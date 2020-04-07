Коронавирус

ВедомостиВедомостиРоссийские компании начали вводить четырехдневную рабочую неделю

«Ведомости» выясняли, кто сокращает рабочие часы сотрудникам и почему в кризисные времена четырехдневная неделя обрела актуальность. Четыре дня или ничего На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек.
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с чего всё началось

Российские компании начали вводить четырехдневную рабочую неделю

Четыре дня или ничего На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек. Четырехдневка введена для всех сотрудников корпоративного центра в Москве и административно-управленческого персонала предприятий.
Ведомостивчера в 16:45

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Ряд компаний в России перешли на четырехдневную рабочую неделю

Московский Комсомолец04:31

Российские компании начали вводить четырехдневную неделю

Интерфакс04:00

Российские компании начали вводить четырехдневную рабочую неделю

Ведомостивчера в 16:45

Российские компании начали переходить на четырехдневку

Национальная служба новостей01:22

В России начали переходить на четырехдневную рабочую неделю на фоне коронавируса

URA.Ruвчера в 22:26

Российские работодатели начали вводить четырехдневку

Lenta.ruвчера в 19:57

В России компании начали переходить в четырехдневную рабочую неделю

Ёлдаш02:32
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Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru вчера в 07:27
Шоу-бизнес

Лещенко рассказал, как Малахов уговорил его нарушить карантин

Народный артист РСФСР Лев Лещенко, который переболел коронавирусом и был выписан из больницы в Коммунарке, рассказал, что нарушил карантин по вине телеведущего Андрея Малахова.
News.ru 03:25
Общество

«Вектор» испытает вакцину от коронавируса на 180 добровольцах

Доклинические исследования эффективности и безопасности вакцин планируют провести до 22 июня, чтобы уже к 29 июня с тремя вакцинами перейти на первую фазу клинических исследований на 180 добровольцах.
Новосибирские новости 04:29
Технологии

Минкомсвязи обязало социально значимые сайты разработать версии без видео

Сайтам, которые вошли в список социально значимых ресурсов, необходимо подготовить специальные интернет-версии без видео, иначе их могут исключить из перечня, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 05:11
Политика

Путин спросил совет вирусологов о сокращении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин посоветовался с вирусологами насчет сокращения нерабочих дней, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:14
Политика

«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии

Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение.
Российская газета 06:37
Общество

На Украине намерены продлить карантин из-за коронавируса до начала мая

Карантин на Украине, который действует до 24 апреля, скорее всего, будет продлен до начала мая, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
РИА Новости 06:56
Общество

Число заражённых коронавирусом в Москве достигло 5841

За последние сутки в российской столице зафиксировано 660 новых случаев заражения COVID-19, общее число случаев достигло 5841.
RT на русском 06:47
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур устроили пижамную вечеринку

Пока что речь о возобновлении отношений на прежнем уровне речь не идет, однако, ничего не помешало актерам устроить своеобразную пижамную вечеринку вместе с дочерями.
Bimru.ru вчера в 08:50
Происшествия

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
ТАСС вчера в 20:00
Экономика

Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах

За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
Ведомости 05:48
Общество

Режим ограниченной работы российских судов продлен до 30 апреля

В России продлен режим ограниченной работы судов, введенный в марте с целью противодействия распространению коронавируса.
Znak.com 06:26
Экономика

Туроператорам выделили 3,5 млрд рублей на компенсации по авиабилетам

Правительство РФ выделит из своего резервного фонда 3,5 миллиарда рублей туроператорам для компенсаций убытков, связанных с невозвратными авиабилетами в составе турпродукта.
BFM.ru 04:49
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском 06 апреля в 16:02
Армия и оружие

Украинского офицера после обмена с ДНР приговорили за госизмену

В 2014-2016 годах офицер ВСУ находился в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), а позже, после обмена, его задержали по подозрению в сотрудничестве с «террористами».
Lenta.ru 06:45
Хоккей

Игорь Ларионов может возглавить «Салават Юлаев»

В должности главного тренера не работал. На Молодёжном чемпионате мира 2020 года (Чехия) Игорь Ларионов входил в тренерский штаб.
ГЛАС.RU вчера в 09:47
Общество

Власти Китая разрешили выезжать из Уханя

Китайские власти решили разблокировать выезд из города Ухань через 76 дней после начала изоляции, пишут «Известия».
Ореанда-Новости вчера в 12:33
Общество

Треть компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск

Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в неоплачиваемый отпуск, – данные опроса, проведенного Центром стратегических разработок (ЦСР), приводит РБК.
Солидарность 05:11
Общество

Роструд объяснил, как получат зарплату за нерабочий апрель

В ведомстве пояснили, что порядок начисления зарплаты за простой нерабочий день отличается от нерабочего выходного и нерабочего праздничного.
Nur24.ru вчера в 10:34
Технологии

Концепцию внедрения технологии eSIM разработают в России

О тендере стало известно РБК и как пишет издание, исполнитель должен не только создать концепцию внедрения перспективной технологии, но также разработать способ идентификации пользователя eSIM через его биометрические данные.
Astera 04:59
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей до 3 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат на детей до 3 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 14:26
Общество

Студентов и осужденных захотели привлечь к полевым работам в России

Помимо учащихся, Минсельхоз планирует привлечь к работам и российских осужденных — при условии, что для них будет обеспечена охрана и изоляция.
Телеканал 360° 07:01
Общество

Уровень изоляции российских регионов сравнили

Эксперты фонда «Петербургская политика» сравнили уровень изоляции российских регионов в связи с эпидемией коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:39
Финансы

Рубль укрепляет позиции к доллару и евро

Курс доллара США снизился по отношению к российскому рублю на открытии торгов на Московской бирже до 75,5 рубля.
Рамблер вчера в 04:02
Общество

За сутки в РФ выявили 658 случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусом в 14 регионах страны.
Вечерняя Москва 05 апреля в 06:34
Общество

У российских строителей Белорусской АЭС нашли коронавирус

У пятнадцати специалистов "Росатома", приехавших на строительство Белорусской АЭС, нашли коронавирус, сообщили в госкорпорации.
РИА Новости 07:10
Футбол

Евсеев: «Об уровне Йокича говорит матч с „Зенитом“. Он не позволил Малкому, купленному за 40 млн, проявить себя»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев ответил на вопрос о защитнике команды Бояне Йокиче. Сообщение тренер оставил в инстаграме.
Sport24.ru 05:46
Происшествия

В Липецкой области подтверждено 18 новых случаев коронавируса

Липецк, 8 апреля 2020, 11:27 — REGNUM В Липецкой области 8 апреля официально подтверждено 18 новых случаев коронавируса, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
REGNUM 04:27
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Аполлонов пришел на «Дом-2»

Участником шоу «Дом-2» стал Андрей Григорьев-Аполлонов.
Shraibikus News вчера в 09:52
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