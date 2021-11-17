РБКРоссийские компании приостановили поставки обуви в БелоруссиюСразу несколько компаний сообщили белорусским властям о том, что приостанавливают поставки обуви из Россию в Белоруссию.РБККомпании Nike, Lamoda, «Спортмастер» и «Детский мир» направили белорусскому правительству соответствующее письмо.Lenta.ruКомпании сетуют, в частности, на сложности, которые возникают при попытке внести в локальную систему мониторинга информацию о нанесенных на обувь кодах российского образца, следует из документа.ВедомостиПочти 30% общего объема экспорта российской обуви, по данным Федеральной таможенной службы на 2020 г., приходилось на Белоруссию.ВедомостиЧитать далееСвернутьFBM.ruFBM.ruНациональная служба новостейREGNUMЭкономика сегодняКП - БеларусьРамблерNewInformRB.RUГазета.RuИА Красная ВеснаФАНIvbg.ruПодробнее о событииLamoda приостановила поставки обуви в Белоруссию из-за проблем с маркировкойForbes03:06Крупные производители обуви приостанавливают поставки в БелоруссиюВедомости16:23Самое цитируемоеНовые стандарты маркировки стали причиной прекращения поставок обуви в БелоруссиюЭкономика сегодня04:04Российские компании приостановили поставки обуви в БелоруссиюРБК03:33Крупные ретейлеры приостанавливают поставки обуви в БелоруссиюТАСС05:35Российские продавцы приостановили поставки обуви в БелоруссиюРамблер01:03«Ведомости»: производители обуви приостанавливают поставки в Белоруссию из-за маркировкиLenta.ru00:39Показать ещёОценить150Поделиться