведьмака» не будет скачков во времени. 14

Космос В центре Млечного Пути нашли новую органическую молекулу Астрономы обнаружили в межзвездном пространстве Млечного Пути новую органическую молекулу.

Политика В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма Если Украина попытается добыть углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма, ее действия будут пресечены, заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет. 271

Общество Навальный ответил на предложение Плющенко разобраться «по-мужски» Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), оппозиционер Алексей Навальный ответил на претензии фигуриста Евгения Плющенко.

Экономика Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке. 2,2K

Политика Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов». 401

Авто Кроссовер Renault Captur покинет один из рынков Следует сказать, что индийская версия Renault Captur является аналогом российского варианта кроссовера.