Распространение коронавируса Covid-19 началось в конце прошлого года из китайского города Ухань. По данным на 29 июня, в России зафиксировано более 640 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 9166 человек.

Происшествия Число пострадавших при взрыве в Москве увеличилось до четырех Четыре человека пострадали в Москве при взрыве в жилом доме, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. 215

Политика В Кремле прокомментировали публикацию экзитполов до конца голосования Добавим, что глава Центризбиркома Элла Памфилова напомнила, что каких-либо запретов на публикацию экзитполов на голосовании по Конституции РФ не предусмотрено, однако ЦИК просила не публиковать их до окончания плебисцита. 5

Футбол «Динамо» продлило контракты с восемью футболистами до конца сезона «Динамо» на своём официальном сайте сообщило о продлении контракта с восемью футболистами до окончания нынешнего сезона.

Общество Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля. 81

Политика Глава ОСК объяснил смену должности словами «президент в стране один» В сентябре 2010 года парламент Чечни — по предложению самого Рамзана Кадырова — принял решение о смене названия должности руководителя региона с «президента» на «главу республики».

Экономика «ВСМПО-Ависма» готовится продать свою долю в «Русгидро» Два собеседника газеты пояснили, что миноритарный акционер «Русгидро» принял решение о продаже непрофильного актива и-за тяжелой финансовой ситуации в компании, за счет сделки она сможет покрыть выпадающие из-за снижения спроса на титан доходы.

Политика Крым отказался просить Зеленского возобновить подачу воды Хотя у президента Украины Владимира Зеленского есть возможность принять решение о возобновлении подачи воды в Крым, жители полуострова не будут просить его об этом. 437

Экономика Структура «Росатома» приобрела здание Минпромторга рядом с Кремлем Структура госкорпорации «Росатом» выкупила у Дом.РФ бывшее здание Министерства промышленности и торговли в Китайгородском проезде, об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам сделки. 5

Общество В Ульяновской области продлили ограничения по коронавирусу Режим ограничений, введенный в Ульяновской области из-за коронавируса, продлен до 15 июля, сообщил в понедельник губернатор региона Сергей Морозов. 1

Футбол Сергей Рыжиков был близок к переходу из «Рубина» в «Барселону» Сафонов добавил, что при таком переходе Рыжиков терял в зарплате около 300-400 тысяч евро чистыми в год, но вратарь сказал, что готов бесплатно играть в «Барселоне».

Происшествия Прокурор попросил освободить экс-главбуха Серебренникова Прокуратура попросила приговорить экс-бухгалтера «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова Нину Масляеву к 2 годам и 3 месяцам колонии и освободить от наказания в связи с отбытием этого срока на стадии следствия. 3

Происшествия На Кубани за сутки подтвердили 62 случая заражения коронавирусом Краснодар, 29 июня 2020, 10:58 — REGNUM 62 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 29 июня. 2,1K

Энергетика Shell из-за кризиса сократила расходы на бурение в российских СП Англо-голландский нефтегазовый концерн Shell сократил глобальные капзатраты в 2020 году из-за кризиса на 20%, оптимизация расходов коснулась и деятельности в России.