Открытие кинотеатров и показ новых фильмов в России ожидается с середины июля, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова. "Чтобы мы дождались премьер, должны быть открыты все кинотеатры, иначе это будет связано с крупными коммерческими рисками и проблемами для правообладателей.

с чего всё началось

Кинотеатры в России могут открыться к 15 июля. Об этом рассказала министр культуры Ольга Любимова. Возобновление работы кинотеатров зависит от эпидемиологической обстановки в стране, а также в крупных городах-миллионниках, поскольку там их расположено больше всего.

Российские кинотеатры могут открыться к 15 июля

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