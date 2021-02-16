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РБК
РБК

Российские компании сократили набор корпоративных льгот для сотрудников

Корпоративные мероприятия для сотрудников (праздники, тимбилдинги и т.д.) проводят 43% компаний респондентов по сравнению с 53% тремя годами ранее.В источнике
РБК
ИА Красная Весна
URA.Ru
Телеканал 360°
ПРАЙМ
Lenta.ru
АБН
Росбалт
Уралинформбюро
С чего всё началось

Российские компании сократили набор корпоративных льгот для сотрудников

Российские работодатели в последние годы урезают компенсационные пакеты для своих сотрудников — все основные виды льгот для персонала стали предоставляться реже.
РБК22:00
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Российские компании заметно сократили льготы и бонусы для сотрудников

АБН00:13

Российские компании уменьшили число льгот для сотрудников

Телеканал 360°00:51

Российские работодатели урезают льготы для сотрудников

URA.Ru00:29

Компании в России сократили социальные пакеты для сотрудников

ИА Красная Весна01:10

Работодатели стали предоставлять персоналу меньше корпоративных льгот

Росбалт00:05

Российские компании сократили льготы для сотрудников

Lenta.ru23:14

Российские компании сократили набор корпоративных льгот для сотрудников

РБК22:00
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