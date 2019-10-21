Политика
Lenta.ruРоссийские хакеры прикинулись иранскими и атаковали 35 стран
Хакерская группа Turla, которую связывают с Россией, использовала программное обеспечение киберперступников из Ирана для атак организаций в 35 странах. Об этом говорится в совместном докладе Национального центра кибербезопасности Великобритании (НЦК) и Агентства национальной безопасности США (АНБ).
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Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Как сообщали СМИ, в феврале 2012 года депутат Раменского района и генеральный директор местного животноводческого предприятия Татьяна Сидорова пропала из своего коттеджа в Подмосковье вместе с мужем, сыном и сестрой.
РИА Новости 07:07
Политика
Спецпредставитель Путина заявил об отсутствии запрета на Telegram
Мессенджер Telegram не запрещен в России, а блокировка используемых им IP-адресов стала стимулом для развития технологий и стартапов в этой сфере.
РБК 08:19
Общество
Соловьев попал в книгу рекордов Гиннесса
Газета.Ru 07:02
Политика
Россия опровергла данные Чехии о раскрытой шпионской сети
Посольство России в Чехии опровергло информацию о финансировании шпионской сети в республике, о чем заявляла местная контрразведка.
Lenta.ru 09:00
Авто
Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию
Японский автопроизводитель Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию.
Ведомости 08:31
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана никак не может справиться с дочкой
Millionaire.ru 07:02
Происшествия
Автор LinguaLeo пройдёт лечение в психиатрическом стационаре
RT на русском 08:39
Общество
Режиссер Смирнов призвал вынести «германского шпиона» из Мавзолея
Режиссер Андрей Смирнов призвал вынести «германского шпиона» Владимира Ленина из Мавзолея, перезахоронить его в другом месте и сделать Красную площадь главной торговой площадью Москвы.
Взгляд.ру 04:40
Политика
Комик Сивохо стал советником секретаря СНБО Украины
Советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса стал комик, актер и тренер "Лиги смеха" Сергей Сивохо.
Московский Комсомолец 09:00
Происшествия
Число пострадавших при прорыве красноярской дамбы возросло до 26
В Минздраве Красноярского края сообщили об увеличении пострадавших при прорыве дамбы до 26 человек.
РЕН ТВ вчера в 22:23
Технологии
В Роскачестве рассказали, что делать, если украли смартфон
Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали несколько советов, что делать, если украли смартфон и как уберечь свои персональные данные.
Российская газета 01:00
Политика
Зеленский повторяет путь Порошенко — депутат Рады
«Сегодня Зеленский повторяет путь Порошенко, и, фактически, мы все, пытаясь согнать Порошенко с трона, привели на трон Порошенко номер два, потому как шестой год война не заканчивается, и, судя по тому, что происходит, не закончится в ближайшее время», — заявил политик.
REGNUM 06:04
Шоу-бизнес
Рудковская рассказала о разводе
Продюсер Яна Рудковская вспомнила тяжелый развод с бывшим мужем Виктором Батуриным, в процессе которого едва не лишилась сыновей.
Московский Комсомолец 04:26
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
По словам Медведева, сегодня правительство не может не следить за происходящим в экономике страны.
РИА Новости 08:09
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия вчера в 00:55
Авто
Внедорожники и пикапы Hummer могут вернуться на рынок
Концерн GM собирается воскресить марку Hummer и разработать новое семейство электрических внедорожников и пикапов.
Motor вчера в 05:00
Политика
Евросоюз согласится продлить Brexit
19 октября парламент Великобритании проголосовал за то, чтобы запросить у Евросоюза новой отсрочки по Brexit.
Lenta.ru 02:08
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru 04:19
Единоборства
Боксера Гвоздика выписали из больницы после боя с Бетербиевым
ТАСС Спорт вчера в 16:33
Происшествия
Сотрудник банка «Советский» получил условный срок за хищение
«Суд назначил Кузнецову наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком четыре года и со штрафом в 500 тыс. рублей», — говорится в заявлении.
RT на русском 08:10
Футбол
Слуцкий отреагировал на исторический рекорд «Витесса»
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Венло» (4:0), благодаря которой команда превзошла свой клубный рекорд, набрав 23 очка в 10 стартовых турах чемпионата Нидерландов.
Матч ТВ вчера в 02:45
Шоу-бизнес
Ольга Бузова случайно показала кольцо, похожее на помолвочное
Правдивы ли сплетни, покажет время. Пока что Ольга Бузова переживает за интимную жизнь Тимура Батрутдинова.
Lisa.ru вчера в 10:30
Фигурное катание
Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 03:43
Общество
Ассанж прибыл на очередное заседание суда в Лондоне
Gazeta.SPb 07:30
Происшествия
В Новосибирске горит склад с мебелью
Крупный пожар возник на мебельном складе в Дзержинском районе Новосибирска.
Любимый город 07:22
Происшествия
Момент столкновения трамвая и маршрутки в Петербурге попал на видео
Момент аварии с участием маршрутки и трамвая в Санкт-Петербурге, в результате которой пострадали 16 человек, попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения.
Известия 06:30
Авто
Названы три вредные привычки автомобилистов
Территория новостей вчера в 03:58