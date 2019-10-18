Недвижимость
Lenta.ruРоссийские коллекторы нацелились на ипотечников
Если ипотечник не начнет платить, ему помогут добровольно реализовать квартиру под контролем агентства. ЭОС планирует расширять работу в ипотечном направлении. Покупатель ипотечного долга в случае его невыплаты имеет право обратить взыскание на заложенное имущество через суд.
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с чего всё началось
Закладные на квартиры переходят к взыскателям долгов Коллекторы начали проявлять активный интерес к покупке ипотечных долгов вместе с закладными. Традиционно банки предпочитают отдавать такие долги на агентское взыскание либо продавать остаток непокрытого долга после реализации квартиры.Коммерсантъвчера в 18:57
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Политика
На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Общество
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Напомним, 9 октября Минюст России объявил, что Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального внесен в реестр иноагентов.
Армия и оружие
Киев назвал причины срыва разведения войск в Донбассе
Возобновить разведение сил и средств в Донбассе мешают обстрелы на линии соприкосновения в районе Петровского и Золотого.
Экономика
Минэкономразвития сообщило об ускорении роста экономики в два раза
Рост ВВП в третьем квартале текущего года составил 1,9 против 0,9% во втором (год к году).
Происшествия
Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга
В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
Происшествия
Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве
«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
Общество
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Авто
В России подешевели представительские автомобили
Средняя стоимость автомобиля представительского класса в России (с учетом подержанных) за последний год снизилась на 16% до 772 000 рублей, а самым популярным в сегменте остается Mercedes-Benz S-Class.
Технологии
Названа дата релиза крупного обновления Windows 10
В ноябрьском обновлении Windows 10 November 2019 Update запланированы в основном исправления и доработки.
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Фигурное катание
Туктамышева и Щербакова сразятся на первом этапе Гран-при
18 октября в Лас-Вегасе стартует первый этап взрослой серии Гран-при по фигурному катанию Skate America.
Экономика
С 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению
В рамках тестирования законодательной инициативы министерства Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Связь-банк, Газпромбанк и «Тинькофф банк» в пяти регионах России начнут оказывать гражданам ряд бесплатных госуслуг, включая получение пенсии и материнского капитала, оформление ИП, регистрацию в качестве страхователя.
Политика
Пушков прокомментировал требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление пресс-секретаря украинского представителя в контактной группе по Донбассу Дарьи Олифер о необходимости распустить самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.
Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.
Политика
Сенцов назвал русских и украинцев братьями
Общество
Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве
Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Армия и оружие
Шойгу рассказал о поступлении новой техники в войска с начала года
Вооруженные силы России с начала года получили более 1,1 тысяч единиц современного вооружения, включая 16 самолетов, 35 вертолетов, 200 единиц бронетанковой техники, а также три новых и два отремонтированных корабля, сообщил в пятницу министр обороны Сергей Шойгу.
Происшествия
В Новосибирске проверят школу, где нашли мертвую девочку
В свою очередь, прокуратура Новосибирской области даст оценку соблюдения законодательства об образовании и об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в школе.
Происшествия
Учительница умерла во время прослушивания стихотворений в Челябинске
В школе №39 в Челябинске учительница умерла во время прослушивания стихотворений в актовом зале. Об этом сообщает местный портал 74.ru.
Политика
Россия подготовила проект о переносе Первого комитета ГА ООН из США
Россия подготовила предложение о переносе работы комитета по вопросам разоружения Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Женеву или Вену.
Армия и оружие
Турция приостановит военную операцию в Сирии
Армия и оружие
О кризисе натовской солидарности на примере брошенного в Сирии спецназа Франции
Ситуация с оставленным без снабжения французским спецназом на севере Сирии заставляет французских (и не только) экспертов задаваться вопросами о реальности партнёрства в Североатлантическом альянсе.
Культура
Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга
Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш прокомментировал иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, который она подала из-за кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».
Экономика
В России могут ввести минимальную цену на сахар
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК.
Финансы
Набиуллина допустила более решительное снижение ключевой ставки
Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки, чем обычно, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC.
Общество
Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.