Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийские компании раскрыли крайние меры при кризисе

Главы российских компаний считают сокращение персонала и неоплачиваемые отпуска крайними мерами во время эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное EY.
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Названы популярные у российского бизнеса антикризисные меры

Телеканал 360°вчера в 21:39

Бизнесмены в России назвали сокращения непопулярной мерой в условиях COVID

ПРАЙМвчера в 17:16

Российские компании раскрыли крайние меры при кризисе

Lenta.ruвчера в 19:15

Бизнесмены нашли способы выйти из кризиса без увольнений работников

ФедералПрессвчера в 18:25

Российские руководители стремятся не прибегать к сокращению персонала

News.ruвчера в 19:44

Эксперты назвали популярные у российского бизнеса антикризисные меры

РБКвчера в 17:00
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Общество

В Омской области зарегистрировали 47 новых случаев коронавируса

Количество новых случаев заражения COVID-19 в Омской области за сутки выросло на 47, что является рекордным показателем для региона, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе минздрава региона.
РИА Новости 01:59
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Общество

Вильфанд: жителям европейской части России придется подождать тепла

Метеоролог добавил, что в столичном регионе 18 мая температура будет до 14 градусов тепла, на следующий день потеплеет на один градус.
РИА Новости 01:24
Общество

Собянин указал на отсутствие предписаний носить маску на улице

Ношение масок и перчаток на улице в Москве не является обязательным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».
РБК вчера в 16:01
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Политика

Украина отказалась закреплять особый статус Донбасса в Конституции

Представители Киева во время переговоров контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе отвергли возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины.
Lenta.ru вчера в 17:52
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Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК вчера в 09:00
1,3K
Общество

В сети обнаружили десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей

В интернете на фоне новостей о выплат пособий семьям с детьми начали появляться десятки мошеннических сайтов на данную тематику, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов в области кибербезопасности.
Rambler News Service вчера в 05:12
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Общество

Минпросвещения перенесет ЕГЭ на более поздний срок

"Сроки проведения ЕГЭ в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Инфорос 13 мая в 07:02
1,2K
Политика

Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону

Газета.Ru вчера в 04:12
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Общество

Лукашенко возмутился ценами на российский газ для Белоруссии

По словам белорусского президента, Россия в настоящее время поставляет газ в Европу по более низким ценам, чем в Белоруссию ($65-68 за тыс. кубометров против $127 за тыс. кубометров).
Rambler News Service вчера в 05:49
2,5K
Здоровье

Инфекционист Сапронов заявил о стремительном течении коронавируса

Главный внештатный инфекционист управления делами президента России Георгий Сапронов рассказал, что еще утром человек на ногах, а уже к вечеру оказывается в палате интенсивной терапии.
Известия Мордовии вчера в 03:15
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Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
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Общество

В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены

Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12
2,5K
Общество

Аналитики рассказали, кто станет первым триллионером в мире

Основатель Amazon Джефф Безос станет первым в мире долларовым триллионером, считают аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса Comparisun.
РИА Новости 00:11
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Политика

Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Facebook обратила внимание на публикацию Bloomberg, в которой под сомнение ставится достоверность данных о смертности от коронавируса в России.
RT на русском вчера в 16:10
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Экономика

В России резко упали объемы сбережений граждан

По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Известия вчера в 18:15
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Единоборства

Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме

Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru 13 мая в 16:00
10
Общество

Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе

Известия вчера в 20:54
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Общество

Отключение горячей воды в Саратове и Энгельсе перенесено на июнь

В Энгельсе отключение горячей воды будет перенесено на июнь.
КП - Саратов 01:21
27
Общество

Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
629
Общество

Попова: рост числа больных с коронавирусом в России остановлен

Президент России Владимир Путин 11 мая объявил о завершении режима нерабочих дней, введенного в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Ведомости вчера в 11:06
1,7K
Происшествия

Фельдшер скорой пострадала в тройном ДТП под Читой

Чита.Ру 00:31
Автоспорт

Босс Ferrari объяснил, зачем поменял Феттеля на Сайнса

Руководитель команды Формулы 1 Ferrari ответил на вопрос, почему не стал продлевать контракт с Себастьяном Феттелем.
Motorsport.com Россия вчера в 23:30
Общество

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 08:29
4,4K
Политика

Член парламента Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу в Праге

Первый заместитель председателя палаты депутатов парламента Чехии, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип назвал коварным и варварским поступком снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, демонтаж которого произошел в начале апреля.
Известия вчера в 19:00
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Авто

Chevrolet Niva официально стала Lada Niva

Внедорожник Chevrolet Niva официально сменил «фамилию»: одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Niva под маркой LADA появилось в открытой базе Росстандарта.
Автоновости дня вчера в 09:42
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Энергетика

Нефть преодолела отметку $31 за баррель

Лондон, 14 мая 2020, 22:18 — REGNUM Мировые цены на нефть растут в ходе сессии 14 мая, марка Brent преодолела отметку в $31 за баррель.
REGNUM вчера в 15:18
Фигурное катание

Ирина Роднина: У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело

Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина жестко ответила заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 05:41
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Шоу-бизнес

Светлане Светличной исполняется 80 лет

Сегодня, 15 мая, свой день рождения отмечает известная советская актриса и некогда настоящий секс-символ СССР Светлана Светличная: ей исполняется 80 лет.
Экспресс газета 00:45
Здоровье

Странная смерть в Брянске попала в коронавирусное расследование Медузы

Как следует из расследования издания, врачи и демографы рассказали, на какой неделе эпидемии начали переполняться морги, кто принимает решения за патологоанатомов, почему случаи из регионов не попадают в общую статистику.
Новости Брянска вчера в 12:08
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Армия и оружие

Киевские силовики обвинили Донбасс в обстрелах

«Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна вчера в 01:42
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