Коронавирус

REGNUMREGNUMРоссийские компании намерены урезать зарплаты и сократить сотрудников

В каждой пятой (20%) российской компании рассматривают возможность снизить зарплаты. Оптимизировали фонд оплаты труда уже 29% компаний: перевели сотрудников на удалёнку, уменьшили зарплату, сократили штат, перевели часть работников на контракты. Намерены пойти на подобные шаги 40% компаний.
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с чего всё началось

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Российский бизнес задумался о сокращении зарплат сотрудникам

Lenta.ru01:00

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Газета.Ru02:41

Каждая пятая компания в России планирует урезать зарплаты из-за ухудшения экономической ситуации

Эхо Москвы01:04

Каждая пятая компания намерена сократить зарплаты

РИА Новости06:21

Каждая пятая компания в России планирует урезать зарплаты из-за кризиса

Коммерсантъвчера в 23:45

Российские работодатели предупредили о снижении зарплат, увольнениях и банкротствах

URA.Ruвчера в 18:59

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

РБКвчера в 17:00
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Технологии

ФАС включила голосовые помощники в список приложений для предустановки

Проект постановления ФАС, как пишет издание "Коммерсантъ", предполагает обязательную установку приложений поиска, антивируса и госуслуг, а также агрегаторов новостей и голосовых помощников с 1 июля 2020 года.
Народные новости 09:46
Общество

В России из-за коронавируса могут ограничить продажу алкоголя

Хамзаев направил соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, где предлагает не полностью запретить алкоголь, а ввести ограничение продажи до 1 мая (не более 1 литра алкоголя крепче 9 ° на человека).
REGNUM 03:07
Шоу-бизнес

Внук Инны Макаровой не придет на ее похороны

В интервью изданию «Московский комсомолец» внук Макаровой – композитор Иван Бурляев, признался, что он не сможет поприсутствовать на похоронах своей бабушки.
Bimru.ru 04:17
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 30 марта по 3 апреля объявляется нерабочими.
Татар-информ 25 марта в 13:27
Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru 01:14
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM 03:05
Общество

Холодильники для трупов появились на улицах Нью-Йорка

Местные чиновники опасаются, что мест в дополнительно возводящихся моргах не хватит, поэтому улицы заполнили машины с прицепами холодильных установок, в которые при необходимости будут складывать тела.
Live24 10:56
Общество

Вслед за премьером: Глава Минздрава Британии заразился коронавирусом

Напомним: примерно за два часа до сообщения Хэнкок о заражении коронавирусом о наличии инфекции у себя сообщил и премьер-министр Борис Джонсон.
МонаВиста 10:17
Футбол

Бруну Фернандеш: «Хочу достигнуть в МЮ успехов Роналду»

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш рассказал, что хочет достигнуть больших успехов в манкунианском клубе:Криштиану Роналду и Нани выиграли здесь серьезные трофеи.
Soccer.ru 09:26
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 6,19% - до $24,71 за баррель, следует из данных торговой площадки.
ТАСС 09:56
Авто

Seat откажется от выпуска минивэна Alhambra

Последняя версия модели Alhambra появилась в автосалонах компании Seat в 2018 году.
Car.ru 06:42
Здоровье

На Украине намерены ужесточить карантинные меры в стране

Власти Украины намерены ужесточить карантинные меры в связи с коронавирусом из-за большого числа заболевших среди людей трудоспособного возраста, сообщил в пятницу замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на брифинге.
РИА Новости 04:43
Политика

МИД Польши вызвал посла РФ из-за публикаций о гумпомощи Италии

Возмущение Варшавы по поводу сообщений российских СМИ о якобы запрете польскими властями пролета над своей территорией самолетов из России в Италию с гуманитарным грузом безосновательно, приводит ТАСС слова посла РФ в Польше Сергея Андреева.
Газета.Ru вчера в 16:53
Экономика

Минсельхоз хочет ограничить экспорт зерна

Минсельхоз предложил ввести квоту на экспорт наиболее важных для российского рынка зерновых культур (пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи) в размере 7 млн т на срок с 1 апреля и до конца сезона, т. е. до 30 июня 2020 г. Министерство уже разработало соответствующий проект постановления правительства.
Ведомости 10:14
Общество

Солист Rammstein Линдеманн из-за коронавируса попал в больницу

АиФ Урал 08:01
Политика

Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ

Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Рамблер вчера в 11:46
Общество

ФАС рассказала о картельном сговоре производителей гречки

Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора на рынке гречневой крупы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Игоря Артемьева.
Медиазона 04:03
Здоровье

Доктор Мясников объяснил высокую смертность пожилых от коронавируса

Московский врач и телеведущий Мясников поясняет, что смертность пожилых людей совсем не от коронавируса, а от пневмонии, которую он вызывает, — доктор это сообщает на своем Telegram-канале.
SMINEWS в Подольске 07:36
Энергетика

Минэнерго оценило срок выживаемости экономики при нефти по $25

На 27 марта Центробанк установил курс доллара в 78,7 руб, курс евро — в 85,9 руб. Но если цена на нефть сохранится на уровне $25 в течение двух-трех лет, это создаст большие проблемы, объяснил замминистра.
РБК 10:11
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС вчера в 15:32
Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru вчера в 19:41
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая

Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля - в начале мая.
Газета.Ru 08:34
Космос

На обратной стороне Солнца произошел таинственный взрыв

Что происходит 24 марта в 06:14
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Ведомости 09:41
Общество

Собянин открыл новый коронавирусный стационар на 1,3 тысячи коек

РИА Новости 10:01
Происшествия

Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина

«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Известия 03:35
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия вчера в 05:13
Общество

Чиновника в Нижневартовске уволят за отпуск в Таиланде во время ЧС

Директор департамента образования администрации Нижневартовска Эдмонд Игошин лишится своей должности из-за того, что он улетел отдыхать в Таиланд, несмотря на введенные в регионе ограничения.
Известия 10:42
Игры

Wargaming.net подала иск в американский суд на бывших сотрудников

В декабре 2019 года Wargaming.net подала иски в Беларуси по отношению к сотрудникам «БлицТим» за использование игрового движка DAVA Engine, права на который принадлежат компании с 2014 года.
CyberSport.ru 05:30
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