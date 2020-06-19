Армия и оружие

Вести.RuВести.RuРоссийские истребители вылетали на перехват бомбардировщиков ВВС США

Нарушения границ не было допущено. Между тем ранее в Минобороны заявляли, что фиксируют высокую военную активность США и НАТО у границ РФ. Так, 15 июня истребители ВВС РФ вылетели на перехват американских бомбардировщиков над Балтикой.
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