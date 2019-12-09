Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссийские компании готовятся к повышению зарплат

По результатам опроса, повышения зарплат в 2020 году запланировали 25% работодателей, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 18%. Также значительно снизился процент компаний, решивших не повышать заработную плату для своих сотрудников, он составил 35% против прошлогодних 56%.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Конкуренция за кадры вынудила компании готовиться к повышению зарплат

РБК22:01

В России все больше работодателей готовы повышать зарплаты

URA.Ru23:05

Российские компании готовятся к повышению зарплат

Газета.Ru23:29

Четверть российских компаний повысит зарплаты в 2020 году

News.ru23:10

Четверть работодателей готовы повысить зарплаты в 2020 году

Европейско-Азиатские новости23:44

РБК: компании готовятся к повышению зарплат из-за конкуренции за кадры

Мой Брянск23:30
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 23:49, Ашберн
Общество

Взыскание долгов с пенсий россиян могут запретить

Министерством были подготовлены два законопроекта, один из которых предусматривает защиту страховых пенсий от взыскания долгов, а второй устанавливает, что при взыскании долгов с зарплаты должен оставаться прожиточный минимум.
Газета.Ru 21:43
Происшествия

В Свердловской области на 11-летнего мальчика напала стая собак

REGNUM 21:49
Политика

Переговоры Путина и Лукашенко длились более пяти часов

Первые два часа господа Путин и Лукашенко беседовали с участием членов делегаций. Затем переговоры продолжились в закрытом режиме.
Коммерсантъ вчера в 13:19
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru 09:17
Футбол

«Монако» разгромил «Амьен», Головин отдал голевую передачу

"Монако" одержал победу над "Амьеном" в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу.
РИА Новости вчера в 16:19
Происшествия

В Приангарье загорелось общежитие педагогического колледжа

Здание общежития педагогического колледжа горит в поселке Бохан Иркутской области, погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в областном главке МЧС.
РИА Новости 23:07
Армия и оружие

Корпорация «МиГ» разрабатывает боевые скоростные беспилотники

Корпорация «МиГ» разрабатывает боевые скоростные беспилотники, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 19:07
Футбол

Бубнов не уверен, что «Спартаку» стоило увольнять Кононова

Бывший игрок московского "Спартака" Александр Бубнов оценил выступление красно-белых в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом", передает Sportbox.
Газета.Ru 17:16
Происшествия

Власти Забайкалья заказали очередной 31 новый автобус для Читы

Чита.Ру 20:40
Происшествия

В Новой Зеландии около ста человек были у вулкана в момент извержения

РИА Новости 23:08
Гаджеты

Источник пугает пользователей асимметрией камер в Samsung Galaxy S11

Faktom 03:12
Космос

Бенну классифицировали как активный астероид

Популярная механика 07:15
Общество

Титул «Мисс Вселенная-2019» получила представительница ЮАР

Обладательницей титула «Мисс Вселенная» 2019 года стала представительница Южно-Африканской Республики (ЮАР) Зозибини Тунзи.
Коммерсантъ 23:42
Политика

В Париже забросали яйцами украинцев

Активисты "Движения ветеранов Украины" совместно с представителями диаспоры провели в Париже митинг в поддержку "проукраинской позиции" на переговорах "нормандской четверки".
РИА Новости 12:44
Армия и оружие

Российские военные вошли в бывшую столицу ИГ

Lenta.ru 23:23
Происшествия

Находившийся под следствием вице-губернатор Тамбовской области погиб

В Тамбовской области погиб вице-губернатор Глеб Чулков, который находился под домашним арестом по делу о мошенничестве.
РБК 03:09
Общество

Православные христиане отмечают Юрьев день

9 декабря (по старому стилю 26 ноября) православные христиане отмечают Юрьев день.
Телеканал Санкт-Петербург 21:28
Музыка

Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике

Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
Взгляд.ру 10:58
Происшествия

В ДТП под Оренбургом погибли четыре человека

Четыре человека погибли в ДТП, которое произошло на трассе Оренбург - Акбулак в Оренбургской области, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по региону.
ТАСС 02:28
Общество

Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек

Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Российская газета 19:35
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM 05:12
Политика

Эксперт обвинил администрацию Ельцина в неприсоединении Крыма

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в интервью РЕН ТВ высказывание бывшего главы администрации Бориса Ельцина Сергея Филатова о неприсоединении Крыма в 1991 году.
РИА Новости 23:12
Происшествия

В России задержали фанатов «Легии», приехавших на драку со «Спартаком»

Полиция Калининградской области задержала 19 польских фанатов и в дальнейшем предъявила им обвинения в нарушении условий пребывания на территории России.
Газета.Ru 19:34
Армия и оружие

Истребители Су-30 порвали китайский Chengdu J-20 пятого поколения

Как сообщают СМИ, во время учебно-тренировочного полёта, экипаж истребителей Су-30МКИ ВВС Индии, неожиданно обнаружил на радарах боевого самолёта китайский истребитель Chengdu J-20.
Avia.pro 19:05
Футбол

Вест Хэм - Арсенал: прогноз Руслана Файзуллина 8 декабря 2019

Хозяева тоже плавают от матча к матчу и победа над Челси, и поражение от Волков, наглядно это демонстрирует.
Ставка TV 14:27
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей сестрой

Сын певца Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей старшей сестрой Стефанией.
News.ru 09:03
Здоровье

К концу года в Омской области выросла заболеваемость ВИЧ

По-прежнему по уровню заболеваемости среди округов Омска лидирует Кировский (заболеваемость на уровне 97,1 на 100 тыс.), среди районов области – Кормиловский (заболеваемость 170,2 на 100 тыс.) Всего, по данным на 1 декабря, в Омской области проживает 20522 ВИЧ-инфицированных.
РИА ОмскИнформ 06 декабря в 06:59
Гаджеты

В РФ стартовали продажи смартфона Vivo V17 c подарком в виде Y91C

В РФ стартовали продажи нового смартфона Vivo V17.
Актуальные Новости 06 декабря в 07:51
Наука

Человечество выжило благодаря способности усваивать алкоголь

Способность усваивать естественный алкоголь спасла предков человека от вымирания, выяснили британские ученые.
Sibnet Новости 06 декабря в 07:33
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли первые три места в финале Гран-При

Фигуристки из России Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первые три места в финале Гран-при, который прошел в Турине.
Мойка78 06:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное