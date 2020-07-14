Армия и оружие

РБКРБКМинобороны показало видео перехвата разведывательного самолета США

Минобороны опубликовало видео перехвата разведывательного самолета RС-135 ВВС США над Черным морем. Оно размещено на YouTube-канале ведомства. В начале ролика в небе можно увидеть российский самолет Ту-142, который поднялся для сопровождения RС-135.
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Минобороны показало видео перехвата разведывательного самолета США

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Российские истребители вылетали на перехват самолетов-разведчиков США и Норвегии

ТАСС09:38

Минобороны РФ опубликовало видео перехвата американского RC-135 над Черным морем

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Перехват самолета-разведчика НАТО у границ России показали на видео

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Над Баренцевым и Черным морями обнаружили самолеты-разведчики НАТО

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Российские истребители перехватили самолеты США в Баренцевом и Черном морях

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Названо условие для возвращения Кокорина в «Зенит»

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Минздрав получил запрос «Вектора» на испытания вакцины от COVID-19

Минздрав получил запрос центра "Вектор" на клинические исследования вакцины от COVID-19, документы рассматриваются, сообщили РИА Новости в министерстве.
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Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев

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Полиция разыскивает пропавшего в лесу в Ленобласти мальчика

В Выборгском районе Ленобласти пропал восьмилетний мальчик.
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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предложил перевести весь государственный автопарк на электричество.
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В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны

На основании рекомендаций и инструкций Хорватского института общественного здравоохранения для лиц, пересекающих государственную границу, правительство страны приняло решение открыть границы для расширенного списка граждан третьих стран, включая туристов, говорится в информации портала.
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В Крыму суд вынес приговор владельцу парка львов «Тайган»

Белогорск, Крым, 14 июля 2020, 15:34 — REGNUM Приговор в отношении владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова вынес Белогорский районный суд Республики Крым 14 июля Зубков признан виновным в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил, что, несмотря на сопутствующие «многомиллионные» финансовые издержки и замедление процесса развертывания сети 5G в стране, решение об отказе от оборудования Huawei было продиктовано объективными причинами.
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Айза Анохина раскрыла детали конфликта с Юлией Барановской

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Экспортная цена газа «Газпрома» в I квартале упала на 37%

Экспортная цена газа "Газпрома" в I квартале 2020 года упала до среднего значения в $162,1 за тыс. куб. м с $259,1 годом ранее, говорится в презентации компании.
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Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
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Рябцева обвинила депутата Яшина в сексуальном насилии

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Более 15 рабочих подрались на стройплощадке на юге Москвы

Рабочие, занимавшиеся укладкой плитки и бордюров, устроили массовую драку на Чертановской улице на юге Москвы.
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Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией

Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
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Пользователи Сети составили рейтинг неочевидных признаков, которые характеризуют умного человека.
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Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
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Армия и оружие

Россия нанесла ответный удар после атаки на патруль в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли ответный удар в сирийской провинции Латакия после атаки на российско-турецкий патруль.
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Россияне смогут получить с 15 июля две выплаты от государства

Граждане России с 15 июля смогут получить две выплаты от государства.
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Эрдоган обвинил Армению в провокации на границе с Азербайджаном

Президент Турции Тайип Эрдоган возложил на Армению ответственность за обострение ситуации на границе с Азербайджаном, обвинив ее в провокации с целью создания нового очага напряженности в регионе.
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Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова

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В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

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CO2 в атмосфере Земли приближается к уровням 15 млн лет назад

Британские исследователи, работающие в Университете Саутгемптона, нашли на дне Карибского моря крохотных ископаемых и при помощи анализа выявили, каков в них уровень бора.
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Apple создаст новое приложение для Windows 10

В сети появилась информация о том, что американская компания Apple создаст новое приложение для операционной системы Windows 10.
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Оливер Стоун осудил «излишнюю чувствительность» современного Голливуда

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Аспирант убил и расчленил профессора ради 1,5 миллиона рублей

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