Недвижимость

Lenta.ruLenta.ruРоссийские коллекторы нацелились на ипотечников

Если ипотечник не начнет платить, ему помогут добровольно реализовать квартиру под контролем агентства. ЭОС планирует расширять работу в ипотечном направлении. Покупатель ипотечного долга в случае его невыплаты имеет право обратить взыскание на заложенное имущество через суд.
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с чего всё началось

Коллекторы берут ипотеку

Закладные на квартиры переходят к взыскателям долгов Коллекторы начали проявлять активный интерес к покупке ипотечных долгов вместе с закладными. Традиционно банки предпочитают отдавать такие долги на агентское взыскание либо продавать остаток непокрытого долга после реализации квартиры.
Коммерсантъвчера в 18:57

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Долги россиян по ипотеке стали продавать коллекторам

Pravda.Ru05:07

Коллекторы активно начали скупать ипотечные долги россиян. Неплательщиков выселят принудительно

Фонтанка.Ру01:10

Российские коллекторы нацелились на ипотечников

Lenta.ru03:35

Ипотечные квартиры забирают коллекторы

Век03:18

Коллекторы заинтересовались ипотечными долгами

РИА Новости03:47

Долги россиян по ипотеке начали продавать коллекторам. Неплательщиков будут выселять принудительно

URA.Ruвчера в 21:07

Коллекторы берут ипотеку

Коммерсантъвчера в 18:57
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Политика

На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений

Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Общество

«Медуза»: Испанский «спонсор» ФБК никогда не бывал в России

Напомним, 9 октября Минюст России объявил, что Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального внесен в реестр иноагентов.
Znak.com 03:20
Армия и оружие

Киев назвал причины срыва разведения войск в Донбассе

Возобновить разведение сил и средств в Донбассе мешают обстрелы на линии соприкосновения в районе Петровского и Золотого.
Lenta.ru 05:12
Экономика

Минэкономразвития сообщило об ускорении роста экономики в два раза

Рост ВВП в третьем квартале текущего года составил 1,9 против 0,9% во втором (год к году).
РБК вчера в 23:22
Происшествия

Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга

В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru 05:05
Происшествия

Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве

«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00
Общество

Роспотребнадзор хочет запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов, сообщили газете «Известия» в пресс-службе ведомства.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Шоу-бизнес

Ксения Бородина восхитила поклонников новым образом с кудряшками

36-летняя телеведущая Ксения Бородина редко позволяет себе эксперименты с собственной внешностью, но в одном из последних постов в сети Инстаграм она удивила своих многочисленных поклонников новым имиджем.
OvideO.ru вчера в 03:17
Авто

В России подешевели представительские автомобили

Средняя стоимость автомобиля представительского класса в России (с учетом подержанных) за последний год снизилась на 16% до 772 000 рублей, а самым популярным в сегменте остается Mercedes-Benz S-Class.
Автоновости дня вчера в 01:38
Происшествия

В Каменске-Уральском похоронили Ксению Каторгину, убитую ради Audi Q5

Новый День 04:03
Технологии

Названа дата релиза крупного обновления Windows 10

В ноябрьском обновлении Windows 10 November 2019 Update запланированы в основном исправления и доработки.
iXBT.com вчера в 12:09
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Фигурное катание

Туктамышева и Щербакова сразятся на первом этапе Гран-при

18 октября в Лас-Вегасе стартует первый этап взрослой серии Гран-при по фигурному катанию Skate America.
Газета.Ru 02:36
Экономика

С 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению

В рамках тестирования законодательной инициативы министерства Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Связь-банк, Газпромбанк и «Тинькофф банк» в пяти регионах России начнут оказывать гражданам ряд бесплатных госуслуг, включая получение пенсии и материнского капитала, оформление ИП, регистрацию в качестве страхователя.
RT на русском 16 октября в 22:34
Происшествия

Медведица напала на ловивших крабов солдат на Курилах

Вести.Ru 04:35
Политика

Пушков прокомментировал требование Киева распустить ДНР и ЛНР

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление пресс-секретаря украинского представителя в контактной группе по Донбассу Дарьи Олифер о необходимости распустить самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.
РИА Новости 16 октября в 01:36
Политика

Путин предложил отменить международный взнос России

Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 13:36
Политика

Сенцов назвал русских и украинцев братьями

Lenta.ru 04:00
Общество

Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве

Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 16:42
Армия и оружие

Шойгу рассказал о поступлении новой техники в войска с начала года

Вооруженные силы России с начала года получили более 1,1 тысяч единиц современного вооружения, включая 16 самолетов, 35 вертолетов, 200 единиц бронетанковой техники, а также три новых и два отремонтированных корабля, сообщил в пятницу министр обороны Сергей Шойгу.
РИА Новости 05:24
Происшествия

В Новосибирске проверят школу, где нашли мертвую девочку

В свою очередь, прокуратура Новосибирской области даст оценку соблюдения законодательства об образовании и об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в школе.
Российская газета вчера в 04:52
Происшествия

Учительница умерла во время прослушивания стихотворений в Челябинске

В школе №39 в Челябинске учительница умерла во время прослушивания стихотворений в актовом зале. Об этом сообщает местный портал 74.ru.
Газета.Ru 04:20
Игры

Авторы The Outer Worlds раскрыли системные требования

News.ru 04:09
Политика

Россия подготовила проект о переносе Первого комитета ГА ООН из США

Россия подготовила предложение о переносе работы комитета по вопросам разоружения Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Женеву или Вену.
Известия 16 октября в 16:25
Армия и оружие

Турция приостановит военную операцию в Сирии

Интерфакс вчера в 13:53
Армия и оружие

О кризисе натовской солидарности на примере брошенного в Сирии спецназа Франции

Ситуация с оставленным без снабжения французским спецназом на севере Сирии заставляет французских (и не только) экспертов задаваться вопросами о реальности партнёрства в Североатлантическом альянсе.
Военное обозрение вчера в 06:30
Культура

Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга

Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш прокомментировал иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, который она подала из-за кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».
Культуромания вчера в 15:47
Экономика

В России могут ввести минимальную цену на сахар

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК.
REGNUM 04:18
Финансы

Набиуллина допустила более решительное снижение ключевой ставки

Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки, чем обычно, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC.
Ведомости 04:21
Общество

Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе

В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
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