Общество
Газета.RuРоссийские компании готовятся к повышению зарплат
По результатам опроса, повышения зарплат в 2020 году запланировали 25% работодателей, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 18%. Также значительно снизился процент компаний, решивших не повышать заработную плату для своих сотрудников, он составил 35% против прошлогодних 56%.
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с чего всё началось
Согласно новому опросу, 36% не ждут ее повышения даже в виде индексации на уровень инфляции и в 2020 году. Рассчитывают на повышение только 19% опрошенных «Работой.ру» сотрудников. Ранее «Работа.ру» сообщала, что 86% россиян недовольны своей зарплатой.РБКвчера в 22:01
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