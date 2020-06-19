Армия и оружие
RT на русскомРоссийские истребители поднимали на перехват B-52 над Охотским морем
Российские истребители из состава дежурных сил ПВО поднимались на перехват американских бомбардировщиков В-52Н над Охотским морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.
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Экономика
Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко
18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.
РБК 03:48
Здоровье
19 июня. Главное за сутки
Коронавирус в России За последние сутки в России выявлено 7 790 новых случаев заражения COVID-19 (общее число заразившихся составляет 561 091 человек).
Православие и Мир 02:33
Авто
Показали обновленный Chevrolet Colorado
Компания Chevrolet опубликовала фотографии рестайлингового пикапа Colorado.
Тарантас Ньюс 00:19
Политика
В Кремле прокомментировали задержание соперника Лукашенко на выборах
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал внутренним делом Белоруссии задержание экс-главы Белгазпромбанка и соперника действующего лидера Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.
Lenta.ru 05:47
Общество
В России ожидается аномальное похолодание
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о погоде на предстоящие дни.
Омск здесь вчера в 05:51
Общество
В Пензенской области открываются музеи, библиотеки и летние кафе
Согласно документу разрешается деятельность, во-первых, музеев и библиотек при условии предварительной записи, соблюдения дистанции, использования индивидуальных средств защиты, ограничение посетителей.
REGNUM 05:54
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Музыка
Дуэт из Якутии покорил жюри на американском шоу
Культуромания вчера в 14:39
Происшествия
В Петербурге затопило Боткинскую больницу
Peterburg2.ru 04:56
Происшествия
Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни
РИА Новости вчера в 04:27
Игры
Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4
Редвуд-Сити, США, 19 июня 2020, 04:40 — REGNUM Electronic Arts во время онлайн-трансляции EA Play 2020 показала кадры, с большой степенью вероятности относящиеся к четвёртой игре в серии Dragon Age.
REGNUM вчера в 21:40
Политика
Песков: Путин не считает, что может манипулировать Трампом
Президент России Владимир Путин не считает, что его американский коллега Дональд Трамп поддается манипулированию.
ТАСС 05:55
Кино
«Ведьмак» исправится во втором сезоне
Лорен Шмидт Хиссрич рассказала одном из интервью, что во втором сезоне «Ведьмака» не будет скачков во времени.
Комсомольская правда вчера в 06:14
Космос
В центре Млечного Пути нашли новую органическую молекулу
Астрономы обнаружили в межзвездном пространстве Млечного Пути новую органическую молекулу.
МИР 24 вчера в 03:45
Политика
В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
Если Украина попытается добыть углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма, ее действия будут пресечены, заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Газета.Ru 04:27
Футбол
Карпин: «Без понятия, кто сыграет с „Сочи“, мы в „тюрьме“ сидим»
Еще раз повторяю: мы на карантине, в «тюрьме» сидим.
Евро-футбол.ру 05:06
Шоу-бизнес
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
РИА Новости вчера в 17:00
Общество
Навальный ответил на предложение Плющенко разобраться «по-мужски»
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), оппозиционер Алексей Навальный ответил на претензии фигуриста Евгения Плющенко.
Компания 04:25
Политика
Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль
Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят ему на работу в Кремль.
РБК вчера в 07:54
Гаджеты
Samsung начал предлагать в России смартфоны в аренду за полцены
Новая программа для покупок корейской компании Samsung Upgrade начала работать в России.
ПРАЙМ вчера в 02:52
Происшествия
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
Следователи задержали женщину, которая подозревается в убийстве двух человек в ходе пьяной ссоры в Москве, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 03:39
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
Политика
В Японии приостановили развертывание баз ПРО США
Хакасия-Информ 16 июня в 03:25
Происшествия
В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика
Распространив информацию, режиссер видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел.
Коммерсантъ вчера в 08:56
Политика
Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов».
Коммерсантъ 05:39
Политика
Путин готовит обращение к россиянам на тему поправок в Конституцию
Глава государства планирует разъяснить россиянам смысл поправок в Конституцию РФ.
Кубань 24 вчера в 03:47
Авто
Кроссовер Renault Captur покинет один из рынков
Следует сказать, что индийская версия Renault Captur является аналогом российского варианта кроссовера.
Тарантас Ньюс 04:58
Здоровье
Доктор Мясников назвал опасные для зрения болезни
Российский телеведущий и врач Александр Мясников рассказал о болезнях, которые могут способствовать потере зрения.
Аргументы недели 02:59
Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
Политика
Путин написал статью для The National Interest о Второй мировой войне
РИА Новости вчера в 19:01