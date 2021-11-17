Будьте в Плюсе

Российские компании приостановили поставки обуви в Белоруссию

Сразу несколько компаний сообщили белорусским властям о том, что приостанавливают поставки обуви из Россию в Белоруссию.
РБК
Компании Nike, Lamoda, «Спортмастер» и «Детский мир» направили белорусскому правительству соответствующее письмо.
Lenta.ru
Компании сетуют, в частности, на сложности, которые возникают при попытке внести в локальную систему мониторинга информацию о нанесенных на обувь кодах российского образца, следует из документа.
Ведомости
Почти 30% общего объема экспорта российской обуви, по данным Федеральной таможенной службы на 2020 г., приходилось на Белоруссию.
Ведомости

Подробнее о событии

Lamoda приостановила поставки обуви в Белоруссию из-за проблем с маркировкой
Forbes03:06
Крупные производители обуви приостанавливают поставки в Белоруссию
Ведомости16:23
Самое цитируемое
Новые стандарты маркировки стали причиной прекращения поставок обуви в Белоруссию
Экономика сегодня04:04
Российские компании приостановили поставки обуви в Белоруссию
РБК03:33
Крупные ретейлеры приостанавливают поставки обуви в Белоруссию
ТАСС05:35
Российские продавцы приостановили поставки обуви в Белоруссию
Рамблер01:03
«Ведомости»: производители обуви приостанавливают поставки в Белоруссию из-за маркировки
Lenta.ru00:39

Интересное

В Китае создали вакцину от коронавируса COVID-19, которую вводят через нос

В статье говорится о том, что внутримышечные вакцины эффективны в целом, но недостаточно хороши в части выработки местного иммунитета в дыхательных путях, где располагается первичный очаг коронавирусной инфекции.
ИА SM-News03:45

Кабмин ФРГ: Германия считает переговоры с Лукашенко необходимыми для помощи мигрантам

Правительство Германии отказалось признавать легитимность Александра Лукашенко как президента Белоруссии, однако считает необходимыми переговоры с ним для оказания помощи мигрантам.
Lenta.ru06:43