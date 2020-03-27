Коронавирус
REGNUMРоссийские компании намерены урезать зарплаты и сократить сотрудников
В каждой пятой (20%) российской компании рассматривают возможность снизить зарплаты. Оптимизировали фонд оплаты труда уже 29% компаний: перевели сотрудников на удалёнку, уменьшили зарплату, сократили штат, перевели часть работников на контракты. Намерены пойти на подобные шаги 40% компаний.
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с чего всё началось
Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.РБКвчера в 17:00
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Происшествия
Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
Общество
Мишустин призвал распространить принятые в Москве меры на все регионы
«Считаю необходимым распространить на все регионы нашей страны ограничительные меры, которые уже приняты в Москве и Московской области», — подчеркнул глава правительства.
Здоровье
Коронавирус на Украине набирает обороты - число зараженных выросло вдвое
За двое последних суток число больных коронавирусом на Украине увеличилось вдвое.
Политика
Лукашенко рассказал о понравившемся заявлении Трампа про коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему понравились заявления американского лидера Дональда Трампа о необходимости Соединённым Штатам вернуться к работе, несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
ЕГЭ в России перенесли из-за коронавируса
Министерство просвещения перенесло сроки проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с распространением коронавируса.
Общество
У Льва Лещенко диагностировали коронавирус
Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у певца Льва Лещенко подтвердился COVID-19.
Общество
США стали лидерами по количеству зараженных коронавирусом
Соединенные Штаты в четверг, 26 марта, оказались на первом месте в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Экономика
Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
Общество
ФАС выявила признаки картельного сговора на рынке гречки
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки картельного сговора на рынке гречневой крупы.
Общество
Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю
Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Общество
Мишустин поручил закрыть санатории, курорты и общепит с 28 марта
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил временно приостановить работу общепита, закрыть санатории. курорты и объекты массового отдыха.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.
Происшествия
Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин
Энергетика
WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
Общество
В Челябинской области закрывают магазины, кафе и сауны
Для пенсионеров устанавливается строгий режим самоизоляции. С 28 марта по 5 апреля президент России объявил в стране нерабочую неделю.
Происшествия
В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт
В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Политика
Песков оценил возможность обращения Сербии по борьбе с COVID-19
В четверг МВД Сербии предложило своему правительству попросить помощи у РФ из-за коронавируса.
Культура
Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов
Политика
Россия запротестовала из-за критики ее помощи Италии
Посольство России выразило протест газете La Stampa из-за публикации с критикой ее помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Политика
Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Политика
Украина закрывает границу для не успевших вернуться граждан
Киев, 26 марта 2020, 20:53 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о закрытии государственной границы для граждан страны, которые не успеют вернуться из-за рубежа до конца дня 27 марта.
Кино
От коронавируса умер актер Марк Блум
Наука
Российская нейросеть нашла потенциальные лекарства от коронавируса
Нейросети предстояло провести моделирование десятков тысяч вариантов реакции нового типа вируса на уже известные медицине препараты, а также на те лекарственные средства, которые находятся в разработке, определив из них потенциально эффективные вещества.
Происшествия
Детский врач нарушила карантин и подвела больницу под закрытие
В Ярославле закрыли отделение пульмонологии детской больницы, так как заведующая не самоизолировалась после поездки за рубеж.
Политика
Кремль пообещал рассмотреть письмо экономистов об антикризисных мерах
Группа экономистов, среди которых Константин Сонин и Сергей Гуриев, заявили, что правительство принимает недостаточно мер для поддержки экономики и бизнеса в условиях распространения коронавируса и вызванных этим карантинных мер.
Общество
На Кубани ограничили бронирование и заселение в гостиницы и санатории
С 28 марта, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, временно прекращается бронирование и заселение в гостиницы и санатории Краснодарского края.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
Политика
В Абхазии ввели режим ЧС из-за коронавируса
С 28 марта по 20 апреля в Абхазии введен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса, заявил и.о. президента Валерием Бганбой, в парламенте зачитал его представитель Дмитрий Шамба.
Происшествия
В Волгоградской области подтвердили ещё три случая коронавируса
Волгоград, 27 марта 2020, 11:17 — REGNUM Три новых случая коронавирусной инфекции выявили у жителей Волгоградской области.