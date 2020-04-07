Коронавирус

ВедомостиВедомостиРоссийские компании начали вводить четырехдневную рабочую неделю

«Ведомости» выясняли, кто сокращает рабочие часы сотрудникам и почему в кризисные времена четырехдневная неделя обрела актуальность. Четыре дня или ничего На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек.
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с чего всё началось

Российские компании начали вводить четырехдневную рабочую неделю

Четыре дня или ничего На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек. Четырехдневка введена для всех сотрудников корпоративного центра в Москве и административно-управленческого персонала предприятий.
Ведомостивчера в 16:45

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Российские компании начали вводить четырехдневную неделю

Интерфакс04:00

Российские работодатели начали вводить четырехдневку

Lenta.ruвчера в 19:57

В России компании начали переходить в четырехдневную рабочую неделю

Ёлдаш02:32

Российские компании начали переходить на четырехдневку

Национальная служба новостей01:22

В России начали переходить на четырехдневную рабочую неделю на фоне коронавируса

URA.Ruвчера в 22:26

Российские компании начали переходить на четыре рабочих дня

REGNUM02:37

Российские компании начали вводить четырехдневную рабочую неделю

Ведомостивчера в 16:45
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Политика

Коломойский заявил, что власти Украины выбрали «путь в никуда»

Украинский олигарх Игорь Коломойский прокомментировал в интервью изданию "Новое время" принятие Верховной радой закона, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их бывшим владельцам, назвав данный документ "антиукраинским", а шаги властей - "путем в никуда".
РИА Новости вчера в 22:33
Общество

Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:45
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
РИА Новости 01:47
Общество

В России за сутки выявили 1175 новых случаев заражения коронавирусом

Следом идет Санкт-Петербург - 34 новых инфицированных. Всего в России на данный момент зафиксировано 8672 случаев заражения коронавирусом.
Московский Комсомолец 03:50
Происшествия

В Липецкой области у 18 жителей подтвержден коронавирус

Диагноз «Коронавирусная инфекция» 8 апреля подтверждён у 18 жителей региона, сообщили в администрации Липецкой области.
Kursk.com 03:48
Авто

Geely начала продажи роскошного аналога BMW X4

Компания Geely объявила старт продаж новой роскошной модификации кроссовера-купе FY11 (Xingyue).
Новые автомобили 06 апреля в 22:39
Общество

Еще 48 человек вылечились от коронавируса в Москве

Еще 48 человек вылечились от коронавируса в Москве.
Известия 03:32
Экономика

Правительство выделило 3,5 млрд рублей для компенсации аннулированных туров

Правительство России выделило из резервного фонда 3,5 млрд рублей для выплаты компенсаций туристам за аннулированные туры.
Российская газета 03:47
Здоровье

На севере Крыма могут закрыть на карантин всю больницу

Армянск, Крым, 8 апреля 2020, 10:44 — REGNUM В крымском городе Армянск закрыли больницу из-за угрозы заражения врачей коронавирусом.
REGNUM 03:44
Экономика

РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей

Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости 03:00
Кино

Приключения продолжаются: «Джуманджи: Новый уровень» с Дуэйном Джонсоном получит сиквел

Сиквел оригинального фильма «Джуманджи» с Робином Уильямсом получился настолько удачным, что после «Зова Джунглей» приключенческая лента вышла на «Новый уровень», который Джейк Кэздан вместе с крепким актерским составом (Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Карен Гиллан и Кевин Харт) смог легко преодолеть.
Киноафиша России 03:24
Общество

Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Ведомости вчера в 12:58
Политика

Трамп допустил приостановку финансирования ВОЗ со стороны США

Вашингтон, 8 апреля 2020, 02:26 — REGNUM Возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассмотрят в Вашингтоне, заявил 7 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM вчера в 19:26
Экономика

Украина подготовила новые претензии к Газпрому

Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
REGNUM вчера в 11:02
Общество

В Приморье парикмахерские возобновят работу с 9 апреля

Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что парикмахерские смогут возобновить работу с 9 апреля при соблюдении ряда норм, которые позволят не допустить распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 03:54
Происшествия

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
ТАСС вчера в 20:00
Происшествия

В очередном регионе России подтвердили первую смерть пациента с коронавирусом

Lenta.ru 04:10
Политика

В США назначен новый исполняющий обязанности министра ВМС

REGNUM вчера в 20:35
Общество

Грозный требует у авиапассажиров из Москвы справку о тесте на COVID-19

Пассажиров просят до покупки билетов пройти указанный тест, авиакомпаниям рекомендовано не продавать билеты с отсутствием справки.
РИА Новости вчера в 16:20
Общество

В Британии рассказали о состоянии помещенного в реанимацию Джонсона

Зараженный коронавирусом британский премьер-министр Борис Джонсон оставил позади кризисную ночь.
Российская газета вчера в 11:29
Энергетика

Аналитик оценил «радикальный вариант» ОПЕК по сокращению добычи нефти

Один из вариантов стабилизации нефтяного рынка, подготовленный ОПЕК к заседанию альянса ОПЕК+ 9 апреля, предполагает сокращение добычи на 10 миллионов баррелей в сутки до конца года, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.
Радио Sputnik 03:11
Здоровье

Новый врио главы Коми принял ряд антивирусных решений

Ежедневно в вечернее время новый врио главы Коми Владимир Уйба обращается к жителям республики по видео, где озвучивает все свои идеи.
SM News вчера в 06:31
Общество

Гость Соловьева рассказал о связи коронавируса с контролем планеты

«У американцев возникла иллюзия возможности управлять миром, сохраняя экономическую систему через создание хаоса в нем», — добавил при этом гость Соловьева.
Lenta.ru 04:09
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова впервые показала Николаева после больницы

Игоря Николаева накануне выписали из больницы в Коммунарке, куда он попал с подозрением на коронавирус.
7Дней.ру вчера в 04:30
Энергетика

Мировые цены на нефть вновь начали незначительно расти

Авторы публикации в иностранном агентстве указывают, что Россия формирует резервные накопления в сотни миллионов долларов, чтобы пережить ещё большее падение цен на углеводороды в течение длительного периода.
ИА Новороссия 01:39
Общество

В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом

Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Коммерсантъ 02:20
Общество

Шестеро челябинцев с коронавирусом выписаны из больницы

Челябинск, 8 апреля 2020, 09:12 — REGNUM В Челябинской области с начала пандемии коронавируса шесть человек выздоровели.
REGNUM 02:12
Авто

Презентован электрический четырехдверный Polestar Precept

Автомобиль получил полностью новую внешность и электротягу. По заявлению представителей, данная модель демонстрирует будущее бренда.
ГЛАС.RU вчера в 04:58
Общество

На Украине решили спасать больных COVID-19 с помощью пакета на голове

Команда украинских врачей предложила использовать пакеты для неинвазивного CPAP (искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением - прим. ред.) в качестве альтернативы аппаратам ИВЛ для заболевших COVID-19.
РИА Новости вчера в 19:44
Наука

Биологи: вирусы научились управлять обменом веществ своих жертв

Биологи из США открыли вирусы, которые могут размножаться внутри клеток водорослей и берут под свой контроль их обмен веществ.
News.ru 02:25
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