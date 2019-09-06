Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 31 летательный аппарат вёл разведку возле российских границ. Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
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с чего всё началось

ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА НЕДЕЛЮ

Ирина ЛИТОВКИНА, «Красная звезда»
Красная звездавчера в 17:30

Подробнее о событии

Российские истребители 23 раза за неделю вылетали на перехват

Взгляд.рувчера в 17:57

Минобороны посчитало самолеты-разведчики у границ России

РБКвчера в 19:58

Истребители РФ 23 раза за неделю поднимались на перехват

РЕН ТВвчера в 19:41

Российские истребители за неделю 23 раза поднимались на перехват иностранных самолетов

ТАССвчера в 18:00

ВКС РФ 23 раза за неделю поднимались на перехват иностранных разведчиков

ТК Звездавчера в 17:50

В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю

РИА Новостивчера в 17:32

ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА НЕДЕЛЮ

Красная звездавчера в 17:30
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 01:51, Вашингтон
Политика

Трамп отдаст на стену с Мексикой $800 млн из средств на сдерживание РФ

Агентство отмечает, что такие односторонние шаги Трамп предпринял в связи с тем, что провалились все прежние его попытки добиться финансирования строительства стены от конгресса провалились.
Российская газета вчера в 14:47
Гаджеты

Продано уже более 3 млн наушников Redmi AirDots

Напомним, продажи наушников стартовали в апреле.
iXBT.com вчера в 05:19
Общество

В Индии 74-летняя женщина родила двойню

Российская газета вчера в 22:30
Политика

Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США

Российская сторона потребовала у США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Происшествия

Сотрудник магазина в Москве избил покупателя за кражу бутылки водки

Полицейские задержали администратора магазина, который избил до состояния комы покупателя магазина самообслуживания, заподозрив того в краже бутылки водки.
ТАСС 01:34
Наука

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов

Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости вчера в 11:52
Политика

Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

ТАСС 01:28
Экономика

Минфин выступил за взимание налога с водителей BlaBlaCar

С водителей сервиса BlaBlaCar могут начать брать подоходный налог (13%).
Известия вчера в 19:54
Наука

Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе

Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Происшествия

В Шереметьево трап повредил дверь прилетевшего из Пекина самолета

В Шереметьево самолет Boeing 777, следовавший по маршруту Пекин — Москва, получил повреждения двери телетрапом.
РБК вчера в 13:46
Интернет

В «ВК» появился бот, позволяющий узнать друзей, пользующихся Pornhub

ИнфоСМИ вчера в 12:37
Политика

Пенсионный возраст могут поднять до 70 лет

По его данным, второй этап предполагает повышение пенсионного возраста до 70 лет для мужчин и женщин.
Независимая газета вчера в 12:34
Политика

Путин поставил задачу снизить ставки по ипотеке

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно стремиться к дальнейшему снижению ставок по ипотечным кредитам в стране.
Известия 01:18
Политика

Аксенов пригласил Зеленского приехать в Крым

РБК вчера в 20:20
Наука

Пальцы денисовцев оказались не совсем похожи на неандертальские

Ugpressa.ru 04 сентября в 15:52
Здоровье

Названа причина вспышки болезней среди вейперов в США

Около 90% страдающих легочными заболеваниями от курения вейпов в американском штате Висконсин употребляли смеси с тетрагидроканнабинолом (ТГК), который является активным веществом марихуаны.
Известия вчера в 23:38
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек

Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс 04 сентября в 18:51
Происшествия

Пропавшего во Франции студента могли случайно сжечь вместе с мусором

Выяснилось, что 21-летний Этьен Мари, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забрался в контейнер для мусора, который рано утром забрала машина организации, отвечающей за вывоз твердых бытовых отходов.
Российская газета вчера в 19:15
Политика

Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности

По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава.
РБК 01:01
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Футбол

Суд рассмотрит ходатайства Кокорина и Мамаева об УДО

Алексеевский районный суд рассмотрит ходатайства Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении.
Газета.Ru вчера в 16:03
Технологии

Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов

Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов.
Коммерсантъ вчера в 22:36
Единоборства

Хабиб официально сделал вес перед боем с Порье

Отмечается, что оба показали вес на весах 70,3 кг. Поединок между Нурмагомедовым и Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.
Газета.Ru 01:19
Происшествия

Рейс «Руслайна» из Воронежа вновь задержался на пути в Петербург

Лайнер авиакомпании «Руслайн», следующий рейсом Воронеж — Санкт-Петербург, задерживается на 2 часа 15 минут, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта вылета.
РБК 01:23
Происшествия

Военный Ми-8 разбился в Саратовской области

В Саратовской области потерпел крушение военный вертолет Ми-8, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.
РБК вчера в 08:55
Происшествия

В Великобритании перекрыли трассу из-за утечки 32 тысяч литров джина

Газета.Ru вчера в 11:31
Политика

За два дня до терактов 11 сентября Путин предупредил Буша об опасности

Президент Российской Федерации Владимир Путин за два дня до террористических актов 11 сентября 2001 года предупреждал 43-го президента США Джорджа Буша-младшего об угрозе террористической атаки.
REGNUM вчера в 13:29
Хоккей

«Сибирь» обыграла «Адмирал», забросив 5 шайб

«Сибирь» нанесла поражение «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Матч ТВ вчера в 10:59
Футбол

Зидан убедил Мбаппе перейти в «Реал» в следующем году

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может перейти в «Реал» в следующее летнее трансферное окно.
Sportbox.RU вчера в 15:09
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