Коронавирус

ВедомостиВедомостиРоссийские компании начали вводить четырехдневную рабочую неделю

«Ведомости» выясняли, кто сокращает рабочие часы сотрудникам и почему в кризисные времена четырехдневная неделя обрела актуальность. Четыре дня или ничего На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек.
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с чего всё началось

Российские компании начали вводить четырехдневную рабочую неделю

Четыре дня или ничего На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек. Четырехдневка введена для всех сотрудников корпоративного центра в Москве и административно-управленческого персонала предприятий.
Ведомостивчера в 16:45

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Российские компании начали переходить на четыре рабочих дня

REGNUM02:37

Российские работодатели начали вводить четырехдневку

Lenta.ruвчера в 19:57

Российские компании начали переходить на четырехдневку

Национальная служба новостей01:22

Российские компании вводят четырехдневную рабочую неделю

Накануне.Ruвчера в 22:32

В России начали переходить на четырехдневную рабочую неделю на фоне коронавируса

URA.Ruвчера в 22:26

В России компании начали переходить в четырехдневную рабочую неделю

Ёлдаш02:32

Российские компании начали вводить четырехдневную рабочую неделю

Ведомостивчера в 16:45
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Здоровье

Более 200 тысяч анализов на коронавирус сделали в Москве за месяц

145 тысяч человек обследовались на коронавирус в Москве за прошедший месяц, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Москва 24 00:31
Общество

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми

Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Российская газета вчера в 12:52
Общество

Названы богатейшие люди планеты

Основатель Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших людей планеты, который ежегодно составляет журнал Forbes.
Lenta.ru вчера в 09:31
Армия и оружие

Сирия: Россия готовится к масштабной атаке на позиции террористов

Позиции боевиков находятся под постоянным контролем российских военных, что, очевидно, может указывать на готовность масштабной атаки против террористов, которые, продолжают игнорировать договорённости между Анкарой и Москвой.
Avia.pro вчера в 07:02
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 10:35
Общество

Власти назвали цены на билеты для возвращающихся из-за границы россиян

Если у россиян, находящихся за границей, есть неиспользованные билеты иностранной авиакомпании, то они должны быть готовы заплатить €200 при рейсе из Европы и €400 в случае дальних перелетов.
РБК вчера в 17:19
Технологии

Mail.ru Group перезапустила мессенджер ICQ

Mail.ru Group объявила о перезапуске одного из старейших мессенджеров — ICQ.
Компания 06 апреля в 03:08
Общество

Австрия смягчает режим карантина

Австрия смягчает режим карантина.
Piter.tv вчера в 05:44
Происшествия

В Москве избили экс-солиста группы «На-На»

Суть событий вчера в 12:32
Происшествия

Почти 90 населенных пунктов в Омской области остаются без электричества после урагана

Мэрия Омска сообщила, что ураганный ветер за прошедшую ночь повредил в городе десятки конструкций и машин, повалил почти 20 деревьев и стал причиной аварии на электросетях, из-за которой без электроснабжения остается микрорайон Входной с населением несколько тысяч человек.
ТАСС 01:52
Экономика

Бывший зампред Центробанка призвал не уповать на ФНБ

Средства ФНБ понадобятся для того, чтобы обеспечить бюджетные обязательства и не сокращать спрос хотя бы бюджетного сектора, — подчеркивает Олег Вьюгин.
Компания вчера в 14:33
Происшествия

Художник Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Художник Никас Сафронов попал в ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК вчера в 21:33
Спорт

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию показала упражнения на растяжку

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 15:28
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
РИА Новости 01:47
Здоровье

В Минздраве России признали, что 30% тестов на коронавирус врут

Порядка 20-30% тестов на коронавирус, использующихся в России, показывают ложные результаты, заявил директор клиники пульмонологии и респираторной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.
Live24 02:39
Общество

В Прикамье малоимущие семьи с детьми получат единовременную помощь

Махонин отметил, что сейчас в Прикамье проживает около 15 тысяч малоимущих семей с детьми в возрасте от полутора до трех лет, которые не попадают ни под федеральные, ни под региональные меры поддержки, так как дети родились до введения выплат.
REGNUM 01:29
Общество

Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату

Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Вести.Ru вчера в 06:30
Происшествия

Найденный под завалами в Нижегородской области мужчина умер

РБК 01:39
Политика

Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса

В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
РБК 02:36
Происшествия

В Крыму задержаны руководители «Крымэнерго»

Симферополь, 7 апреля 2020, 18:24 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго» и бывшего первого замгендиректора предприятия за покушение на мошенничество.
REGNUM вчера в 11:24
Происшествия

В Пермском крае умер пациент с коронавирусом

В Пермском крае скончался 69-летний пациент с коронавирусом, указано в официальном Telegram-канале местных властей о ситуации с COVID-19.
РИА Новости 01:56
Гаджеты

Oppo Reno Ace 2 протестировали в бенчмарке AnTuTu

В целом, устройство набрало около 560 тысяч баллов, и это солидный результат на фоне других флагманских моделей, получивших однокристальную систему Snapdragon 865.
OAnews вчера в 07:00
Общество

Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск

Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Коммерсантъ вчера в 13:49
Игры

Sony возвращает деньги за предзаказ The Last of Us Part 2

News.ru вчера в 08:42
Спорт

Клэбо хотел бы вернуться в спринтерскую группу

Лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клэбо хочет вернуться в спринтерскую группу.
Нева Спорт вчера в 12:23
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском 06 апреля в 06:18
Религия

Церемония схождения Благодатного огня состоится 18 апреля в Иерусалиме

Москва 24 вчера в 06:44
Общество

В США число умерших от коронавируса достигло рекордных 1736 за сутки

В общей сложности от коронавируса в США скончались более 12,7 тысячи человек.
BFM.ru вчера в 23:29
Общество

Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Ранее сообщалось, что вылетевший из Москвы самолет с американскими гражданами на борту приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
Газета.Ru 00:11
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