РПЛ

Vprognoze.ruVprognoze.ruРоссийские клубы выразили недоверие главе департамента судейства РФС

Российские клубы заявили о недоверии главе департамента судейства РФС Александру Егорову. Такое заявление сделал глава РПЛ Сергей Прядкин после встречи делегатов команд с Егоровым.
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