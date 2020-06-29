Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксРоссийские кинотеатры возобновят работу с 15 июля

Распространение коронавируса Covid-19 началось в конце прошлого года из китайского города Ухань. По данным на 29 июня, в России зафиксировано более 640 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 9166 человек.
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Власти назвали дату открытия кинотеатров в России

РБК05:52

Кинотеатры в России откроются 15 июля

ТАСС05:14

Российские кинотеатры откроются 15 июля

Уфа1.ру05:19

Кинотеатры в России откроются с 15 июля

Коммерсантъ05:18

В России кинотеатры откроются 15 июля

RT на русском05:14

В России 15 июля откроются кинотеатры

РИА Новости05:42

Российские кинотеатры возобновят работу с 15 июля

Интерфакс05:59
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Политика

Путин обсудил с членами Совбеза вопросы внутренней и внешней политики

Президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме видеоконференции обсудил с членами Совета Безопасности вопросы внутренней и внешней политики.
Вечерняя Москва 07:08
1
Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Москве увеличилось до четырех

Четыре человека пострадали в Москве при взрыве в жилом доме, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru 07:07
215
Политика

В Кремле прокомментировали публикацию экзитполов до конца голосования

Добавим, что глава Центризбиркома Элла Памфилова напомнила, что каких-либо запретов на публикацию экзитполов на голосовании по Конституции РФ не предусмотрено, однако ЦИК просила не публиковать их до окончания плебисцита.
REGNUM 06:51
5
Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РБК вчера в 15:32
1,6K
Футбол

«Динамо» продлило контракты с восемью футболистами до конца сезона

«Динамо» на своём официальном сайте сообщило о продлении контракта с восемью футболистами до окончания нынешнего сезона.
Чемпионат 05:43
Культура

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

Учитель подчеркнул, что Асмус прекрасно с ней справилась.
Evo-rus.com 01:38
77
Общество

Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля

Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля.
Собеседник вчера в 06:35
81
Футбол

ФК «Крылья Советов» сменил главного тренера

ИА Красная Весна вчера в 10:24
3
Политика

Политолог назвал страны, которые станут мировыми лидерами после США

США платят за мировое лидерство, которого они достигли в 1991 году.
News.ru вчера в 14:35
2
Политика

Глава ОСК объяснил смену должности словами «президент в стране один»

В сентябре 2010 года парламент Чечни — по предложению самого Рамзана Кадырова — принял решение о смене названия должности руководителя региона с «президента» на «главу республики».
РБК 07:24
Происшествия

В Норильске на полигоне промышленных отходов произошел пожар

Российская газета 04:45
44
Общество

ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
8,5K
Экономика

«ВСМПО-Ависма» готовится продать свою долю в «Русгидро»

Два собеседника газеты пояснили, что миноритарный акционер «Русгидро» принял решение о продаже непрофильного актива и-за тяжелой финансовой ситуации в компании, за счет сделки она сможет покрыть выпадающие из-за снижения спроса на титан доходы.
Ведомости вчера в 20:37
Политика

Крым отказался просить Зеленского возобновить подачу воды

Хотя у президента Украины Владимира Зеленского есть возможность принять решение о возобновлении подачи воды в Крым, жители полуострова не будут просить его об этом.
Газета.Ru вчера в 09:09
437
Общество

В ЦИК получили 115 жалоб на голосование по поправкам в Конституцию

РИА "Новости" В ЦИК поступило 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию.
РЕН ТВ вчера в 10:21
3,1K
Игры

Cyberpunk 2077 позволит погладить кошек, собаки под вопросом

3DNews 02:23
2
Финансы

Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня

В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.
BFM.ru 05:14
148
Экономика

Структура «Росатома» приобрела здание Минпромторга рядом с Кремлем

Структура госкорпорации «Росатом» выкупила у Дом.РФ бывшее здание Министерства промышленности и торговли в Китайгородском проезде, об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам сделки.
Ведомости вчера в 17:06
5
Общество

В Ульяновской области продлили ограничения по коронавирусу

Режим ограничений, введенный в Ульяновской области из-за коронавируса, продлен до 15 июля, сообщил в понедельник губернатор региона Сергей Морозов.
РИА Новости 07:15
1
Футбол

Сергей Рыжиков был близок к переходу из «Рубина» в «Барселону»

Сафонов добавил, что при таком переходе Рыжиков терял в зарплате около 300-400 тысяч евро чистыми в год, но вратарь сказал, что готов бесплатно играть в «Барселоне».
Нева Спорт 06:19
Общество

В ЦИК пригрозили делом повторно проголосовавшей россиянке в Израиле

Гражданке России в Израиле, которая сообщила о повторном голосовании по поправкам в Конституцию, грозит уголовная ответственность.
РБК 07:07
205
Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
1,9K
Происшествия

Прокурор попросил освободить экс-главбуха Серебренникова

Прокуратура попросила приговорить экс-бухгалтера «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова Нину Масляеву к 2 годам и 3 месяцам колонии и освободить от наказания в связи с отбытием этого срока на стадии следствия.
RT на русском 07:25
3
Политика

Граждане 113 стран с января смогут въезжать в РФ без бумажной визы

Граждане 113 стран смогут въезжать в Россию без оформления бумажной визы, сообщил "Ъ" замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
Интерфакс вчера в 14:38
117
Происшествия

Суд оставил вице-мэра Ульяновска Сычева в СИЗО до 15 августа

Ulpressa 07:08
Политика

СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы

Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
37
Происшествия

На Кубани за сутки подтвердили 62 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 29 июня 2020, 10:58 — REGNUM 62 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 29 июня.
REGNUM 03:58
2,1K
Общество

В Китае назвали три недостатка россиянок

Lenta.ru вчера в 09:51
706
Энергетика

Shell из-за кризиса сократила расходы на бурение в российских СП

Англо-голландский нефтегазовый концерн Shell сократил глобальные капзатраты в 2020 году из-за кризиса на 20%, оптимизация расходов коснулась и деятельности в России.
ТАСС 06:50
Общество

В «Роскосмосе» назвали стоимость ракеты «Ангара»

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на финансовый отчет Центра Хруничева за 2019 год пришел к выводу, что производство одной ракеты-носителя "Ангара-А5" стоит 7 млрд руб. Это в три раза дороже, чем производство "Протон-М".
РБК 06:09
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