Сбербанк ведет работу по организации первичного публичного размещения акций (IPO) нескольких российских компаний на Московской бирже, однако на фоне ситуации с коронавирусом сроки их листинга потребуют дополнительного обсуждения, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Анатолий Попов.

с чего всё началось

Ранее в кредитном учреждении заявляли, что 2020 году на биржу могут выйти около десяти компаний. Половина из них уже готова к IPO. Представители «Сбербанка» добавили, что российские компании рассматривают как российскую, так и зарубежные биржи.

Российские компании могут не выйти на Мосбиржу из-за китайского вируса

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