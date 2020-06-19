Армия и оружие

Вести.RuВести.RuРоссийские истребители вылетали на перехват бомбардировщиков ВВС США

Нарушения границ не было допущено. Между тем ранее в Минобороны заявляли, что фиксируют высокую военную активность США и НАТО у границ РФ. Так, 15 июня истребители ВВС РФ вылетели на перехват американских бомбардировщиков над Балтикой.
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Российские истребители поднимали на перехват бомбардировщиков ВВС США над Охотским морем

ТАСС03:32

Истребители РФ подняли на перехват самолетов США над Охотским морем

Аргументы и Факты04:06

Турция сдержала НАТО у российских границ

News.ru17 июня в 06:55

Для перехвата самолетов ВВС США поднимались три российских истребителя

REGNUM03:30

Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем

РИА Новости03:12

Российские истребители сопроводили американские бомбардировщики В-52H над Охотским морем

RT на русском03:38

ВВС России поднимали в воздух истребители для перехвата бомбардировщиков США

Газета.Ru03:35
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Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
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В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
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Несколько категорий российских граждан получат доплату к пенсии.
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Общество

ФАС отрицает смягчение требований к предустановке отечественного софта

В обновленный текст проекта постановления о предустановке отечественного программного обеспечения были внесены правки юридического и технического характера.
Российская газета вчера в 17:16
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Общество

В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ вчера в 06:40
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Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
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Общество

Минобрнауки утвердило особенности приема в вузы в 2020 году

Министерство науки и высшего образования России утвердило особенности приема в вузы в 2020 году.
ТАСС вчера в 14:45
Происшествия

Медведь загрыз пенсионерку на глазах у сахалинских дачников

Медведь атаковал пенсионерку на ее даче в Холмском районе на юге Сахалина и загрыз на глазах у соседей.
Газета.Ru вчера в 23:31
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Происшествия

В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро

Следователи задержали женщину, которая подозревается в убийстве двух человек в ходе пьяной ссоры в Москве, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 03:39
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Гаджеты

Apple может переименовать iPhone в Apple Phone, а iOS — в iPhone OS

По мнению известного информатора Джона Проссера, на форуме этого года компания может заявить, что отказывается от использования бренда iPhone в пользу Apple iPhone.
Evo-rus.com 02:04
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Общество

Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
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Происшествия

Сотрудника Tele2 подозревают в изготовлении порнографии и торговле данными клиентов

Один из сотрудников компании Tele2 подозревается в торговле данными, принадлежащими клиентам сотового оператора.
ФАН 03:30
Экономика

Россия может разорвать соглашение с Кипром о налогообложении

Россия намеревается разорвать действующее с Кипром соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН).
Профиль 02:04
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Общество

Томские власти объяснили рост числа пациентов с коронавирусом

Вице-губернатор по социальной политике Иван Деев рост числа объяснил высокой выявляемостью коронавируса.
REGNUM 04:27
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Происшествия

При грозе в Петербурге погибли ребенок и крановщик

Ребенок и крановщик погибли в Санкт-Петербурге при грозе и сильном ветре, еще три человека пострадали, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб.
РИА Новости 02:30
Общество

Правительство расширило список крупных проектов с госучастием

Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ.
RT на русском 02:49
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Футбол

Второй тест на COVID-19 игрока «Ростова» Попова оказался отрицательным

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов сообщил, что его второй тест на коронавирус дал отрицательный результат.
RT на русском 04:35
Здоровье

Врач объяснила, как определить рак по запаху пота

ФАН вчера в 18:04
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Киберспорт

NAVI прошла в полуфинал онлайн-турнира по CS:GO

В полуфинале NAVI сыграет против Complexity Gaming. BLAST Premier: Spring 2020 Showdown для Европы проходит с 15 по 21 июня.
Матч ТВ 17 июня в 03:56
Авто

Опубликовали изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»

История УАЗ Пикап началась в 2000 году, когда в рамках Московского Международного Автосалона была представлена модель УАЗ-2362 «Бизон», сделанный на базе внедорожника УАЗ-3162 «Симбир».
Тарантас Ньюс вчера в 07:36
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Общество

С 19 июня изменится расчет больничных и пособий

19 июня вступают в силу новые правила расчёта пособий по временной нетрудоспособности, уходу за ребёнком, а также по беременности и родам.
Pressa40 17 июня в 00:47
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Авто

Тюнеры попробуют сделать из BMW M5 быстрейший седан планеты

В 2010 году седан с 900-сильным компрессорным 5.0 V10 установил рекорд скорости для четырёхдверок с доступом на дороги, достигнув 372,1 км/ч.
Журнал Авто.ру 03:11
Общество

В России за сутки выявили 7972 новых случая коронавируса

За прошедшие сутки в России зафиксировано 7972 новых случая заражения коронавирусом, общее число случаев достигло 569 063, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Rambler News Service 03:33
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Стартовали продажи китайской копии «Гелендвагена»

В Китае концерн BAIC начал продажи обновлённого внедорожника Beijing BJ80, который является недорогим аналогом «Гелендвагена».
Тарантас Ньюс вчера в 06:17
Происшествия

Адвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова

РБК вчера в 11:34
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Шоу-бизнес

Ивлеева разделась в клубе Берлина во время съёмок «Орла и решки»

News.ru вчера в 14:19
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Игры

Выпуск игры Cyberpunk 2077 вновь перенесли

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Общество

В Белоруссии задержали соперника Лукашенко на президентских выборах

Задержан претендент в кандидаты президента Белоруссии, бывший глава «Белгазпромбанка» («дочка» «Газпрома») Виктор Бабарико, сообщил глава Комитета госконтроля страны Иван Тертель.
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Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru вчера в 06:18
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Киберспорт

«Ощущения нового уровня». Представлен первый трейлер FIFA 21

Спорт-Экспресс вчера в 19:25
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