Коронавирус
REGNUMРоссийские компании намерены урезать зарплаты и сократить сотрудников
В каждой пятой (20%) российской компании рассматривают возможность снизить зарплаты. Оптимизировали фонд оплаты труда уже 29% компаний: перевели сотрудников на удалёнку, уменьшили зарплату, сократили штат, перевели часть работников на контракты. Намерены пойти на подобные шаги 40% компаний.
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с чего всё началось
Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.РБКвчера в 17:00
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Технологии
ФАС включила голосовые помощники в список приложений для предустановки
Проект постановления ФАС, как пишет издание "Коммерсантъ", предполагает обязательную установку приложений поиска, антивируса и госуслуг, а также агрегаторов новостей и голосовых помощников с 1 июля 2020 года.
Общество
В России из-за коронавируса могут ограничить продажу алкоголя
Хамзаев направил соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, где предлагает не полностью запретить алкоголь, а ввести ограничение продажи до 1 мая (не более 1 литра алкоголя крепче 9 ° на человека).
Шоу-бизнес
Внук Инны Макаровой не придет на ее похороны
В интервью изданию «Московский комсомолец» внук Макаровой – композитор Иван Бурляев, признался, что он не сможет поприсутствовать на похоронах своей бабушки.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 30 марта по 3 апреля объявляется нерабочими.
Общество
В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Экономика
Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные
Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Общество
Холодильники для трупов появились на улицах Нью-Йорка
Местные чиновники опасаются, что мест в дополнительно возводящихся моргах не хватит, поэтому улицы заполнили машины с прицепами холодильных установок, в которые при необходимости будут складывать тела.
Общество
Вслед за премьером: Глава Минздрава Британии заразился коронавирусом
Напомним: примерно за два часа до сообщения Хэнкок о заражении коронавирусом о наличии инфекции у себя сообщил и премьер-министр Борис Джонсон.
Футбол
Бруну Фернандеш: «Хочу достигнуть в МЮ успехов Роналду»
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш рассказал, что хочет достигнуть больших успехов в манкунианском клубе:Криштиану Роналду и Нани выиграли здесь серьезные трофеи.
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 6,19% - до $24,71 за баррель, следует из данных торговой площадки.
Авто
Seat откажется от выпуска минивэна Alhambra
Последняя версия модели Alhambra появилась в автосалонах компании Seat в 2018 году.
Здоровье
На Украине намерены ужесточить карантинные меры в стране
Власти Украины намерены ужесточить карантинные меры в связи с коронавирусом из-за большого числа заболевших среди людей трудоспособного возраста, сообщил в пятницу замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на брифинге.
Политика
МИД Польши вызвал посла РФ из-за публикаций о гумпомощи Италии
Возмущение Варшавы по поводу сообщений российских СМИ о якобы запрете польскими властями пролета над своей территорией самолетов из России в Италию с гуманитарным грузом безосновательно, приводит ТАСС слова посла РФ в Польше Сергея Андреева.
Экономика
Минсельхоз хочет ограничить экспорт зерна
Минсельхоз предложил ввести квоту на экспорт наиболее важных для российского рынка зерновых культур (пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи) в размере 7 млн т на срок с 1 апреля и до конца сезона, т. е. до 30 июня 2020 г. Министерство уже разработало соответствующий проект постановления правительства.
Политика
Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ
Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Общество
ФАС рассказала о картельном сговоре производителей гречки
Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора на рынке гречневой крупы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Игоря Артемьева.
Здоровье
Доктор Мясников объяснил высокую смертность пожилых от коронавируса
Московский врач и телеведущий Мясников поясняет, что смертность пожилых людей совсем не от коронавируса, а от пневмонии, которую он вызывает, — доктор это сообщает на своем Telegram-канале.
Энергетика
Минэнерго оценило срок выживаемости экономики при нефти по $25
На 27 марта Центробанк установил курс доллара в 78,7 руб, курс евро — в 85,9 руб. Но если цена на нефть сохранится на уровне $25 в течение двух-трех лет, это создаст большие проблемы, объяснил замминистра.
Энергетика
WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
Общество
Стал известен диагноз Игоря Николаева
"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая
Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля - в начале мая.
Космос
На обратной стороне Солнца произошел таинственный взрыв
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Политика
Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Происшествия
Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина
«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Общество
В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное
26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Общество
Чиновника в Нижневартовске уволят за отпуск в Таиланде во время ЧС
Директор департамента образования администрации Нижневартовска Эдмонд Игошин лишится своей должности из-за того, что он улетел отдыхать в Таиланд, несмотря на введенные в регионе ограничения.
Игры
Wargaming.net подала иск в американский суд на бывших сотрудников
В декабре 2019 года Wargaming.net подала иски в Беларуси по отношению к сотрудникам «БлицТим» за использование игрового движка DAVA Engine, права на который принадлежат компании с 2014 года.