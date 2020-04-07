Коронавирус
ВедомостиРоссийские компании начали вводить четырехдневную рабочую неделю
«Ведомости» выясняли, кто сокращает рабочие часы сотрудникам и почему в кризисные времена четырехдневная неделя обрела актуальность. Четыре дня или ничего На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек.
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с чего всё началось
Четыре дня или ничего На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек. Четырехдневка введена для всех сотрудников корпоративного центра в Москве и административно-управленческого персонала предприятий.Ведомостивчера в 16:45
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Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Шоу-бизнес
Лещенко рассказал, как Малахов уговорил его нарушить карантин
Народный артист РСФСР Лев Лещенко, который переболел коронавирусом и был выписан из больницы в Коммунарке, рассказал, что нарушил карантин по вине телеведущего Андрея Малахова.
Общество
«Вектор» испытает вакцину от коронавируса на 180 добровольцах
Доклинические исследования эффективности и безопасности вакцин планируют провести до 22 июня, чтобы уже к 29 июня с тремя вакцинами перейти на первую фазу клинических исследований на 180 добровольцах.
Технологии
Минкомсвязи обязало социально значимые сайты разработать версии без видео
Сайтам, которые вошли в список социально значимых ресурсов, необходимо подготовить специальные интернет-версии без видео, иначе их могут исключить из перечня, сообщает «Коммерсантъ».
Политика
Путин спросил совет вирусологов о сокращении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин посоветовался с вирусологами насчет сокращения нерабочих дней, сообщает ТАСС.
Политика
«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии
Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение.
Общество
На Украине намерены продлить карантин из-за коронавируса до начала мая
Карантин на Украине, который действует до 24 апреля, скорее всего, будет продлен до начала мая, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Общество
Число заражённых коронавирусом в Москве достигло 5841
За последние сутки в российской столице зафиксировано 660 новых случаев заражения COVID-19, общее число случаев достигло 5841.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур устроили пижамную вечеринку
Пока что речь о возобновлении отношений на прежнем уровне речь не идет, однако, ничего не помешало актерам устроить своеобразную пижамную вечеринку вместе с дочерями.
Происшествия
Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
Экономика
Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах
За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
Общество
Режим ограниченной работы российских судов продлен до 30 апреля
В России продлен режим ограниченной работы судов, введенный в марте с целью противодействия распространению коронавируса.
Экономика
Туроператорам выделили 3,5 млрд рублей на компенсации по авиабилетам
Правительство РФ выделит из своего резервного фонда 3,5 миллиарда рублей туроператорам для компенсаций убытков, связанных с невозвратными авиабилетами в составе турпродукта.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Армия и оружие
Украинского офицера после обмена с ДНР приговорили за госизмену
В 2014-2016 годах офицер ВСУ находился в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), а позже, после обмена, его задержали по подозрению в сотрудничестве с «террористами».
Хоккей
Игорь Ларионов может возглавить «Салават Юлаев»
В должности главного тренера не работал. На Молодёжном чемпионате мира 2020 года (Чехия) Игорь Ларионов входил в тренерский штаб.
Общество
Власти Китая разрешили выезжать из Уханя
Китайские власти решили разблокировать выезд из города Ухань через 76 дней после начала изоляции, пишут «Известия».
Общество
Треть компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск
Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в неоплачиваемый отпуск, – данные опроса, проведенного Центром стратегических разработок (ЦСР), приводит РБК.
Общество
Роструд объяснил, как получат зарплату за нерабочий апрель
В ведомстве пояснили, что порядок начисления зарплаты за простой нерабочий день отличается от нерабочего выходного и нерабочего праздничного.
Технологии
Концепцию внедрения технологии eSIM разработают в России
О тендере стало известно РБК и как пишет издание, исполнитель должен не только создать концепцию внедрения перспективной технологии, но также разработать способ идентификации пользователя eSIM через его биометрические данные.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей до 3 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат на детей до 3 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Общество
Студентов и осужденных захотели привлечь к полевым работам в России
Помимо учащихся, Минсельхоз планирует привлечь к работам и российских осужденных — при условии, что для них будет обеспечена охрана и изоляция.
Общество
Уровень изоляции российских регионов сравнили
Эксперты фонда «Петербургская политика» сравнили уровень изоляции российских регионов в связи с эпидемией коронавируса.
Финансы
Рубль укрепляет позиции к доллару и евро
Курс доллара США снизился по отношению к российскому рублю на открытии торгов на Московской бирже до 75,5 рубля.
Общество
За сутки в РФ выявили 658 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусом в 14 регионах страны.
Общество
У российских строителей Белорусской АЭС нашли коронавирус
У пятнадцати специалистов "Росатома", приехавших на строительство Белорусской АЭС, нашли коронавирус, сообщили в госкорпорации.
Футбол
Евсеев: «Об уровне Йокича говорит матч с „Зенитом“. Он не позволил Малкому, купленному за 40 млн, проявить себя»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев ответил на вопрос о защитнике команды Бояне Йокиче. Сообщение тренер оставил в инстаграме.
Происшествия
В Липецкой области подтверждено 18 новых случаев коронавируса
Липецк, 8 апреля 2020, 11:27 — REGNUM В Липецкой области 8 апреля официально подтверждено 18 новых случаев коронавируса, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Аполлонов пришел на «Дом-2»
Участником шоу «Дом-2» стал Андрей Григорьев-Аполлонов.