Российские компании сократили набор корпоративных льгот для сотрудников
Корпоративные мероприятия для сотрудников (праздники, тимбилдинги и т.д.) проводят 43% компаний респондентов по сравнению с 53% тремя годами ранее.В источнике
С чего всё началось
Российские компании сократили набор корпоративных льгот для сотрудников
Российские работодатели в последние годы урезают компенсационные пакеты для своих сотрудников — все основные виды льгот для персонала стали предоставляться реже.
РБК22:00
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