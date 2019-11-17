Политика
Газета.RuРоссийские калмыки провели митинг против бывшего главы ДНР
Отмечается, что выразить протест пришли около двух тысяч граждан, в том числе калмыки из Астраханской и Волгоградской областей. Кроме того, митингующие заявили о необходимости возврата прямых выборов главы Элисты.
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Митинг калмыцкой столицы потребовал роспуска депутатов и отставки уже главы региона
Московский Комсомолец Калмыкия10:46
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