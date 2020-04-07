Четыре дня или ничего На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек. Четырехдневка введена для всех сотрудников корпоративного центра в Москве и административно-управленческого персонала предприятий.

с чего всё началось

«Ведомости» выясняли, кто сокращает рабочие часы сотрудникам и почему в кризисные времена четырехдневная неделя обрела актуальность. Четыре дня или ничего На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек.

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