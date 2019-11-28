Лига чемпионов
АБН«Зенит» может не попасть в плей-офф ЛЧ даже при победе над «Бенфикой»
Лига чемпионов, Групповой этап, 27 ноября
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Далер Кузяев
|16′
|29′
Йоахим Андерсен
Артем Дзюба
|42′
|43′
Марсал
|44′
Лео Дюбуа
Вильмар Барриос
|57′
|58′
Марсал
Юссуф Коне
Магомед Оздоев
|74′
|74′
Максвелл Корне
Матис Шерки
Себастьян Дриусси
Юрий Жирков
|81′
|83′
Йоахим Андерсен
Амин Гуири
Сердар Азмун
Александр Ерохин
|83′
Магомед Оздоев
|84′
Ярослав Ракицкий
|89′
Далер Кузяев
Алексей Сутормин
|90′+2′
|45%
|Владение мячом
|55%
|76%
|Процент точных передач
|82%
|4
|Удары в сторону ворот
|4
|4
|Удары в створ ворот
|5
|6
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|2
|6
|Угловые
|6
|17
|Отборы
|10
|11
|Фолы
|12
|4
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
91
Сутормин
5
Барриос
27
Оздоев
18
Жирков
22
Дзюба
21
Ерохин
1
Лопес
14
Дюбуа
6
Фильо
19
Гуири
5
Денайер
28
Коне
10
Траоре
29
Тузар
17
Рен-Аделаид
36
Шерки
9
Дембеле
Лион
Расстановка 5‑4‑1
Ранее "Зенит" обыграл на своем поле "Лион" со счетом 2:0. "Бенфика" же сыграла вничью с "Лейпцигом" (2:2), что вывело германскую команду в плей-офф Лиги чемпионов, а матч португальцев и россиян сделала решающим.
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«Зенит» может не выйти из группы, даже если обыграет «Бенфику». Все расклады последнего тура ЛЧ
Sport24.ru28 ноября в 04:30
Букмекеры: у «Лиона» больше шансов выйти в плей-офф ЛЧ, чем у «Зенита»
Bookmaker-ratings.ru28 ноября в 03:38
Эксперты: у «Зенита» и «Лиона» почти равные шансы на плей-офф Лиги чемпионов
Чемпионат28 ноября в 03:00
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Sports.ru27 ноября в 23:00
Даже победа над «Бенфикой» не гарантирует «Зениту» плей-офф Лиги чемпионов
Спорт-Экспресс27 ноября в 17:25
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