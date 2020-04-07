Коронавирус
ВедомостиРоссийские компании начали вводить четырехдневную рабочую неделю
«Ведомости» выясняли, кто сокращает рабочие часы сотрудникам и почему в кризисные времена четырехдневная неделя обрела актуальность. Четыре дня или ничего На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек.
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с чего всё началось
Четыре дня или ничего На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек. Четырехдневка введена для всех сотрудников корпоративного центра в Москве и административно-управленческого персонала предприятий.Ведомостивчера в 16:45
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Политика
Медведев считает, что США пытаются сорвать продление договора СНВ-3
Москва, 8 апреля 2020, 07:10 — REGNUM Позиция Госдепартамента США о присоединении к Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) Китая и о распространении документа на новейшие российские вооружения выглядит абсолютно нереалистично, написал 8 апреля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в колонке для ТАСС.
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Церемония Схождения Благодатного Огня состоится в Иерусалиме 18 апреля
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Россия направила свои тесты на коронавирус в более чем 30 стран мира
Россия направила свои тест-системы для выявления коронавирусной инфекции более чем в 30 стран, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Общество
Скворцова предрекла россиянам пик коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне.
Экономика
Рассчитано влияние НДФЛ на доходы с вкладов менее миллиона рублей
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) на доходы с вкладов может затронуть депозиты размером менее миллиона рублей.
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Правительство установило ограничения на торговлю медицинскими масками
Оптовую и розничную торговлю медицинскими масками, респираторами и перчатками разрешено вести только организациям, имеющим лицензию на фармацевтическую деятельность.
Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
Экономика
Около полумиллиона россиян отменили поездки на курорты страны в апреле и мае
В союзе напомнили, что согласно 14-й статье отраслевого закона, такие обстоятельства — основание для возврата туристам полной стоимости поездки.
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В The Crew 2 снова пройдут бесплатные выходные
Ubisoft и Ivory Tower объявили, что в их аркадной гонке The Crew 2 снова пройдут бесплатные выходные.
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«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга после скандала
В пресс-службе уточнили, что комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить его за действия, несовместимые с этическими нормами партии.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Общество
На Меган Маркл и принца Гарри охотятся папарацци
На Меган Маркл и принца Гарри охотятся папарацци Дом Меган Маркл и принца Гарри окружили папарации.
Общество
В правительстве Британии рассказали о здоровье Бориса Джонсона
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон остается в реанимации из-за коронавирусной инфекции, его состояние врачи оценивают как стабильное.
Политика
Власти мониторят ситуацию с зарплатами россиян, заявил Песков
Власти РФ обращают внимание на случаи отправки работников в неоплачиваемые отпуска на время нерабочего периода в связи с пандемией коронавируса, какие меры могут быть приняты и будут ли они приниматься, решит правительство, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
В Кремле ответили на заявление экс-послов США о возвращении Крыма
Ранее три бывших американских посла в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и передачи Крыма Украине.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей до 3 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат на детей до 3 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Энергетика
Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
Общество
В США зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса
За минувшие сутки в США от коронавируса умерли 1736 человек, это стало рекордом с момента начала эпидемии в стране, сообщили в Университете Джона Хопкинса.
Экономика
Украина подготовила новые претензии к Газпрому
Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
Политика
Коломойский заявил, что власти Украины выбрали «путь в никуда»
Украинский олигарх Игорь Коломойский прокомментировал в интервью изданию "Новое время" принятие Верховной радой закона, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их бывшим владельцам, назвав данный документ "антиукраинским", а шаги властей — "путем в никуда".
Происшествия
В Кировской области выявили шесть человек с подозрением на COVID-19
Киров, 6 апреля 2020, 05:07 — REGNUM Шесть случаев, в которых подозревается заражение новой коронавирусной инфекцией, зафиксированы в Кировской области, 5 апреля сообщает пресс-служба правительства Кировской области.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 8,6 тысячи человек
За последние сутки новой коронавирусной инфекцией в России заболели 1175 человек. Таким образом, общее количество зараженных составило 8672.
Общество
Росавиация сформировала график вывоза граждан РФ из-за рубежа
Москва, 8 апреля 2020, 02:02 — REGNUM Предварительный график вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля сформировала Росавиация, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
Здоровье
Больницу в Крыму закрыли из-за коронавируса
В городе Армянске (Крым) закрыли на карантин местную больницу из-за пациента с подозрением на коронавирус.
Происшествия
В Воронежской области коронавирус подтвердили у шестимесячного ребёнка
За последние сутки в Воронежской области COVID-19 подтвердили у 35-летней женщины, вернувшейся из ОАЭ, у шестимесячного мальчика, мать которого ранее вернулась из Москвы, у его 31-летнего отца, а также у двух сестёр 65 и 68 лет — коронавирус ранее подтвердился у их родственника.
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская поздравила старшего сына с днем рождения
Накануне, 7 апреля, старший сын Елизаветы Боярской и Максима Матвеева Андрей отмечал день рождения, мальчику исполнилось восемь лет.
Здоровье
В Красноярском крае выявили 7 новых случаев заражения коронавирусом
«На 14:00 8 апреля 2020 г. за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано всего 39 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 (+7 за последние сутки, жители г. Красноярска – 6, Курагинский район – 1)», – сообщили в ведомстве.
Шоу-бизнес
Иглесиас впервые показал видео с младшей дочкой от Курниковой
Испанский певец Энрике Иглесиас впервые показал поклонникам свою двухмесячную дочку Машу.