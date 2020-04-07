Четыре дня или ничего На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек. Четырехдневка введена для всех сотрудников корпоративного центра в Москве и административно-управленческого персонала предприятий.

с чего всё началось

«Ведомости» выясняли, кто сокращает рабочие часы сотрудникам и почему в кризисные времена четырехдневная неделя обрела актуальность. Четыре дня или ничего На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек.

Политика Медведев считает, что США пытаются сорвать продление договора СНВ-3 Москва, 8 апреля 2020, 07:10 — REGNUM Позиция Госдепартамента США о присоединении к Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) Китая и о распространении документа на новейшие российские вооружения выглядит абсолютно нереалистично, написал 8 апреля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в колонке для ТАСС.

Общество Скворцова предрекла россиянам пик коронавируса Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне.

Общество Правительство установило ограничения на торговлю медицинскими масками Оптовую и розничную торговлю медицинскими масками, респираторами и перчатками разрешено вести только организациям, имеющим лицензию на фармацевтическую деятельность.

Политика «Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга после скандала В пресс-службе уточнили, что комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить его за действия, несовместимые с этическими нормами партии.

Политика Власти мониторят ситуацию с зарплатами россиян, заявил Песков Власти РФ обращают внимание на случаи отправки работников в неоплачиваемые отпуска на время нерабочего периода в связи с пандемией коронавируса, какие меры могут быть приняты и будут ли они приниматься, решит правительство, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика В Кремле ответили на заявление экс-послов США о возвращении Крыма Ранее три бывших американских посла в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и передачи Крыма Украине.

Энергетика Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.

Общество В США зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса За минувшие сутки в США от коронавируса умерли 1736 человек, это стало рекордом с момента начала эпидемии в стране, сообщили в Университете Джона Хопкинса.

Экономика Украина подготовила новые претензии к Газпрому Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.

Политика Коломойский заявил, что власти Украины выбрали «путь в никуда» Украинский олигарх Игорь Коломойский прокомментировал в интервью изданию "Новое время" принятие Верховной радой закона, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их бывшим владельцам, назвав данный документ "антиукраинским", а шаги властей — "путем в никуда".

Происшествия В Воронежской области коронавирус подтвердили у шестимесячного ребёнка За последние сутки в Воронежской области COVID-19 подтвердили у 35-летней женщины, вернувшейся из ОАЭ, у шестимесячного мальчика, мать которого ранее вернулась из Москвы, у его 31-летнего отца, а также у двух сестёр 65 и 68 лет — коронавирус ранее подтвердился у их родственника.