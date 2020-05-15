Экономика
Lenta.ruРоссийские компании раскрыли крайние меры при кризисе
Главы российских компаний считают сокращение персонала и неоплачиваемые отпуска крайними мерами во время эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное EY.
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Футбол
Юрий Семин покинет пост главного тренера «Локомотива»
Юрий Семин покинет пост главного тренера московского "Локомотива" в связи с окончанием срока контракта, сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 09:38
Экономика
Ростуризм попросил регионы дополнительно поддержать внутренний туризм
Ростуризм просит власти регионов по возможности выделить дополнительные средства на поддержку внутреннего туризма.
Вести.Ru 18:50
Здоровье
Проценко объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России
Ранняя диагностика и уровень здравоохранения На прошлой неделе директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России ранней диагностикой, которая в большинстве случаев не допускает развития болезни в сложной форме.
РИА Новости 14:14
Общество
В Москве умерли 68 пациентов с коронавирусом
RT на русском 17:33
Футбол
Тренер «Аугсбурга» нарушил карантин и пропустит матч с «Вольфсбургом»
Главный тренер «Аугсбурга» Хайко Херрлих пропустит субботний матч против «Вольфбсурга».
Спорт-Экспресс 17:16
Здоровье
Симоньян сравнила здравоохранение в России и США
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на примере подходов к лечению коронавирусной инфекции сравнила российскую и американскую системы здравоохранения.
РИА Новости 18:10
Политика
Член парламента Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу в Праге
Первый заместитель председателя палаты депутатов парламента Чехии, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип назвал коварным и варварским поступком снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, демонтаж которого произошел в начале апреля.
Известия 19:00
Экономика
Бизнесу начали выплачивать субсидии на зарплаты работникам
Первые 77 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей до конца недели получат государственную субсидию на выплату заработной платы своим сотрудникам.
Российская газета вчера в 11:33
Общество
Названы последствия отказа от карантина Швеции
Озвучены последствия отказа от карантина из пандемии в Швеции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:16
Экономика
Вице-премьер Гурулёв намерен загрузить работой читинский пеллетный завод
ТОР «Забайкалье» создана в 2019 году, первым его резидент – пеллетный завод – 1 мая. На заводе открыто 16 рабочих мест.
Чита.Ру 19:26
Игры
Джонни Кейдж стал мулатом: журналисты показали, как выглядит Mortal Kombat 11 в режиме «картошки»
Портал GameSpot продолжает вести рубрику Potato Mode («Режим картошки»), в которой журналисты берут игру и показывают, как она выглядит с самыми минимальными настройками графики.
3DNews 08:00
Общество
Цифровые пропуска на Сахалине ввели, чтобы не оплачивать обсервацию
Sakh.com стало известно об истинных причинах введения цифровых пропусков в Сахалинской области.
Сахалин.Инфо 18:52
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru 15:57
Авто
Chevrolet Niva официально стала Lada Niva
Внедорожник Chevrolet Niva официально сменил «фамилию»: одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Niva под маркой LADA появилось в открытой базе Росстандарта.
Автоновости дня 09:42
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал, почему они с Ольгой Бузовой не завели детей
Начитавшись откровений о совместной жизни экс-супруги Ольги Бузовой, полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов решил поделиться с журналистами собственной версией событий.
Live24 09:59
Космос
Новая комета SWAN максимально приблизилась к Земле
Новая комета, которая носит название SWAN, приблизилась на минимальное расстояние к Земле.
Известия вчера в 22:47
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости 13:49
Фигурное катание
Трусова объяснила переход к Плющенко
Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Газета.Ru 15:31
Экономика
В Самарской области увеличен прожиточный минимум
Установлена величина прожиточного минимума в Самарской области за первый квартал текущего года.
Коммерсантъ Самара 07:02
Армия и оружие
В США рассказали об опасности российских систем РЭБ
Дни24 вчера в 06:10
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Происшествия
Российскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы за сбор жуков на Шри-Ланке
Сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону Александр Игнатенко обвиняется властями Шри-Ланки в нарушении местного законодательства за сбор насекомых, ему грозит штраф или большой тюремный срок.
ТАСС 12 мая в 14:06
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru вчера в 12:32
Футбол
Первая победа советского клуба в еврокубке. Киев вошел в историю
35 лет назад киевское «Динамо» выиграло первый в отечественной истории еврокубок, победив в финале Кубка кубков «Ференцварош» — 3:0. Дубль оформил Владимир Онищенко, еще один мяч записал на свой счет Олег Блохин.
Спорт-Экспресс 05:55
Политика
США обвинили Кубу в отказе бороться с терроризмом
Американские власти вновь внесли Кубу, а также ряд других государств в список стран, которые "не в полной мере поддерживают усилия США по борьбе с терроризмом".
Российская газета вчера в 15:39
Армия и оружие
Украина назвала цель взятия под контроль границы с Россией
«Реагирование на огромную разрушительную и дестабилизирующую силу незаконного перемещения через границы оружия, вооружений и боеприпасов имеет чрезвычайно важное значение для поддержания региональной безопасности и стабильности», — добавил заместитель министра обороны Украины.
Рамблер 05:49
Армия и оружие
Черноморский флот получит более десятка новых кораблей
Черноморский флот получит более десяти новых кораблей в ближайшее время.
ИА Крыминформ вчера в 09:59
Общество
Высадивших деревья в Екатеринбурге проверят на экстремизм
Власти Екатеринбурга попросили МВД и ФСБ проверить действия местных жителей, высадивших без согласования деревья в парке на территории Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС).
News.ru 09:01