Закладные на квартиры переходят к взыскателям долгов Коллекторы начали проявлять активный интерес к покупке ипотечных долгов вместе с закладными. Традиционно банки предпочитают отдавать такие долги на агентское взыскание либо продавать остаток непокрытого долга после реализации квартиры.

с чего всё началось

Если ипотечник не начнет платить, ему помогут добровольно реализовать квартиру под контролем агентства. ЭОС планирует расширять работу в ипотечном направлении. Покупатель ипотечного долга в случае его невыплаты имеет право обратить взыскание на заложенное имущество через суд.

Происшествия Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве «17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.

Общество Роспотребнадзор хочет запретить пластиковые пакеты Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов, сообщили газете «Известия» в пресс-службе ведомства.

Шоу-бизнес Ксения Бородина восхитила поклонников новым образом с кудряшками 36-летняя телеведущая Ксения Бородина редко позволяет себе эксперименты с собственной внешностью, но в одном из последних постов в сети Инстаграм она удивила своих многочисленных поклонников новым имиджем.

Авто В России подешевели представительские автомобили Средняя стоимость автомобиля представительского класса в России (с учетом подержанных) за последний год снизилась на 16% до 772 000 рублей, а самым популярным в сегменте остается Mercedes-Benz S-Class.

Политика Горбачев рассказал об обращении к Путину Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.

Экономика С 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению В рамках тестирования законодательной инициативы министерства Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Связь-банк, Газпромбанк и «Тинькофф банк» в пяти регионах России начнут оказывать гражданам ряд бесплатных госуслуг, включая получение пенсии и материнского капитала, оформление ИП, регистрацию в качестве страхователя.

Политика Пушков прокомментировал требование Киева распустить ДНР и ЛНР Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление пресс-секретаря украинского представителя в контактной группе по Донбассу Дарьи Олифер о необходимости распустить самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

Политика Путин предложил отменить международный взнос России Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.

Общество Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Армия и оружие Шойгу рассказал о поступлении новой техники в войска с начала года Вооруженные силы России с начала года получили более 1,1 тысяч единиц современного вооружения, включая 16 самолетов, 35 вертолетов, 200 единиц бронетанковой техники, а также три новых и два отремонтированных корабля, сообщил в пятницу министр обороны Сергей Шойгу.

Происшествия В Новосибирске проверят школу, где нашли мертвую девочку В свою очередь, прокуратура Новосибирской области даст оценку соблюдения законодательства об образовании и об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в школе.

Происшествия Учительница умерла во время прослушивания стихотворений в Челябинске В школе №39 в Челябинске учительница умерла во время прослушивания стихотворений в актовом зале. Об этом сообщает местный портал 74.ru.

Культура Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш прокомментировал иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, который она подала из-за кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».

Экономика В России могут ввести минимальную цену на сахар Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК.