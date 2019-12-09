Общество

РБКРБКЧетверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
Читать в источнике
Комментировать16
с чего всё началось

Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

Согласно новому опросу, 36% не ждут ее повышения даже в виде индексации на уровень инфляции и в 2020 году. Рассчитывают на повышение только 19% опрошенных «Работой.ру» сотрудников. Ранее «Работа.ру» сообщала, что 86% россиян недовольны своей зарплатой.
РБКвчера в 22:01

Подробнее о событии

Четверть российских компаний повысит зарплаты

News.ruвчера в 23:10

Россиянам приготовились повысить зарплаты

Lenta.ru00:51

РБК: компании готовятся к повышению зарплат из-за конкуренции за кадры

Мой Брянсквчера в 23:30

Российские компании готовятся к повышению зарплат

Газета.Ruвчера в 23:29

СМИ узнали о готовности компаний бороться за кадры повышением зарплат

Известия00:57

В России все больше работодателей готовы повышать зарплаты

URA.Ruвчера в 23:05

Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

РБКвчера в 22:01
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:18, Ашберн
Политика

Москва займет твердую позицию на саммите «нормандской четверки»

Российская сторона придерживается жесткой позиции перед встречей "нормандской четверки", которая должна пройти в Париже 9 декабря, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Газета.Ru 00:51
Общество

В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

RT на русском 06 декабря в 23:00
Технологии

В WhatsApp появилась функция напоминаний

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, с помощью которой пользователи теперь могут создавать напоминания.
РБК 00:58
Общество

Названы регионы России, где меньше всего курят и пьют

Жители Северного Кавказа реже всех в России имеют вредные привычки, в первую очередь, пристрастие к алкоголю и курению.
REGNUM 00:26
Экономика

В 2020 году в Амурской области подорожает газ

Планируется, что он будет подписан 13 декабря. Судя по проекту документа, плата за газ в регионе подорожает с 1 июля 2020 года.
Амур.инфо вчера в 21:34
Кино

Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984»

В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли.
ТК Звезда вчера в 20:11
Технологии

Ученые разработали способ спасения осетра от браконьеров

Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) и Института биофизики СО РАН разработали метод, позволяющий отличить икру и филе осетровых рыб, выращенных в промышленных условиях, от икры и филе их диких сородичей.
Политическая Экспертиза вчера в 22:28
Происшествия

Глава Тамбовской области прокомментировал смерть вице-губернатора

RT на русском вчера в 05:15
Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП умер в квартире после смерти матери

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах смерти мальчика, страдавшего ДЦП, и его матери.
Российская газета вчера в 14:14
Общество

Представительница ЮАР стала «Мисс Вселенной»

Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" в 2019 году стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи, об этом говорится на странице мероприятия в Twitter.
РИА Новости вчера в 22:30
Общество

Православные христиане празднуют Юрьев день

9 декабря (по старому стилю 26 ноября) православные христиане отмечают Юрьев день.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 21:28
Наука

Собаки понимают язык человека на высоком уровне

Evo-rus.com 07 декабря в 07:00
Политика

Столтенберг отказался называть Россию врагом НАТО

В НАТО не считают Россию своим врагом, но в то же время не относят к числу друзей.
Известия 00:28
Авто

Компания Lynk & Co продемонстрировала новый купе-кроссовер

Новинка является купеобраной вариацией Lynk & Co 01. Но она обзавелась некоторыми преимуществами, которые затем применят на модели 01.
CarsWeek.ru 07 декабря в 02:11
Общество

«Вкусвилл» запустит маркетплейс

Ведомости вчера в 16:18
Политика

В МИД России высказались против расширения «нормандского формата»

Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о возможном расширении «нормандской четвёрки», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция.
News.ru 00:25
Происшествия

Власти Забайкалья заказали очередной 31 новый автобус для Читы

Чита.Ру вчера в 20:40
Армия и оружие

Неизвестные атаковали американскую базу в Сирии

Неизвестные атаковали американскую базу в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Lenta.ru 06 декабря в 04:32
Авто

Почему Lada Vesta с вариатором вызывает сомнения у автолюбителей

Первой с вариатором на рынок вышла Lada Xray и сразу же получила множество негативных откликов.
Car.ru 01:09
Наука

Старение человека происходит в три этапа: в 34, 60 и 78 лет

Московский Комсомолец вчера в 04:25
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Армия и оружие

Двери командного пункта РВСН испытали «ядерным взрывом»

В Ленинградской области испытали двери на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особо охраняемой территории.
Газета.Ru вчера в 05:41
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Политика

В Париже забросали яйцами митингующих украинцев

Активисты «Движения ветеранов Украины» и представители диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «Нормандской четверки».
Мой Брянск вчера в 22:34
Гаджеты

В РФ стартовали продажи смартфона Vivo V17 c подарком в виде Y91C

В РФ стартовали продажи нового смартфона Vivo V17.
Актуальные Новости 06 декабря в 07:51
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Кино

«Яндекс» собирается снимать кино и сериалы по сценариям BBC

Выбрали ли в компании конкретные форматы для будущего производства, и кто именно будет снимать новые сериалы или фильмы, пока не сообщается.
ИА InterMedia 06 декабря в 06:14
Происшествия

На МКАД остановили пьяную женщину за рулем горящей машины

Газета.Ru 00:56
Футбол

Спартак — Ростов 1:4

Счет в матче «Спартак»-«Ростов», проходящем в Ростове, после первого тайма оказался 0:1 в пользу команды из Ростова-на-Дону.
Московский Комсомолец вчера в 12:00
Общество

Российским авиакомпаниям предрекли дефицит пилотов

Авиакомпании России в ближайшие 10 лет могут столкнуться с нехваткой пилотов.
Русская Планета вчера в 22:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное