Коронавирус
Вести.RuРоссийские кинотеатры могут открыться к 15 июля
Кинотеатры в России могут открыться к 15 июля. Об этом рассказала министр культуры Ольга Любимова. Возобновление работы кинотеатров зависит от эпидемиологической обстановки в стране, а также в крупных городах-миллионниках, поскольку там их расположено больше всего.
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с чего всё началось
Открытие кинотеатров и показ новых фильмов в России ожидается с середины июля, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова. "Чтобы мы дождались премьер, должны быть открыты все кинотеатры, иначе это будет связано с крупными коммерческими рисками и проблемами для правообладателей.Интерфакс04:57
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Вести.Ru 11:15
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Автор серии книг «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал, когда выйдет последняя часть серии, и как коронавирус повлиял на сроки выхода.
Gazeta.SPb вчера в 15:09
Общество
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Россия и Китай столкнутся с изоляцией в Организации Объединенных Наций, если продолжат блокировать американские проекты резолюции Совета Безопасности ООН о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.
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Опасность распространения коронавируса заставила власти Турции внести некоторые изменения в популярную систему «всё включено».
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