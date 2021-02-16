В Японии выбросят часть партии вакцины Pfizer

Причина утилизации вакцины заключается в том, что один флакон препарата рассчитан на шесть доз, однако шприцы, которые используются в Японии, могут вместить в себя только пять доз вакцины, соответственно какая-то часть препарата остается во флаконе.