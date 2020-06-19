Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиРоссийские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем

ВВС России перехватили американские бомбардировщики над Охотским морем, говорится в сообщении Национального центра управления обороной.
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