РПЛ
Vprognoze.ruРоссийские клубы выразили недоверие главе департамента судейства РФС
Российские клубы заявили о недоверии главе департамента судейства РФС Александру Егорову. Такое заявление сделал глава РПЛ Сергей Прядкин после встречи делегатов команд с Егоровым.
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Здоровье
В США констатировали эпидемию заболеваний из-за вейпов
Главный детский пульмонолог в Уинтропской больнице Нью-Йоркского университета в Минеоле Мелоди Пирзада заявила, что вспышка заболевания из-за вейпов «становится эпидемией», сейчас болеют уже 215 человек, пишет The New York Times.
Взгляд.ру 09:14
Авто
Компания Hyundai представила новый хэтчбек Hyundai i10
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представил хэтчбек Hyundai i10 третьего поколения.
Автоновости дня вчера в 22:57
Футбол
«Млада Болеслав» сделала заявление по Комличенко
Пресс-служба футбольного клуба «Млада Болеслав» опубликовала официальное заявление по поводу нападающего Николая Комличенко.
Нева Спорт 08:11
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru вчера в 16:53
Происшествия
В Ставропольском крае разбился Су-25
REGNUM 08:03
Происшествия
Девочка из России утонула в бассейне в Турции
«3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.
RT на русском 12:56
Наука
В инопланетном пришельце ученые открыли минерал, никогда ранее не встречавшийся на Земле
ГЛАС.RU вчера в 03:46
Экономика
В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.
REGNUM вчера в 00:20
Политика
ЦИК проверит законность «Умного голосования» Навального
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проверит законность инициативы оппозиционера Алексея Навального «Умное голосование».
Коммерсантъ 11:26
Происшествия
Два самолета столкнулись в Шереметьево
Известия 09:41
Происшествия
Открытое горение на складе пестицидов в Рязани ликвидировали
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с пестицидами в Рязани. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе МЧС России.
ТАСС 13:08
Культура
Александра Розенбаума прооперировали
Телеканал 360° вчера в 07:55
Экономика
Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7
Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.
РБК 11:28
Происшествия
СК прекратил преследование студента ВШЭ Жукова по статье о беспорядках
Следственный комитет прекратил уголовное преследование Егора Жукова по статье о массовых беспорядках (ст. 212 УК) после того, как ему предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в интернете.
РБК 12:52
Происшествия
В Киеве подрались бывший и новоизбранный депутаты Рады
По информации источника агентства, между народным депутатом восьмого созыва фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом девятого созыва от «Европейской солидарности» Сергеем Алексеевым произошла ссора, которая переросла в драку.
РБК 07:15
Политика
Нидерланды хотят допросить ценного свидетеля по делу сбитого MH17
Голландская прокуратура хочет допросить свидетеля Владимира Цемаха по делу сбитого в Донбассе Boeing MH17.
News.ru 11:36
Авто
Lexus представил новые версии кроссоверов RX350, 350L и 450
Японский кроссовер базовой версии RX350 продается по цене 44 150 долларов или 2,96 миллиона рублей по сегодняшнему курсу.
CarsWeek.ru 13:32
Политика
Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну мира
Экс-глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис заявил, что считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.
РИА Новости 13:01
Происшествия
Оппозиционеров Бойко и Гальперина арестовали из-за акции 31 августа
Председателя Либертарианской партии Сергея Бойко арестовали на 10 суток из-за несогласованной акции 31 августа, написал на своей странице в Twitter один из лидеров партии Михаил Светов.
Ведомости 14:00
Гаджеты
Кнопочную Nokia 3310 могут снова перевыпустить
The GEEK 13:14
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Общество
Расторгнут брак иранца с малолетней девочкой
Lenta.ru 11:09
Политика
В Италии достигнута договоренность о создании правительства
Итальянское «Движение 5 звезд» поддержало создание правительства с демократической партией.
Взгляд.ру 13:42
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
Авто
Купе Aston Martin Vanquish 25 стало первенцем фирмы Callum
Последняя, как выяснилось, может работать в качестве тюнинг-ателье, о чём свидетельствует первый продукт — переосмысленное купе Aston Martin Vanquish первой генерации (2001–2007).
Драйв 06:00
Общество
Финляндия названа лучшей страной для путешествий по дикой природе
"Наш анализ 2019 года показал, что Финляндия является лучшим местом в мире для путешествий по дикой природе - благодаря высокому уровню экологической устойчивости, уникальности и разнообразности видов, красивым ландшафтам и усилиям по сохранению природы", - говорится в докладе агентства.
РИА Новости 09:06