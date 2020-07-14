Армия и оружие
RT на русскомРоссийские истребители выполнили перехват иностранных самолётов
С целью идентификации и перехвата целей в воздух были подняты истребители дежурных сил ПВО Северного флота и Южного военного округа. Воздушные цели были идентифицированы, ими оказались разведывательные самолёты. Отмечается, что Р-3С «Орион» ВВС Норвегии был обнаружен над Баренцевым морем.
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Политика
Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
РИА Новости вчера в 11:56
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:50
Происшествия
Экс-совладелец «Росгосстраха» Хачатуров осужден на 8 лет колонии
Экс-совладелец "Росгосстраха" Сергей Хачатуров получил 8 лет колонии по делу о мошенничестве, растрате, присвоении и легализации преступных доходов.
Российская газета 11:00
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
"Средний тестовый балл [на ЕГЭ по географии] увеличился на 2,9. Доля участников, набравших 81-100 баллов, у нас увеличилась на 4,3%. 107 человек написали на сто баллов, доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог, уменьшилась на 1,16% по сравнению с прошлым годом, составляет почти 5%", - сказал Музаев.
ТАСС 06:29
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
ТАСС вчера в 12:28
Футбол
Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ
Президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо председателю комитета по этике РФС Семену Андрееву, в котором попросил рассмотреть слова главного тренера "Ростова" Валерия Карпина на ближайшем заседании.
РИА Новости 06:49
Кино
Опубликован трейлер пятого сезона сериала «Люцифер»
На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали трейлер пятого сезона сериала "Люцифер" с Томом Эллисом в главной роли.
РИА Новости вчера в 16:32
Общество
Сбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах
Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников на время проверки информации о сексуальных домогательствах с их стороны, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 09:32
Футбол
Во время матча между ФК из Махачкалы и Москвы судья ударил футболиста
Во время товарищеского мaтча рoссийских ФК «Лeгион Динамо» (Махaчкала) – «Сахaлинец» (Москва) случился нелицеприятный конфликт с непосредственным участием помощника глaвного арбитра.
Лезги газет 08:05
Авто
Ford представил новый внедорожник Bronco
Американская компания Ford представила новое поколение внедорожника Bronco. Об этом 14 июля сообщает Carsweek.
Известия 03:04
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
Общество
Прокуратура запросила условные сроки для 4 участников «Нового величия»
Прокурор на прениях сторон в Люблинском суде Москвы попросил приговорить троих фигурантов дела организации «Новое величие» к лишению свободы на сроки до 7,5 лет, четверым он предложил назначить условное наказание, передает ТАСС.
РБК 10:32
Футбол
Владельцы «Манчестер Сити» были заинтересованы в покупке доли в «Сочи»
Представители компании City Football Group (CFG), владеющей английским «Манчестер Сити», были заинтересованы в покупке части акций футбольного клуба «Сочи».
Sport24.ru 08:33
Спорт
«Локомотив» отказал в приобретении квартиры семье погибшего футболиста Самохвалова
Татьяна Терехова, мать футболиста «Локомотива» Иннокентия Самохвалова, умершего в апреле во время индивидуальной тренировки, рассказала о недостаточной помощи со стороны клуба.
RT на русском 10:54
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском вчера в 21:36
Политика
Китай ввел санкции против сенаторов и конгрессмена из США
Как сообщает ToDay News Ufa, Китай наложил санкции на американских законодателей, что является ответом на введение американцами визовых и финансовых ограничений против четырех бывших и действующих китайских чиновников.
ToDay News Ufa вчера в 06:34
Политика
Эрдоган дал Путину пояснения по ситуации с собором Святой Софии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора дал президенту России Владимиру Путину пояснения по решению о статусе Святой Софии, отметив, что будут гарантированы доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 07:38
Авто
Новый Kia Sportage впервые сфотографировали на дороге
Нынешний KIA Sportage появился на рынке в 2015 году. Первый рестайлинг этого авто состоялся зимой 2019 года.
Evo-rus.com 11:01
Армия и оружие
Армения сообщила о смерти четырех военных на границе с Азербайджаном
Коммерсантъ 11:06
Гаджеты
Realme привезла в Россию свои первые «умные» часы
Realme Watch оборудованы 1,4-дюймовым квадратным экраном с разрешением 320 х 320 пикселей.
Ferra 10:34
Общество
Навального вызвали на допрос в СКР по делу о клевете
Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вызвали на допрос в Следственный комитет (СК) в связи с делом о клевете.
Daily Storm 07:41
Технологии
Mail.ru Group представила виртуальных ведущих новостей
Для создания виртуальных ведущих разработчики использовали технологии платформы голосового помощника «Маруси» от Mail.ru Group.
Telesputnik.ru 06:12
Путешествия
АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
Здоровье
Россиян предупредили о сильной магнитной буре в июле
Специалисты предупредили, что с пятнадцатого до семнадцатого июля жители России могут ощущать негативное влияние надвигающейся сильной магнитной бури.
ToDay News Ufa 08:04
Космос
Рогозин заявил о готовности космонавтов летать на кораблях Илона Маска
Ранее Рогозин заявил, что новые американские космические корабли SpaceX CrewDragon и Boeing Starliner более гламурные, чем российский «Союз», но по сути являются его аналогами.
Известия вчера в 18:59
Спорт
Российский борец Махов признан чемпионом Олимпиады-2012
Москва, 14 июля 2020, 12:55 — REGNUM Чемпионом летних Олимпийских игр 2012 года признан российский борец Билял Махов.
REGNUM 05:55
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27