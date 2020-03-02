Экономика
ГЛАС.RUРоссийские компании могут не выйти на Мосбиржу из-за китайского вируса
Ранее в кредитном учреждении заявляли, что 2020 году на биржу могут выйти около десяти компаний. Половина из них уже готова к IPO. Представители «Сбербанка» добавили, что российские компании рассматривают как российскую, так и зарубежные биржи.
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с чего всё началось
Сбербанк ведет работу по организации первичного публичного размещения акций (IPO) нескольких российских компаний на Московской бирже, однако на фоне ситуации с коронавирусом сроки их листинга потребуют дополнительного обсуждения, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Анатолий Попов.РИА Новостивчера в 22:07
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Выход нескольких компаний на Московскую биржу могут отложить из-за коронавируса
Эхо Москвывчера в 21:04
Сбербанк может скорректировать сроки IPO нескольких компаний из-за коронавируса
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