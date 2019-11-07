Хоккей
Вести.RuРоссийские хоккеисты уступили финнам на Кубке Карьяла
Сборная России по хоккею провела стартовый матч на первом в сезоне этапе Евротура, который принимает Хельсинки. На "Хартвалл Арене" россияне под руководством Алексея Кудашова проиграли финским хоккеистам со счетом 3:4. В составе сборной России дубль оформил Рушан Рафиков.
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Алексей Кудашов: «У нас есть план, чтобы все три голкипера сыграли на Кубке „Карьялы“»
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