Коронавирус
ИнтерфаксРоссийские кинотеатры возобновят работу с 15 июля
Распространение коронавируса Covid-19 началось в конце прошлого года из китайского города Ухань. По данным на 29 июня, в России зафиксировано более 640 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 9166 человек.
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Политика
Путин обсудил с членами Совбеза вопросы внутренней и внешней политики
Президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме видеоконференции обсудил с членами Совета Безопасности вопросы внутренней и внешней политики.
Вечерняя Москва 07:08
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Москве увеличилось до четырех
Четыре человека пострадали в Москве при взрыве в жилом доме, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru 07:07
Политика
В Кремле прокомментировали публикацию экзитполов до конца голосования
Добавим, что глава Центризбиркома Элла Памфилова напомнила, что каких-либо запретов на публикацию экзитполов на голосовании по Конституции РФ не предусмотрено, однако ЦИК просила не публиковать их до окончания плебисцита.
REGNUM 06:51
Футбол
«Динамо» продлило контракты с восемью футболистами до конца сезона
«Динамо» на своём официальном сайте сообщило о продлении контракта с восемью футболистами до окончания нынешнего сезона.
Чемпионат 05:43
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
Учитель подчеркнул, что Асмус прекрасно с ней справилась.
Evo-rus.com 01:38
Общество
Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля
Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля.
Собеседник вчера в 06:35
Футбол
ФК «Крылья Советов» сменил главного тренера
ИА Красная Весна вчера в 10:24
Политика
Политолог назвал страны, которые станут мировыми лидерами после США
США платят за мировое лидерство, которого они достигли в 1991 году.
News.ru вчера в 14:35
Политика
Глава ОСК объяснил смену должности словами «президент в стране один»
В сентябре 2010 года парламент Чечни — по предложению самого Рамзана Кадырова — принял решение о смене названия должности руководителя региона с «президента» на «главу республики».
РБК 07:24
Происшествия
В Норильске на полигоне промышленных отходов произошел пожар
Российская газета 04:45
Общество
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Экономика
«ВСМПО-Ависма» готовится продать свою долю в «Русгидро»
Два собеседника газеты пояснили, что миноритарный акционер «Русгидро» принял решение о продаже непрофильного актива и-за тяжелой финансовой ситуации в компании, за счет сделки она сможет покрыть выпадающие из-за снижения спроса на титан доходы.
Ведомости вчера в 20:37
Политика
Крым отказался просить Зеленского возобновить подачу воды
Хотя у президента Украины Владимира Зеленского есть возможность принять решение о возобновлении подачи воды в Крым, жители полуострова не будут просить его об этом.
Газета.Ru вчера в 09:09
Общество
В ЦИК получили 115 жалоб на голосование по поправкам в Конституцию
РИА "Новости" В ЦИК поступило 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию.
РЕН ТВ вчера в 10:21
Финансы
Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня
В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.
BFM.ru 05:14
Экономика
Структура «Росатома» приобрела здание Минпромторга рядом с Кремлем
Структура госкорпорации «Росатом» выкупила у Дом.РФ бывшее здание Министерства промышленности и торговли в Китайгородском проезде, об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам сделки.
Ведомости вчера в 17:06
Общество
В Ульяновской области продлили ограничения по коронавирусу
Режим ограничений, введенный в Ульяновской области из-за коронавируса, продлен до 15 июля, сообщил в понедельник губернатор региона Сергей Морозов.
РИА Новости 07:15
Футбол
Сергей Рыжиков был близок к переходу из «Рубина» в «Барселону»
Сафонов добавил, что при таком переходе Рыжиков терял в зарплате около 300-400 тысяч евро чистыми в год, но вратарь сказал, что готов бесплатно играть в «Барселоне».
Нева Спорт 06:19
Общество
В ЦИК пригрозили делом повторно проголосовавшей россиянке в Израиле
Гражданке России в Израиле, которая сообщила о повторном голосовании по поправкам в Конституцию, грозит уголовная ответственность.
РБК 07:07
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Происшествия
Прокурор попросил освободить экс-главбуха Серебренникова
Прокуратура попросила приговорить экс-бухгалтера «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова Нину Масляеву к 2 годам и 3 месяцам колонии и освободить от наказания в связи с отбытием этого срока на стадии следствия.
RT на русском 07:25
Политика
Граждане 113 стран с января смогут въезжать в РФ без бумажной визы
Граждане 113 стран смогут въезжать в Россию без оформления бумажной визы, сообщил "Ъ" замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
Интерфакс вчера в 14:38
Политика
СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы
Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 62 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 29 июня 2020, 10:58 — REGNUM 62 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 29 июня.
REGNUM 03:58
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru вчера в 09:51
Энергетика
Shell из-за кризиса сократила расходы на бурение в российских СП
Англо-голландский нефтегазовый концерн Shell сократил глобальные капзатраты в 2020 году из-за кризиса на 20%, оптимизация расходов коснулась и деятельности в России.
ТАСС 06:50
Общество
В «Роскосмосе» назвали стоимость ракеты «Ангара»
Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на финансовый отчет Центра Хруничева за 2019 год пришел к выводу, что производство одной ракеты-носителя "Ангара-А5" стоит 7 млрд руб. Это в три раза дороже, чем производство "Протон-М".
РБК 06:09