Коронавирус

REGNUMREGNUMРоссийские компании намерены урезать зарплаты и сократить сотрудников

В каждой пятой (20%) российской компании рассматривают возможность снизить зарплаты. Оптимизировали фонд оплаты труда уже 29% компаний: перевели сотрудников на удалёнку, уменьшили зарплату, сократили штат, перевели часть работников на контракты. Намерены пойти на подобные шаги 40% компаний.
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с чего всё началось

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.
РБКвчера в 17:00

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Российские работодатели задумались о сокращении зарплат и увольнениях

Московский Комсомолец03:17

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Газета.Ru02:41

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

РБКвчера в 17:00

Российский бизнес задумался о сокращении зарплат сотрудникам

Lenta.ru01:00

Каждая пятая компания в России планирует урезать зарплаты из-за кризиса

Коммерсантъвчера в 23:45

Российские работодатели предупредили о снижении зарплат, увольнениях и банкротствах

URA.Ruвчера в 18:59

Каждая пятая компания в России планирует урезать зарплаты из-за ухудшения экономической ситуации

Эхо Москвы01:04
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Происшествия

Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
REGNUM 03:37
Общество

Мишустин призвал распространить принятые в Москве меры на все регионы

«Считаю необходимым распространить на все регионы нашей страны ограничительные меры, которые уже приняты в Москве и Московской области», — подчеркнул глава правительства.
REGNUM 05:43
Здоровье

Коронавирус на Украине набирает обороты - число зараженных выросло вдвое

За двое последних суток число больных коронавирусом на Украине увеличилось вдвое.
Российский Диалог 05:33
Политика

Лукашенко рассказал о понравившемся заявлении Трампа про коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему понравились заявления американского лидера Дональда Трампа о необходимости Соединённым Штатам вернуться к работе, несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 06:51
Общество

ЕГЭ в России перенесли из-за коронавируса

Министерство просвещения перенесло сроки проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru 06:50
Общество

У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у певца Льва Лещенко подтвердился COVID-19.
РИА Новости 02:21
Общество

США стали лидерами по количеству зараженных коронавирусом

Соединенные Штаты в четверг, 26 марта, оказались на первом месте в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Известия вчера в 20:47
Экономика

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РБК вчера в 17:00
Общество

ФАС выявила признаки картельного сговора на рынке гречки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки картельного сговора на рынке гречневой крупы.
Коммерсантъ 03:45
Общество

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
RT на русском 00:10
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Общество

Мишустин поручил закрыть санатории, курорты и общепит с 28 марта

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил временно приостановить работу общепита, закрыть санатории. курорты и объекты массового отдыха.
Ведомости вчера в 19:37
Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.
Lenta.ru 04:20
Происшествия

Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин

Интерфакс вчера в 12:11
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС вчера в 15:32
Общество

В Челябинской области закрывают магазины, кафе и сауны

Для пенсионеров устанавливается строгий режим самоизоляции. С 28 марта по 5 апреля президент России объявил в стране нерабочую неделю.
Вечерний Челябинск 05:14
Происшествия

В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт

В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Российская газета 06:12
Политика

Песков оценил возможность обращения Сербии по борьбе с COVID-19

В четверг МВД Сербии предложило своему правительству попросить помощи у РФ из-за коронавируса.
РИА Новости 06:38
Культура

Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов

Evo-rus.com 02:15
Политика

Россия запротестовала из-за критики ее помощи Италии

Посольство России выразило протест газете La Stampa из-за публикации с критикой ее помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 04:52
Политика

Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Ведомости 06:30
Политика

Украина закрывает границу для не успевших вернуться граждан

Киев, 26 марта 2020, 20:53 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о закрытии государственной границы для граждан страны, которые не успеют вернуться из-за рубежа до конца дня 27 марта.
REGNUM вчера в 13:53
Кино

От коронавируса умер актер Марк Блум

Полит.ру вчера в 23:10
Наука

Российская нейросеть нашла потенциальные лекарства от коронавируса

Нейросети предстояло провести моделирование десятков тысяч вариантов реакции нового типа вируса на уже известные медицине препараты, а также на те лекарственные средства, которые находятся в разработке, определив из них потенциально эффективные вещества.
Дни24 00:00
Происшествия

Детский врач нарушила карантин и подвела больницу под закрытие

В Ярославле закрыли отделение пульмонологии детской больницы, так как заведующая не самоизолировалась после поездки за рубеж.
Рамблер 06:19
Политика

Кремль пообещал рассмотреть письмо экономистов об антикризисных мерах

Группа экономистов, среди которых Константин Сонин и Сергей Гуриев, заявили, что правительство принимает недостаточно мер для поддержки экономики и бизнеса в условиях распространения коронавируса и вызванных этим карантинных мер.
РБК 06:45
Общество

На Кубани ограничили бронирование и заселение в гостиницы и санатории

С 28 марта, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, временно прекращается бронирование и заселение в гостиницы и санатории Краснодарского края.
За рулем Кубань 02:06
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости вчера в 08:42
Политика

В Абхазии ввели режим ЧС из-за коронавируса

С 28 марта по 20 апреля в Абхазии введен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса, заявил и.о. президента Валерием Бганбой, в парламенте зачитал его представитель Дмитрий Шамба.
Московский Комсомолец 06:36
Происшествия

В Волгоградской области подтвердили ещё три случая коронавируса

Волгоград, 27 марта 2020, 11:17 — REGNUM Три новых случая коронавирусной инфекции выявили у жителей Волгоградской области.
REGNUM 04:17
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