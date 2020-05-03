Аналитики портала Transfermarkt опубликовали обновленный рейтинг самых дорогих футбольных клубов. Во внимание эксперты приняли возможные экономические последствия распространения коронавируса в мире.

Российские команды не попали в рейтинг самых дорогих футбольных клубов

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