Армия и оружие
РИА НовостиРоссийские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем
ВВС России перехватили американские бомбардировщики над Охотским морем, говорится в сообщении Национального центра управления обороной.
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Культура
«Союзмультфильм» перечислил свои самые популярные мультфильмы
Говорит Москва 06:55
Авто
Электромобили догнали машины с бензиновыми двигателями по стоимости владения в России
Электромобиль среднего класса обходится примерно на 750 000 рублей дороже бензинового аналога, свидетельствуют подсчеты Vygon Consulting из доклада «Накопители энергии в России: инъекция устойчивого развития».
Forbes 05:02
Общество
Солнечное затмение 21 июня увидят жители Земли
Россияне и жители других стран 21 июня увидят затмение Солнца. В этом месяце случится сразу несколько астрономических явлений.
Народные новости 05:52
Политика
Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов».
Коммерсантъ 05:39
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до рекордных 4,5%
В апреле ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%, в марте ставка была сохранена на уровне 6%, а до этого ставка снижалась шесть раз подряд с октября.
Коммерсантъ 06:30
Политика
Песков заявил, что Путин «не может играть на Трампе, как на скрипке»
Президент России Владимир Путин не считает, что его американский коллега Дональд Трамп поддается манипулированию.
ТАСС 06:31
Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Общество
Петербургские ТЦ просят Роспотребнадзор ускорить выход из ограничений
В пятницу, 19 июня, стало известно о том, что петербургские ТЦ просят ускорить выход из ограничений.
Piter.tv 06:16
Политика
Путин оценил работу по ликвидации разлива топлива в Норильске
RT на русском 07:40
Происшествия
Пропавшие в Карачаево-Черкесии дети обнаружены погибшими
Тела пропавших брата и сестры - 11-летней девочки и шестилетнего мальчика - обнаружены в притоке реки Большой Зеленчук, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
Российская газета 05:12
Политика
ЕС продлил санкции против Крыма
Евросоюз продлил антироссийские санкции из-за вступления полуострова Крым в состав России в 2014 году.
Газета.Ru вчера в 11:26
Общество
В России могут ввести новое пособие для одиноких матерей
В России может появиться новое пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.
ФедералПресс 16 июня в 23:36
Общество
Коронавирус был в Италии уже в декабре прошлого года
По словам местных вирусологов, следы COVID-19 были обнаружены в образцах сточных вод, взятых в Милане и Турине еще в декабре прошлого года.
Российская газета 05:55
Здоровье
Врач рассказала, как определить рак по запаху
Москва 24 вчера в 23:28
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
В США умер 85-летний Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
Общество
Игроки уничтожают оценку The Last of Us: Part II на Metacritic
Городской портал Новый Нижний 05:00
Политика
В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
Если Украина попытается добыть углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма, ее действия будут пресечены, заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Газета.Ru 04:27
Общество
Суд оштрафовал «Эхо Москвы» за распространение фейка
Судебный участок мирового судьи № 416 Москвы оштрафовал радиостанцию «Эхо Москвы» из-за распространения недостоверной информации, создавшего угрозу жизни или здоровью, решение судьи опубликовано в карточке дела.
Ведомости 06:19
Шоу-бизнес
Домогаров вступился за Ефремова и отказался выходить на сцену
Gazeta.SPb вчера в 23:18
Наука
В Крыму обнаружили большие запасы подземных пресных вод
Большие запасы подземных пресных вод обнаружены в крымских горах, сообщает пресс-служба Севастопольского госуниверситета (СевГУ).
РИА Новости 06:58
Общество
Пензенская область выходит на второй этап снятия ограничений с 19 июня
Пензенская область готова выйти на второй этап снятия ограничений режима повышенной готовности, который действует в регионе.
ГТРК Пенза 05:22
Политика
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Газета.Ru 07:05
Авто
Опубликовали изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»
История УАЗ Пикап началась в 2000 году, когда в рамках Московского Международного Автосалона была представлена модель УАЗ-2362 «Бизон», сделанный на базе внедорожника УАЗ-3162 «Симбир».
Тарантас Ньюс вчера в 07:36
Здоровье
В Петербурге от COVID-19 скончался врач больницы Святого Георгия
В Петербурге от COVID-19 умер врач Игорь Менакер (фото: больница Св. Великомученика Георгия) Instagram.com После полутора месяцев борьбы за жизнь скончался Игорь Менакер, заведующий 2-м терапевтическим отделением городской больницы Святого Великомученика Георгия, которая перепрофилирована под прием коронавирусных больных.
REGNUM 05:51
Здоровье
Назван необычный первичный симптом коронавируса
РИА Новости 06:10