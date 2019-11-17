Политика

Газета.RuГазета.RuРоссийские калмыки провели митинг против бывшего главы ДНР

Отмечается, что выразить протест пришли около двух тысяч граждан, в том числе калмыки из Астраханской и Волгоградской областей. Кроме того, митингующие заявили о необходимости возврата прямых выборов главы Элисты.
Читать в источнике
Комментировать20

Подробнее о событии

Митинг против Трапезникова в Элисте собрал 2 тысячи человек

Кавказский узел14:09

На митинг в Элисте собралось 150 человек

РИА Калмыкия05:34

В Элисте митинг за отставку мэра — ранее одного из руководителей самопровозглашённой ДНР — собрал 2000 человек

Эхо Москвы10:08

В Элисте прошел «межрегиональный» митинг против решений Бату Хасикова

ФедералПресс05:12

И.о. мэра Элисты готов рассмотреть возможность включения оппозиции в общественный совет

ТАСС13:28

Прошел пятый по счету митинг против назначения Дмитрия Трапезникова врио главы города

Коммерсантъ13:21

Митинг калмыцкой столицы потребовал роспуска депутатов и отставки уже главы региона

Московский Комсомолец Калмыкия10:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:36, Ашберн
Экономика

В России могут ввести минимальную планку зарплаты для бюджетников

В Госдуму внесен законопроект о минимальной планке зарплаты для бюджетников.
Вести.Ru 15 ноября в 17:55
Политика

Грузинская оппозиция готовит масштабный митинг в Тбилиси

В Тбилиси, перед зданием парламента начались акции протеста оппозиционеров, разных НПО и их сторонников.
РИА Новости 05:18
Армия и оружие

В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ

Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Lenta.ru вчера в 16:03
Экономика

Fashion-ритейлеры теряют трафик

Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Коммерсантъ 15 ноября в 17:33
Космос

Curiosity обнаружил необъяснимое повышение уровня кислорода на Марсе

Марсоходом Curiosity было обнаружено необъяснимое увеличение и снижение уровня кислорода рядом с кратером Гейла.
Discover24 15 ноября в 02:57
Гаджеты

Microsoft не позволяет обновить Windows 10

Корпорация Microsoft не позволяет некоторым пользователям обновить операционную систему Windows 10.
UfacityNews.ru 15:05
Политика

Экс-глава МИД Польши дал совет Украине по возвращению Донбасса и Крыма

Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
РБК 14:59
Политика

СМИ: Джонсон встречался с экс-агентом КГБ после отравления Скрипаля

Уточняется, что встреча состоялась через два месяца после покушения на Сергея Скрипаля в Солсбери.
News.ru 12:40
Музыка

Анна Нетребко впервые спела на большой сцене вместе с сыном

Грандиозный концерт состоялся в Кремлевском дворце.
Московский Комсомолец 05:48
Футбол

Роналду ответил на вопрос о конфликте с Сарри

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду ответил на вопрос о своём конфликте с главным тренером Маурицио Сарри.
Metaratings 13:43
Футбол

Черчесов объяснил поражение россиян в матче со сборной Бельгии

Комментируя выход на поле во 2-т тайме спартаковца Бакаева, игравшего левом фланге, Черчесов отметил, что действовал он активно и со своими обязанностями справлялся, несмотря на то, что это была лишь вторая его встреча с бельгийцами за карьеру в сборной.
Что происходит 01:29
Происшествия

В Махачкале из-за замечания девушке произошла массовая драка

В одном из медицинских колледжей Махачкалы выяснение отношений между двумя молодыми людьми переросло в массовую драку.
РИА Новости 09:26
Политика

В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине

Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву корабли, которые участвовали в провокации в Керченском проливе 2018 года, заявили в МИД.
РИА Новости 13:35
Общество

Непомерные требования ребенка на Рождество поразили отца

В сети поразились списку подарков на Рождество 10-летней девочки.
Lenta.ru вчера в 18:57
Космос

Crew Dragon оказался дешевле «Союза МС»

В ноябре вице-президент США Майкл Пенс заявил, что до марта 2020 года Соединенные Штаты отправят астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на собственном пилотируемом космическом корабле, что сделает ненужным российский «Союз МС».
Lenta.ru 15 ноября в 04:21
Автоспорт

Хэмилтон получил штраф и потерял третье место на Гран-при Бразилии

На последнем круге гонки между Хэмилтоном и Албоном произошло столкновение, в результате которого пилота Red Bull развернуло, он сумел финишировать только на 14-м месте.
RT на русском 15:27
Политика

В Кремле хотят провести нормандский саммит до конца 2019 года

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что пока точной даты проведения встречи в "нормандском формате" нет, однако российская сторона рассчитывает, то он пройдет до конца этого года.
Газета.Ru 14:30
Наука

Родной язык предсказывает успех в обучении иностранному языку

Эксперты провели исследование, и выяснили, что успех обучения напрямую зависит от иностранного языка с родным языком изучающего.
МедиаПоток 06:02
Происшествия

На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко

В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
Живая Кубань вчера в 02:41
Политика

Лукашенко потребовал от России денег за охрану границы

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что российская сторона должна Белоруссии денег за охрану границы, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:35
Армия и оружие

Российская военная полиция провела патрулирование в провинции Алеппо

Российская военная полиция продолжает патрулирование сирийско-турецкой границы по маршрутам в провинции Алеппо в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости 14:04
Музыка

Первый клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров

За два дня видео набрало более миллиона просмотров, сообщает РИА Новости.
Политическая Экспертиза вчера в 14:30
Музыка

Ротару возвращается в Россию на заработки

ТК Звезда 10:53
Кино

Мировая касса «Джокера» превысила 1 млрд долларов

«Джокер» продолжает ставить новые рекорды: сегодня общие сборы ленты Тодда Филлипса превысили 1 млрд долларов — это первый фильм с рейтингом «18+» (R), достигший такого результата.
Игромания.ру вчера в 12:04
Политика

Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе

РИА Новости 12:46
Здоровье

Названы первые симптомы рака легких

Иногда о раке легких могут сигнализировать и нетипичные симптомы: боль в костях в нижней части тела, остеопороз, утолщение кончиков пальцев и ногтей, а также жировые отложения вокруг средней части тела.
РИА Новости 02:29
Происшествия

Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок

Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
REGNUM 09:51
Общество

ОАК хочет довести производство МС-21 до 120 самолетов в год

В настоящее время на заводе Иркут (Иркутск) собираются первые опытные самолеты МС-21.
РИА Новости 03:52
Политика

ЦИК признала парламентские выборы в Белоруссии состоявшимися

Известия 13:53
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова рассказала, что рожала сына в течение 18 часов

Знаменитость впервые рассказала, что она рожала наследника в течение 18 часов и даже думала о провоцировании родов.
Дни24 вчера в 18:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Викторович Трапезников
Российский политик
Российский политический деятель. Глава администрации города Элисты с 26 сентября 2019. Исполняющий обязанности главы непризнанной Донецкой Народной Республики, председателя Совета министров непризнанной Донецкой Народной Республики, верховного главнокомандующего вооружёнными силами ДНР с 31 августа по 7 сентября 2018.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Элиста
Город в России
Город на юге европейской части России. Столица и крупнейший город Республики Калмыкия. Центр Элистинского городского округа. Расположен в балке одноимённой реки в юго-восточной части возвышенности Ергени, в 1250 км к юго-востоку от Москвы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное