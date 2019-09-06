Армия и оружие
ИзвестияРоссийские истребители за неделю 23 раза поднимались на перехват
Российские истребители 23 раза поднимались в воздух для перехвата и сопровождения иностранных самолетов. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщила газета «Красная звезда». Отмечается, что воздушную разведку у границ России вел 31 летательный аппарат.
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Ирина ЛИТОВКИНА, «Красная звезда»Красная звезда17:30
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Общество
В России появится онлайн-карта загрязнения воздуха и воды
Интерактивная "карта-светофор" с информацией о загрязнённости воздуха и воды на территории России заработает в ближайшее время и будет доступна любому гражданину, говорится в пресс-релизе Минприроды, посвященном работе Восточного экономического форума.
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Путин: на Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2%
Молодые семьи смогут получить кредит на покупку жилья под 2%. Она начнет действовать уже в этом году за счет федерального бюджета из средств Фонда развития Дальнего Востока.
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В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
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Глава Крыма посоветовал Зеленскому посетить полуостров
Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.
РИА Новости 16:10
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Ирландия и Швейцария сыграли вничью, Дания разгромила Гибралтар
В другом матче 5-го тура группы D отборочного турнира Евро-2020 национальная команда Гибралтара принимала Данию.
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Происшествия
Пропавшего во Франции студента могли случайно сжечь вместе с мусором
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Российская газета 19:15
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Скворцова оценила закон о продаже алкоголя с 21 года
Минздрав планирует запретить продажу алкоголя россиянам моложе 21 года уже в декабре.
Газета.Ru 09:25
Происшествия
В Казани грузовик въехал в людей около рынка
В Казани грузовик выехал на тротуар, где протаранил людей, торгующих на рынке.
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И все-таки жизнь на Венере есть
Комсомольская правда 13:15
Политика
Суд в Киеве освободил из-под стражи Владимира Цемаха
Суд в Киеве освободил из-под стражи Владимира Цемаха – в 2014м году, когда в Донецкой области был сбит малазийский Боинг, он командовал силами противовоздушной обороны сепаратистов в районе трагедии.
Эхо Москвы 11:00
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
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Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
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Обновленный iPhone XR выйдет в новых цветах
The GEEK 15:23
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Медведев распорядился закупить иностранные лекарства для детей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить денежные средства на закупку зарубежных лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.
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Армия и оружие
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"Существует абсолютно реальная угроза для сил США, которые развернуты в космосе, а вместе с тем и абсолютно реальная угроза для наших коммерческих и военных интересов, которые зависят от космоса и неразрывно с ним связаны", - добавил Данфорд.
ТАСС 21:00
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В Deloitte рассказали, как повысить привлекательность «русских офшоров» для бизнеса
Президент РФ Владимир Путин в августе минувшего года подписал пакет законов, предусматривающих создание специальных административных районов с особыми условиями ведения хозяйственной деятельности для иностранных компаний на территории острова Октябрьского в Калининградской области и острова Русского в Приморском крае.
ПРАЙМ 22:19
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Авторы первого фото черной дыры получили $3 млн
347 ученых из проекта Event Horizon Telescope, сумевших сделать первую фотографию черной дыры, получили «научный Оскар» — премию Breakthrough Prize в области физики.
Инфо24 14:33
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Власти Приморья «втихую» урезали районный коэффициент
С 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморского края будет применяться 1,2 вместо нынешнего — 1,3, который оставят только для жителей территорий, приравненных к Крайнему Северу, а также в сёлах и посёлках приграничной 30-километровой зоны.
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Исследование: как пользователи Рунета покупают жилье
Большинство владельцев квартир покупали и искали их с помощью риелторов, однако потенциальные покупатели недвижимости планируют делать это через сайты объявлений, говорится в исследовании Mail.ru Group.
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В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей
В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям.
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OneWeb первой охватит интернетом всю Арктику
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